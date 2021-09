Frivilligorganisationer backar upp socialtjänsten för att hjälpa unga i riskzonen

Allt fler och allt mer komplexa barn- och ungdomsärenden är den verklighet som socialtjänsten i de flesta av Stockholms stadsdelar lever i. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning kartlade samtliga barn- och ungdomsärenden 2019 för att få en samlad bild av läget.

Det blev en ögonöppnare.

Endast i 17 procent av de ärenden som rörde missbruk och kriminalitet fanns det ett aktivt motiveringsarbete. I allt för många fall tackade familjerna också nej till de insatser som erbjöds.

– Olyckligt, eftersom det är särskilt viktigt att vi kommer in tidigt med förebyggande åtgärder när det handlar om barn och unga. För oss blev det angeläget att tänka nytt, säger Jessica Oldin Lazaroff processledare på socialtjänsten i Hässelby Vällingby.

Det var så idén om att införa så kallade sociala utfallskontrakt föddes. Det är en i Sverige hittills oprövad metod när det gäller insatser som socialtjänstens beslutar om på individnivå. Kortfattat går den ut på att socialtjänsten tecknar avtal med frivilligorganisationer och föreningar som tar på sig att stötta enskilda med olika insatser enligt en plan som socialtjänsten upprättar. En aktivitetsersättning utgår, men fullt betalt får man inte förrän målet med insatsen är nått. För att ta ett enkelt exempel; en ung person som riskerar att hamna snett har stora problem i skolan. Socialtjänsten beslutar att Stiftelsen Läxhjälpen ska kopplas in. Först när den unge klarat skolan med godkända betyg får stiftelsen full ersättning.

– Målet är att erbjuda flera unga och deras familjer ett mer behovsanpassat stöd i ett tidigt skede. Vi tror också att den här typen av insatser sänker trösklarna, att det bli lättare för familjerna att ta emot den hjälp vi erbjuder, säger Jessica Oldin Lazaroff.

Hässelby-Vällingby har nu tecknat sociala utfallskontrakt med fem upphandlade aktörer; Frälsningsarmén, Skyddsvärnet, IF Linnéa Boxning/Fight for Zero, Läxhjälpen och föreningen Hej Främling!. Tillsammans med socialtjänsten kommer de varje vecka att gemensamt föreslå olika insatser för de barn och familjer som är aktuella. Det kan till exempel handla om läxhjälp, att skapa en mer meningsfull fritid eller samtalsstöd.

”Vi vet att föräldrarnas roll är oerhört viktig när ett barn befinner sig i riskzonen”, säger projektledaren Jenny Alm (här längst till vänster). Foto: Amir Nabizadeh

Frälsningsarmén ska bidra med en beprövad utbildning som går ut på att stärka relationen mellan föräldrar och barn – något som inte minst polisen pekat ut som centralt då man uppfattar att föräldrarna ofta brister i ansvar.

För Frälsningsarmén var det självklart att teckna ett socialt utfallskontrakt med Stockholms stad.

– Det är viktigt att socialtjänsten utvecklas och hittar nya vägar. Vi har internationella erfarenheter av den här typen av samarbete och vet hur effektivt det kan vara om man vill arbeta förebyggande på riktigt, säger Per Johan Fernström, verksamhetschef.

De föräldrar som beviljas en insats via Frälsningsarmén kommer att få stöd enligt en modell som heter Connect. Under nio tillfällen kommer föräldrarna få nya verktyg som ska hjälpa dem att förhålla sig till sina barn och tonåringar.

– Vi vet att föräldrarnas roll är oerhört viktig när ett barn befinner sig i riskzonen. Att ge dem verktyg att knyta an till sina barn och minska stressen och konflikterna i föräldraskapet är centralt för att minska riskerna för att barnen hamnar i missbruk och kriminalitet, säger Jenny Alm, projektledare för det föräldrastödet.

Socialtjänsten hoppas kunna erbjuda mellan 50 och 70 unga och deras familjer insatser via de sociala utfallskontrakten.

– Det fina är ju att när socialtjänstens insats är slut, då finns det civila samhället kvar. Det skapar förutsättningar för hållbara relationer och långsiktig skillnad för barnen och deras familjer, säger Jenny Alm.

Projektet har en budget på 3,2 miljoner där en liten del bekostas av Stockholm stads sociala investeringsfond. Eftersom ersättningen till de civila aktörerna är prestationsbaserad kommer de att följas upp noggrant.

