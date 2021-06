Framgångsrikt arbete mot kriminella nätverk kan leda till ökat antal skjutningar

Boende i Husby skakades på måndagen av ett brutalt mord där en 28-årig man jagades och blev skjuten med flera kulor inför ett stort antal människor mitt på eftermiddagen. Några timmar senare dog en annan man i 30-årsåldern i Hjulsta av skottskador efter ännu en skjutning i ett socialt utsatt område. Båda händelserna bedöms ha kopplingar till kriminella nätverk.

Samtidigt är Stockholmspolisen mer framgångsrik än någonsin i kampen mot just dessa gäng.

– Vi har slagit ut åtta kriminella nätverk, sade regionpolischefen Mats Löfving i februari.

Ett antal högprofilerade polisinsatser och juridiska mål ger stöd för polischefens påstående. Inte minst den stora rättegången mot 30 personer med kopplingar till det så kallade Vårbynätverket understryker den senaste tidens framgångar mot den organiserade brottsligheten.

Men tittar man på statistiken över skjutvapenvåldet tycks en helt annan bild träda fram. Efter måndagens dödliga skjutningar har totalt tolv personer dött efter skjutningar i Stockholmsområdet under årets första fem månader. I fjol var motsvarande antal döda 25 personer – men då räknat på hela året.

Biträdande regionpolischef Robert Karlsson berättar om det till synes paradoxala i att polisens framgångar inte verkar minska det dödliga skjutvapenvåldet.

– Nu har vi varit väldigt offensiva i ett och ett halvt år. När polisen går in och gör den här typen av insatser och är offensiva och slår mot exempelvis de här åtta nätverken som var aktuella förra året, så kan en sådan utveckling följa, säger han.

Mekanismen är välkänd: När ledarskiktet i ett kriminellt nätverk slås ut uppstår ett maktvakuum, som ofta leder till en kamp om vem som ska ta över ledarrollen. Men enligt Robert Karlsson spelar många faktorer in i händelseförloppet som följer efter exempelvis ett lyckat polisingripande där en gängledare till slut ställs inför rätta. En sådan faktor är graden av organisation i nätverket.

– Är det ett väldigt välorganiserat nätverk så kan de med lite högre hastighet reorganisera sig. Är det välorganiserat från början så har de kortare framkörningssträcka. Mindre organiserade nätverk återuppstår kanske inte riktigt på det viset igen över huvud taget, säger Robert Karlsson.

Men maktvakuumet kan också uppstå inne i nätverken. Detta är en effekt som kan uppstå när en stor del av ett nätverk försvinner, och då kan det uppstå andra typer av spänningar i organisationen.

– Då kan det finnas rester av ett nätverk som tycker att ”nu är det min tur”, vilket kan leda till att det uppstår spänningar inne i ett nätverk. Det kan vara både två och tre som aspirerar på en viss position, säger han.

”Vi är framgångsrika, vi har aldrig tagit så många av nätverkstopparna som vi gör nu och ändå så fortsätter de att skjuta. Men det är ju inte så att polisen genererar det här våldet. De som skjuter får ta det ansvaret”, säger biträdande regionpolischef Robert Karlsson. Foto: Jonas Lindstedt

Polisens påtryckningar och framgångar kan därmed paradoxalt nog leda till att antalet skjutningar går upp – tillfälligt. Robert Karlsson är medveten om effekten men menar att det inte finns något val än att fortsätta trycka på.

– De åtgärder som poliserna gör i offensivt hänseende kan ibland generera mer våld. Det såg vi väldigt tydligt förra året i Stockholm, och det tycker jag att vi ser i år också. Nätverken är ju kraftigt försvagade av det här. Vi tar deras pengar, vi tar deras guld, vi tar deras narkotika. Vi tar deras fordon. De är väldigt pressade och de reagerar med våld. Det är så de löser alla deras konflikter, säger Robert Karlsson.

Polisen har tidigare uppgett att det finns fler än 50 kriminella nätverk i Stockholmsområdet och att ungefär 2.500 personer på något sätt är inblandade i dessa nätverk. Genom de senaste årens fokuserade insatser har hundratals personer kunnat frihetsberövas.

– De nätverk som är mest våldsamma och de individer som är mest våldsamma får räkna på vår uppmärksamhet. Man kan konstatera att häktena är fulla, fängelserna är fulla, Sis-hemmen är fulla. Det går som tåget och vi är fortfarande inte färdiga. Det pågår fortfarande.

Robert Karlsson betonar att han har största respekt för den fara det kan innebära med skjutningar som uppstår, men att polisen måste fortsätta tills nätverken knäcks.

– Vi är framgångsrika, vi har aldrig tagit så många av nätverkstopparna som vi gör nu och ändå så fortsätter de att skjuta. Men det är ju inte så att polisen genererar det här våldet. De som skjuter får ta det ansvaret, säger han.

Har vi nått vändningen nu i och med alla kriminella ledare som åtalas?

– Det här är en djupt rotad problematik i Stockholm som har fått växa i väldigt många år. Det kommer att ta lång tid, men om vi fortsätter att jobba på det här sättet så är jag övertygad om att vändningen kommer.

Enligt Robert Karlsson är det viktigt att alla delar i samhället hjälps åt för att bekämpa de kriminella gängen. Han beskriver polisens som en ändstation där kriminella hamnar när andra insatser inte har hjälpt, men att socialtjänst, skola, kommunen, fastighetsägare och föreningar tillsammans kan stoppa inflödet till de kriminella gängen.

– De som skjuter för att döda är fullständigt livsfarliga och bortom all räddning. För just den här gruppen finns det bara en sak att göra, och det är att sätta dem i fängelse. Och därför måste de sitta länge för att skydda oss övriga. Men de som är på väg in i de här strukturerna måste man krama om och man måste hitta kärlek, hjälpa dem att hitta rätt väg.