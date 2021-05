Framtiden ljusnar för Stockholms företag

Trots ljusare tongångar kvarstår ett stort utanförskap på arbetsmarknaden. I mars var runt 40.000 människor långtidsarbetslösa i Stockholms län, en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Långtidsarbetslösheten har nått nya toppnivåer, den procentuella ökningen är betydligt högre i Stockholms län jämfört med riket som helhet.

– Det var en av våra stora farhågor när vi gick in i krisen. Ökningen är bland annat koppad till att Stockholms län svarar för en oproportionerligt stor andel av branscher som gått dåligt, däribland hotell- och restaurangbranschen, evenemangsnäringen och flygindustrin, säger Stefan Westerberg.

Vidare konstaterar rapporten att antalet inskrivna arbetslösa i Stockholm som inte haft ett jobb på 6 till 12 månader också har ökat markant under pandemin. Orosmoln i denna kontext är att branscher med typiska instegsjobb har drabbats hårt under pandemin, vilket försvårar klivet in på arbetsmarknaden för många unga människor och andra grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden.

– Det blir också en psykologisk effekt, en stigmatisering, om man är arbetslös länge. Det kommer att bli ett jättestort problem för hela samhällsekonomin att lösa, som olöst kan spilla över i social utslagning, otrygghet och viss kriminalitet.

Samtidigt finns problemet med arbetskraftsbristen – som växte före pandemin – kvar. Det gäller bland annat it-tekniker, ingenjörer, kvalificerade företagstjänster och finansbranschen. 45 procent av alla it- och dataföretag uppger brist på arbetskraft som det största tillväxthindret.

– Kompetensförsörjningen har under lång tid hämmats av strukturella problem. Och Stockholms län står för 40–50 procent av arbetskraftsbristen i Sverige, säger Stefan Westerberg.

Långtidsarbetslösheten är ett stort problem för samhällsekonomin att lösa, menar chefekonomen Stefan Westerberg. Foto: Linnéa Carlsson/Stockholms handelskammare

Lejonparten av Stockholms näringslivs olika delar påvisade en stark återhämtning under det första kvartalet 2021. Flera av de mer kontaktnära tjänstebranscherna, som haft det mycket kämpigt under pandemin, stärktes under det första kvartalet. De företag som väntas öka sina anställningar under det kommande kvartalet är nu 16 procentenheter fler än de som väntas göra det motsatta.

Data-, finans- och försäkringsbranschen gör nu bedömningen att läget är mycket starkare än normalt. Byggbranschen har klarat sig bra genom krisen, särskilt jämfört med andra branscher. Återhämtningen har dock varit något svagare jämfört med andra näringar.

Livsmedelsföretagen gick väldigt starkt under krisens inledning, primärt på grund av starka försäljningssiffror samt sjunkande varulager. Under det första kvartalet 2021 försämrades försäljningen.

Hotell- och restaurangbranschen har varit en av de värst drabbade näringarna under coronakrisen, men under första kvartalet 2021 så var signalerna mer positiva. Men trots återhämtningen befinner sig branschen fortsatt i ett dåligt läge. Hotellens logiintäkter i Stockholm var 78 procent lägre under mars månad 2021 än i mars 2019.

– Läget i den branschen ligger fortfarande långt under det normala, men företagens utsikter är nu mycket mer positiva än tidigare, säger Stefan Westerberg.

