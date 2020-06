”Försvarligt våld” när Magnus fick inre skador vid polisingripande

I slutet av förra veckan fick en notis från nyhetsbyrån Sirén, som Aftonbladet sedermera gjorde en kortare artikel av, uppmärksamhet i sociala medier.

Texten handlade om en förundersökning om misstänkt tjänstefel, alternativt misshandel, under ett polisingripande i slutet av april. I samband med detta hade, enligt beslutet om att lägga ner utredningen, ”en av poliserna [...] tagit fram sin batong och den 'åkte' av någon anledning upp i anus och åsamkade inre skador på personen de ingrep mot”.

DN har träffat Magnus som har polisanmält det han utsattes för.

Han berättar att han denna tisdag är på uselt humör – trött och hungrig – när han lämnar arbetet. Magnus kör ut på E4:an och märker snart att han kör för fort. Han saktar ner och ser en polisbil som följer honom och han svänger till slut av vägen på eget bevåg.

Enligt polisens rapport ska han ha tvärbromsat i en bussfil på ett sätt som hade kunnat orsaka en olycka och han misstänks därför för vårdslöshet i trafik.

Händelserna som leder fram till att Magnus skadas av batongen beskrivs på olika sätt beroende på vem som berättar. Dessutom lämnas stora delar av polisernas redogörelse av händelsen inte ut, med hänvisning till sekretess.

Så gjordes artikeln DN har tagit del av det av sekretess kraftigt maskade förundersökningsprotokollet om misshandel alternativt tjänstefel. Även förhören med poliserna är i stor grad hemlighetshållna av sekretesskäl - bland annat eftersom det pågår en förundersökning mot Magnus för flera brott i samband med ingripandet. Stora delar ur polisernas redogörelse för händelsen saknas därför. Ärendet kring polisens agerande mot Magnus har utretts av Särskilda åklagarkammaren, vilket sker när exempelvis riksdagsledamöter, domare eller poliser misstänks för brott. DN har även, via Magnus, tagit del av hans journaler samt dokument från polisen där de beskriver vad han är misstänkt för. Magnus heter egentligen något annat. Visa mer

Det som står klart är att Magnus fått dokumenterade skador av ingripandet, men också att han misstänks för en rad brott: våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och försök till våld mot tjänsteman. Utöver detta misstänks han för rattfylleri, narkotikabrott och vårdslöshet i trafik.

Magnus nekar till alla brottsanklagelser.

Så här berättar han om ingripandet: När poliserna kommer fram till hans bil är han otrevlig.

– Jag är högljudd och allmänt skränig. Jag pratar högt, men inga okvädesord, personangrepp eller något sånt, säger han.

När Magnus ska visa sitt körkort tappar han det och när en av poliserna sticker in sin arm för att ta det håller Magnus emot.

– Jag drar och säger ”vad håller du på med, det är mitt körkort”. Jag vet att jag måste visa det, men jag har ingen skyldighet att lämna ifrån mig det.

Polisen trycker ner bilrutan med vänsterarmen och i nästa sekund kommer pepparsprayen, som Magnus försöker värja sig mot. Han vevar upp rutan.

– Då inser jag att bilen är i rullning, säger han.

Enligt polisens beskrivning startar Magnus bilen och försöker köra iväg, samtidigt som en inspektör håller i honom. Poliserna får backa undan för att inte bli påkörda. Men enligt Magnus har han kommit åt gaspedalen av misstag, vilket på hans bil innebär att handbromsen kopplas från och bilen börjar köra. När han inser detta ställer han sig på bromspedalen.

– Polisen slår in fönsterrutan, det blir ett regn av glas. Polisen sliter upp dörren och börjar slå mig med batongen. Jag har panik och fryser till is.

Enligt polisanmälan ska Magnus försökt sparka och slå en polisinspektör, men detta nekar han bestämt till. Att han ”motsatt sig ingripandet genom att spänna hela kroppen” skriver han under på, men anser inte att det kan räknas som ”våldsamt motstånd” eftersom han var panikslagen.

