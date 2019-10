Fråga Eva-Karin: Oscar I:s minne snart ett minne blott

Hej!

Vi hittade detta vackra men skamfilade hus i parken bakom Bofills båge. Vet du vad det är för hus och vad planerna är för huset?

Med vänlig hälsning Ingemar Borelius

Svar: Du är inte den ende som undrat över denna byggnad. Flera läsare har hört av sig och själv har jag funderat över hur länge denna till synes fallfärdiga byggnad ska stå orörd. Den har inte blivit fräschare med åren precis. Skamfilad var ordet.

Om vi tar sakerna i rätt ordning är detta ett gammalt sjukhem, kallat Oscar I:s minne. Det uppfördes 1873-75 till minne av kungen, som avled 1859. Änkedrottning Josephina hade bildat en stiftelse som lät bygga denna vårdinrättning för snart 150 år sedan.

Byggnaden ritades av Per Ulrik Stenhammar och trots att den ser rätt risig ut i dagsläget har Stockholms stadsmuseum blåklassat den. Det innebär i klartext att den har synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Änkedrottningens stiftelse vände sig till mindre bemedlade fruntimmer av ståndspersonklassen som Fredric Bedoire skriver i boken ”Stockholms byggnader”. I boken får man också veta att här fanns förutom ett bibliotek och syrum även två andaktslokaler, en luthersk och en katolsk.

När Stadsmuseet gjorde sin byggnadsinventering på 1970-talet var Oscar I:s minne inte längre ett sjukhem utan lokaler för Mentalvårdsbyrån.

Det officiella namnet på byggnaden är alltså Oscar I:s minne, men ett minst lika vanligt namn är ”Stiftelsen” och det har under det senaste decenniet ägnats mycket arbete åt att bevara byggnaden åt eftervärlden, särskilt under byggandet av Citybanans pendeltågstunnel då halva byggnaden bars upp av ett hundratal pålar.

Dessa pålar är sedan länge kapade och nu vilar huset på själva tunneltaket. Tilläggas kan att det inte är få kilo det handlar om. Byggnaden väger cirka 12 000 ton.

Och vad ska det då bli av Stiftelsen?

Jo, hotell med någonstans mellan 50 och 60 rum, restaurang och spa. Eftersom det tidigare har varit en vårdinrättning är rumsindelningen ”så gott som klar” (lätt överdrift naturligtvis).

Jag ringde upp Jacob Åhman, förvaltare på Vasaparken, fastighetsbolaget som köpt fastigheten av Stockholms stad. Det handlar om sammanlagt 2 400 kvadratmeter som nu alltså ska förvandlas till hotell.

Det lär dock dröja innan de första gästerna kan checka in. Först måste man få bygglov, innan det är klart kommer ingenting att hända och därför vågar Jacob Åhman inte spekulera i när det hela kan vara klart. När affären mellan Vasaparken och staden var klar hette det att hotellet skulle stå klart under första halvåret 2020. Så blir det inte av naturliga skäl.

Jacob Åhman räknar med att det kommer att ta omkring 18 månader att färdigställa det nya hotellet när väl bygglovet är beviljat. Han betonar att det finns gott om fina originaldelar i fastigheten som naturligtvis ska bevaras.

Är det klart vad hotellet ska heta?

–Ja, men namnet är inte officiellt än, säger han hemlighetsfullt.