Fortsatt gott om lediga vaccintider i Stockholm – så gör du som är över 75 år för att boka in dig

Förra veckan började Region Stockholm med vaccination för de som är 75 år eller äldre. Från och med vecka 13 och ett antal veckor framåt skickas brev ut till de som nu har möjlighet att vaccinera sig.

Under påskhelgen fanns flera lediga tider på vaccinationskliniker för dessa åldergrupper, främst för att pausningen av Astra Zenecas vaccin ledde till överskott av doser.

För att få någon av de lediga tiderna på vaccinationsklinikerna gällde det att boka tid och under påskhelgen rapporterades det om att det fanns många lediga tider kvar.

– Det som är och har varit under helgen är att det framför allt är morgontiderna som har varit svåra att få bokade, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare för Region Stockholm.

Huruvida de lediga tiderna under påskhelgen bokades upp har Magnus Thyberg svårt att svara på i siffror, men menar att uppmärksamheten runt påskhelgens lediga tider, visat effekt.

– Efter den diskussion och den uppmärksamhet som varit, har vi sett att det har gett effekt och bokats på löpande under alla dagarna.

Även den här veckan finns flera lediga tider på vaccinationsklinikerna. Enligt Magnus Thyberg råder ett bra vaccinationstempo i Stockholm just nu, med hög kapacitet på både vaccinmottagningar och husläkarmottaningarna.

– Vi ser också aviseringar om att vi får lite ökade vaccinleveranser av andra vaccin, så läget under april är lite bättre än vad det har varit tidigare, oavsett lagret med Astra Zenecas vaccin. Vi fick ett litet försteg genom att vi kunde använda det här lagret.

Magnus Thyberg, vaccinsamordnare för Region Stockholm. Foto: Pontus Lundahl/TT

Finns det något ni kan göra för att göra fler medvetna om att det finns lediga tider när sådana här tillfällen dyker upp?

– Det är någonting vi får ta med oss, hur vi ska lägga upp saker framöver under sådana tillfällen. Vi tycker att vi hade bra vaccinationstryck under hela förra veckan, framför allt under helgdagarna där vi fick lediga tider.

Det har rapporterats om att människor tycker att det är rörigt för att boka tid för vaccin. Vad är det första man ska göra om man är 75 år och i den grupp som nu ska vaccineras?

– Basen för den gruppen är ju fortfarande husläkarmottagningarna. Brevet beskriver hur man kan vaccinera sig, genom att kontakta sin vårdcentral, alternativt boka en tid på vaccinationsmottagningarna.

När det dyker upp lediga tider, var kommer den huvudsakliga informationen?

– Om man går via 1177 kan man nå bokningssystemet där alla tider läggs upp löpande. Det finns lediga tider längre fram i veckan, så det finns möjlighet att hitta lediga tider som passar.

Har du någon kommentar till de som upplever att det har varit svårt att få information om lediga tider?

– Det har varit viktigt för oss att skapa den här kompletterade kapaciteten nu när vi har haft möjlighet till det. Eftersom det är en annan struktur på de här mottagningarna så har vi behövt ha ett bokningssystem för att inte få trängsel och risk för smitta där. Jag kan ha förståelse för det, men för oss har det varit viktigt att vi ska vaccinera så många som möjligt, på så kort tid som möjligt. Då är det här ett sätt att kunna möjliggöra det.

Om man inte vill ta en viss typ av vaccin, kommer man att kunna få ett annat vaccin senare?

– Vi har inte gjort några bedömningar om hur det är senare, vi vet ju och det är viktigt att vi informerar den nytta som är med vaccinet. Det här är ju personer som är i riskgrupp för allvarlig sjukdom. Men de risker som finns och är beskrivna behöver man som individ ta ställning till.