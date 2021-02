Fortsatta störningar i pendeltågstrafiken – oklart när rälsen kan lagas

Det var vid 02.30-tiden på torsdagen som ett godståg spårade ur vid pendeltågsstationen Häggvik. Olyckan ledde till skador på kontaktledningar, räls och markmaterial, och orsakade totalstopp i morgontrafiken.

På fredagen trafikeras fortfarande bara två av fyra spår förbi Häggvik, vilket innebär att en del avgångar ställs in. Tåg i norrgående riktning mot Märsta och Uppsala C stannar inte vid Sollentuna, Häggvik, Norrviken och Rotebro. Tåg söderut mot Södertälje C stannar inte vid Häggvik.

Under dagen hoppas Trafikverket kunna bärga det urspårade tåget. När pendeltågstrafiken kan återupptas helt är däremot osäkert eftersom den låga temperaturen gör att det inte går att svetsa ihop rälsen.

– VI har ingen prognos än. Vi har en tät dialog med Trafikverket för att få bort fordonet och laga spåret. Men när det är minusgrader är svetsning svårt, säger Helene Jakobsson, presskontakt på SL.

SL väntar sig dock mindre påverkan på morgontrafiken än under gårdagen.

– I dag finns information ute på ett helt annat sätt. Vi väntar oss att resenärerna har en annan möjlighet att välja en annan resväg nu, säger Helene Jakobsson.

– Men vi uppmanar alla att resa i god tid och fortsatt stanna hemma om möjlighet finns eftersom det kan uppstå trängsel, säger hon.