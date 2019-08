Förundersökning om misstänkt tjänstefel inleds efter 12-årings försvinnande

Händelseförloppet enligt polisens noteringar

Den 3 augusti anmäls den 12-årige pojken försvunnen. Han uppges ha varit på väg till fotbollsplanen vid Ösbyskolan i Gustavsberg i Värmdö för att spela fotboll med sina vänner, eller på väg hem till en vän.

Vid midnatt samma kväll anmäls han försvunnen.

Klockan 00.21 på natten mellan de 3 och 4 augusti fattar vakthavande befäl beslut om att skicka en patrull till Nacka. Där möter man upp anmälaren och samtalar med nära anhöriga till pojken. De uppger då att 12-åringen kan ha bestämt sig för att sova över hos en kompis.

Klockan 03.35 skrivs anmälan om en försvunnen person in. På söndagen har stationsbefälet och en talesperson för familjen kontakt via telefon men inget nytt har då framkommit. Anmälaren uppmanas höra av sig igen. Polisen vidtar inga åtgärder under söndagen.

Måndagen den 5 augusti, när polisen förstår att pojken fortfarande är borta, skickas patruller ut till Värmdö.

Samtidigt anordnar Missing People en skallgång efter pojken. 200 frivilliga sluter upp.

På kvällen hittas pojken död. Enligt den preliminära rättsläkarrapporten som kom några dagar senare drunknade pojken.