Fortfarande frågetecken kring 12-årings död

Fallet med den 12-åring som i måndags kväll hittades död i sjön Ösbyträsk på Värmdö efter en stor sökinsats av Missing People har väckt starka känslor. Ärendet utreds som mord, men det finns inget i nuläget som tyder på att pojken har blivit utsatt för brott.

Polisen söker fortfarande tips som kan leda till klarhet i vad som hände från det att pojken försvann till dess att han hittades i vattnet. En del tips har kommit in, men hittills har inget av dem varit avgörande. Dödsorsaken är ännu inte fastställd.

Nu kartläggs de sista timmarna av 12-åringens liv. Han sågs senast när han var på väg till en fotbollsplan vid Ösbyskolan under den tidiga lördagskvällen och när han hittades död vid 20-tiden på måndagskvällen hade han varit försvunnen i över två dygn.

Polisen har, på förfrågan av DN, gått igenom den händelserapport och de beslut som fattades med anledning av försvinnandet.

Enligt tidiga uppgifter till Missing People hade pojken anmälts försvunnen en timme efter att han senast setts i närheten av fotbollsplanen. Enligt polisen kom dock inte larmsamtalet in förrän strax efter midnatt natten mot söndag, Det registrerades 00.02.

Klockan 00.21 fattade vakthavande befäl beslut om att skicka en patrull till Nacka. Där mötte man upp anmälaren och samtalade med nära anhöriga till pojken. Enligt polisen uppgav de då att 12-åringen kan ha bestämt sig för att sova över hos en kompis.

– Vi får också veta att han inte har någon mobiltelefon. På basis av de knapphändiga uppgifterna bedömdes det svårt att vidta några operativa uppgifter, inte mer än att vi kontrollerade med sjukhusen om de tagit emot någon 12-åring, säger Joakim Granstedt, chef för polisområde Syd.

Klockan 03.35 skrevs anmälan om en försvunnen person in. På söndagen hade stationsbefälet och en talesperson för familjen en kontakt via telefon. Inget nytt hade då framkommit. Anmälaren uppmanades höra av sig igen. Polisen vidtog inga åtgärder under söndagen, det finns till exempel inga noteringar om att man till exempel patrullerat i området.

Ärendet hamnade sedan på sektionen för grova brott.

På måndagsmorgonen, när polisen gick igenom helgens anmälningar, fick man klart för sig att pojken fortfarande var försvunnen. Patruller från Nacka polisområde skickades då ut för att möta företrädare för Missing People.

Då fick polisen också tillgång till en bild på 12-åringen. På måndagseftermiddagen slöt sedan över 200 frivilliga upp för att delta i Missing Peoples skallgång efter pojken. På kvällen hittades han död.

– Det som inträffat är väldigt tragiskt. Vi är väl medvetna om att det är viktigt att hitta försvunna personer, särskilt barn, fort. Men i det här fallet har vi svårt att se hur vi skulle ha kunnat agera annorlunda, säger Joakim Granstedt, tillförordnad chef för polisområde Syd.

– I nuläget kan vi inte se att vi brustit i våra rutiner men självklart ska vi se över om det går att skynda på processen när ett barn anmäls försvunnet, fortsätter han.