– Jag var rädd, jag trodde att jag skulle bli misshandlad – vilket jag blev, säger han.

Enligt den av sekretess kraftigt maskade förundersökningen, som DN tagit del av, beskriver polisen som använde batongen hur han slår några slag på den arm Magnus håller sig kvar med, samtidigt som en kollega börjar dra ut honom från passagerarsätet. Polisen beskriver det som att Magnus gör allt för att hålla sig kvar i bilen.

– En öppnar passagerardörren och drar med full kraft så jag hamnar över passagerarstolen. Det är då jag får en knuff bakifrån så jag i princip flyger ur bilen, säger Magnus.

Anledningen till att polisen använder batongen är, enligt polisen själv, att han vill hålla avstånd från Magnus – av rädsla för att bli sparkad eller få glassplitter på sig.

”I stället tryckte jag på med änden av batongen mot kropp och ben”, står det i förundersökningen.

Polisen bedömer läget som kritiskt – om han inte snabbt får ur Magnus ur bilen kanske han försöker köra iväg. Han är osäker på om bilmotorn är igång.

”I det tillfället åkte batongen in i ett redan befintligt hål på hans jeans. Jag trodde då att batongens yttersta del fälldes ihop en bit och kollegorna på höger sida om bilen fick i samband med det ut misstänkt ur bilen. Min avsikt var aldrig att batongen skulle träffa över NN:s rumpa utan det var en konsekvens av att han krängde med kroppen och hålet i hans byxor.”

Magnus visar en bild på jeansen han bar vid ingripandet. Hålet säger han är från batongen och blodet från skadorna han fick. Foto: Lotta Härdelin

Men enligt Magnus orsakades hålet i byxan av batongen som även gjorde ett hål i kalsongerna. Detta stöds även av en annan polis vittnesmål. Denna polis berättar att den ingripande polisen ”uttryckt oro över att byxorna sprack”. Han ska också ha sagt att ”det gick hål i jeansen när jag tryckte med batongen”.

Först känner Magnus ingen särskild smärta från batongen. Han har ont överallt och mycket adrenalin i kroppen. På polisstationen upptäcker han att han är blodig.

– De sa att jag skulle lämna urinprov, men det kom bara blod. Då började jag bli rädd. Jag blev undersökt av en läkare som sa att jag behövde sjukvård, säger Magnus.

DN har tagit del av Magnus journaler. Där framgår att Magnus har sår vid anus som får sys, skador på urinröret, blod i urinen och blod kring prostatan. Han har dessutom ett kraftigt blåmärke på armen och ytterligare ett stort blåmärke på benet.

Efter sjukhusvistelsen blir Magnus hemskickad med antibiotika, smärtstillande och en kateter. En och en halv månad senare har han fortfarande svårt att gå på toaletten och får dagligen flashbacks från ingripandet, som gör att han mår dåligt psykiskt. Han har precis börjat arbeta lite igen efter sjukskrivningen.

Magnus säger att han inte utesluter att det som hände var en olycka, men att om det var det måste polisen varit mycket vårdslös. Han är också kritisk till att polisen, som han ser det, gjorde att situationen eskalerade.

– Jag förstår mitt ansvar i att jag triggade situationen. Jag hade typ min sämsta dag. Men jag tycker ändå inte att det finns något som rättfärdigar en sådan behandling. Det spelar ingen roll hur dåligt humör man är på, säger han.

I beslutet om att lägga ner förundersökningen står det att ”det finns ganska stort utrymme att göra olika bedömningar innan det blir så fel att det närmar sig brott i form av misshandel eller tjänstefel” när poliser gör ingripanden.

Åklagaren slår också fast att poliser har rätt att använda våld när andra medel är otillräckliga, och att sådant ”försvarligt våld kan innebära att den som är utsatt för tjänsteåtgärden kan komma att skadas”.

