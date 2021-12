Fråga Eva-Karin: Varför förvandlades Heliosvägen till en gata?

Hej! Jag jobbade i många år på Heliosvägen i dåvarande Hammarby industri område. Har noterat att namnet nu är Heliosgatan. Däremot har Virkesvägen inte bytt namn.

Alla nya gator i Hammarby Sjöstad är just gator. Även Textilvägen, som är en gammal väg heter nu Textilgatan. Så varför bytte man namn bo just dessa vägar?

Bor sedan många år i Sköndal och på Dalbobranten så just den gatan eller vägen är en brant. / Med vänlig hälsning Jan Fjällström, Sköndal

Svar: Det finns egentligen ingen skillnad på gata och väg i namnberedningens ögon, men man anpassar sig oftast om det är övervägande gator eller vägar när en ny gata/väg ska namnsättas.

Jag kontaktade (som jag brukar) Kristian Rosengren, lantmätare på stadsbyggnadskontoret, för att få svar.

Kristian berättade att Heliosvägen fick ändrat efterled 2003 i samband med att en mängd nya gator i området namnsattes.

Gatan hade då haft -vägen som efterled sedan 1942 och det ursprungliga namnet kom sig av att Elektrohelios tidigare hade haft såväl fabrik som kontor intill vägen.

Kristian berättade vidare att namnberedningen föreslog att de flesta gatorna/vägarna i området skulle få efterleden -vägen, men flera av förslagen omprövades.

Vad berodde det på?

– I namnberedningens protokoll står det att det var efter starka önskemål från stadsbyggnadsnämnden med flera att även i namnskicket konsekvent markera områdets stadsmässighet och innerstadskaraktär.

Dagens överkurs: Ungefär samtidigt som Heliosvägen förvandlades till Heliosgatan bytte Textilvägen namn till Textilgatan.

Däremot har inget namnbyte ägt rum när det gäller Virkesvägen i närområdet. Det kan ha sin förklaring i att just det området planerades något senare (2016).

