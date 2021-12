Fullbokat på drive in-testningen första vardagen efter jul

Någon vill veta om det är säkert att bjuda in till nyårsfest, någon annan måste testa sig för att kunna komma till sjukhus för att få en annan åkomma omhändertagen och en tredje vill veta i största allmänhet. Så såg det ut bland några av de stockholmare som under helgen bokat tid via 1177 och Alltid Öppet för att ta ett så kallat pcr-test.

Tretton av fjorton drive-in-stationer i Storstockholm var fullbokade redan tidigt på måndagen. Några tider fanns då kvar vid testningen i Södertälje.

Första vardagen efter julhelgerna var all drive-in testning i Stockholmsområdet fullbokad. Här Älvsjömäsan. Foto: Sofia Nahringbauer

Strax efter lunch på måndagen stod ett tiotal bilar i kö till Älvsjömässan.

– Jag fick feber i lördags. Snabbtesterna på apoteket var slut så jag gick in och bokade en tid på nätet, säger Ida Forss, 19.

Efter bara några minuter i kön knackar en av dem som arbetar för regionen på hennes bilruta. Hon får lämna ifrån sig sin legitimation och får sedan ett testkit i utbyte. Då har testkittet försetts med hennes dubbelkollade identitet. Sedan får Ida Forss själv ta prover från sin hals och näsa.

”Jag fick feber i lördags. Snabbtesterna på apoteket var slut så jag gick in och bokade en tid på nätet”, säger Ida Forss, 19. Foto: Sofia Nahringbauer

– Inte helt lätt och ganska obehagligt, säger hon och lämnar tillbaka testkitet till personalen på plats.

Det är tredje gången i år dubbelvaccinerade Ida Forss testar sig. Hon tycker det är lika bra att få veta – inte minst eftersom det kan påverkar andra i hennes omgivning som hon umgåtts med.

Maxim Del Rio Diaz har redan fått ett positivt provsvar från ett av de snabbtester från apoteket som han hade hemma.

Maxin Del Rio Diaz är säker på att han har coivd- 19 - det sa i alla fall det snabbtest han köpt på apoteket. ”Men det känns viktigt att få ett kvalitetssäkrat svar – inte minst för statistikens skull”, säger han. Foto: Sofia Nahringbauer

– Men för statistikens skull tycker jag det är viktigt att jag testar mig här också, säger han.

Det är fjärde gången han testar sig i år.

– Jag har testat mig i preventivt syfte ett par gånger, man vill ha koll, säger han.

Zofia Gawrylokj hade också fått en av tiderna.

– Jag vet att jag inte har covid, men jag när jag ville boka en tid för att gå till läkaren och kolla upp min bihåleinflammation sa de att jag behöver visa upp ett negativt pcr-test för att få komma dit. Jag har redan haft covid och är dubbelvaccinerad, säger hon.

”Jag behöver ett bevis på att jag inte har covid så att jag kan boka en läkaretid för min halsfluss. Jag har redan haft covid och är dubbelvaccinerad, så jag tror inte har det nu”, säger Zofia Gawrylok. Foto: Sofia Nahringbauer

För Jenny Hjalmarsson blev hela julfirandet inställt då bonusdottern fick covid.

– Så nu testar sig hela familjen. I bästa fall har vi andra klarat oss och kan fortsätta planera inför nyår. Tanken är att vi ska fira med en annan familj och det vore väldigt tråkigt om vi inte kan det, säger hon.

”Bonusdottern fick covid så hela julfirandet fick ställas in. Nu testar sig hela familjen och hoppas få svar innan nyår. Vi har bjudit in en annan familj och det vore trist att ställa in det firande också”, säger Jenny Hjalmarsson. Foto: Sofia Nahringbauer

Hon hoppas få svar inom ett dygn, det fick bonusdottern.

Mattias Johansson, som känt sig dålig och matt i en vecka, tyckte inte det var helt enkelt att hitta rätt när han skulle boka tid för provtagningen på nätet, men nu är han i alla fall här:

– Och har man corona, så har man det. Det är inte så mycket mer med det, säger han.

Här kan du läsa mer om hur testningen går till.

”Jag har varit dålig och känt mig matt i en vecka. Lika bra att göra ett pcr-test”, tycker Mattias Johansson som åkte till teststationen vid Älvsjömäsan. Foto: Sofia Nahringbauer

Drive-in testning i Stockholm Danderydsvallen Karolinska Solna Norrtälje Sportcentrum Eriksbergskolan i Sollentuna Vallentuna IP Farsta Sim & Idrottshall Ekvallens Ishall i Gustavsberg Torvalla IP i Haninge Karolinska Huddinge Södertälje IP Stockholmsmässan i Älvsjö Stora Mossens IP i Bromma Bolindervallen i Kallhäll Spånga IP i Spånga För att testa dig på någon av de 14 stationerna måste du boka tid i Alltid Öppet. Visa mer