– En öppnar passagerardörren och drar med full kraft så jag hamnar över passagerarstolen. Det är då jag får en knuff bakifrån så jag i princip flyger ur bilen, berättar Magnus. Foto: Lotta Härdelin

Enligt beslutet har de skador som Magnus fått under polisingripandet varit en följd av just sådant försvarligt våld, eller att de har uppkommit genom ”olyckliga omständigheter i samband med användande av försvarligt våld”. Därmed finns det inte skäl att anta att ”brott som hör under allmänt åtal har förövats”.

Magnus advokat Jan Kyrö är skarpt kritisk till hur polisens utredning har hanterats från första början.

– Det första som slog mig på förhöret var rubriceringen misshandel alternativt tjänstefel. För mig var det ju uppenbart, våldtäkt borde ju rubriceringen vara med tanke på vad det är som har skett. Hade det varit en tjej som hade varit utsatt för det här så hade det inte varit något snack om saken, säger han.

Utredningen om misstänkt brott från den ingripande polisens sida har lagts på Avdelningen för särskilda utredningar (SU). Enligt Jan Kyrö finns det tecken på att SU inte hanterar ärendet på rätt sätt, men han är också kritisk till åklagarens beslut att lägga ner ärendet.

– Polisen är ett slags straffrättsligt frälse. De har ju våldsmonopol, men tolkningen av det här monopolet är extremt generös. Det verkar inte finnas några gränser över huvud taget. Poliser kan ju göra precis vad som helst. Det är inte rimligt, säger Jan Kyrö.

Det fanns också, enligt Jan Kyrö, alternativ till den metod poliserna använde för att få ut Magnus ur bilen vid den aktuella händelsen.

– I det här fallet är det ju extremt. Den här mannen har ju blivit allvarligt skadad. Han har svårt att kissa och bajsa. Det finns inga proportioner. Det fanns ju alternativ när det gällde att få ut honom ur bilen. Man använder ju inte spetsen på batongen, utan långsidan på batongen i så fall. Man hade kunnat använda en fot exempelvis. Och det var ju flera poliser på plats. Man hade ju kunnat använda vilka andra metoder som helst, säger Jan Kyrö.

I förundersökningsprotokollet framgår att SU har inhämtat information från en polis som har utbildat i självskydd och batongteknik ”sedan år 2006 eller 2007” vid polisutbildningen. Denna person, vars identitet är maskad i protokollet, hävdar efter att ha blivit informerad om ärendet att det är ett ”korrekt sätt att använda batongen” på när polisen tryckte med spetsen på en större muskelgrupp för att få ut Magnus ur bilen.

Denna bild motsägs av en internationell expert i batongteknik som DN har talat med. Peter Rollfelt är huvudinstruktör och ordförande i taekwondoföreningen JSK och har hållit i kurser i självförsvar sedan 1992. Han har även utbildat poliser i batongteknik, och enligt honom finns det inga tekniker som över huvud taget går ut på att använda batongen mot någons anus.

– Jag har hållit på med det här i 35 år. Det finns inte någon teknik där en batong kan råka hamna i analen. Det gör det inte, säger han.

Peter Rollfelts bedömning är att poliser generellt har fått för lite träning i batongteknik, men att den nu aktuella händelsen verkar handla om något annat än att få kontroll på situationen.

– Det där är något eget påfund, och jag tror att det är mer för förnedring. Jag har mycket svårt att se hur den skulle ha hamnat där av misstag.

Polisen hävdar själv att det handlade om att knuffa ut personen från en bil. Hur låter det?

– Då vore det bättre för polisen att gå in och använda händerna. Batong är absolut inget bra att knuffa med, säger Peter Rollfelt.

DN har sökt kontakt med de inblandade poliserna, men har fått beskedet att de inte vill ”medverka i någon intervju i nuläget”.

Fotnot: Magnus heter egentligen något annat.