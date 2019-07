Fullt på BB – fick föda hemma i sovrummet

I vardagsrummet på Kamomillvägen i Sollentuna snusar en ännu namnlös tre dygn gammal dotter i mammas knä. En helgrå katt smyger förbi och från barnkammaren hörs röster från de två syskonen som är upptagna av livlig lek. Några dygn tidigare var scenen en annan. Paret fick snabbt ställa om från planerad färd till förlossningen - till att ta emot barnet som föddes hemma i sängen.

– Det var väldigt jobbigt att själv ringa under pågående värkarbete och försöka tjata sig in – att man ska behöva argumentera för att prioriteras under sin egen förlossning, säger Camilla Malm, som själv är läkare.

Familjens senaste tillskott föddes hemma i föräldrarnas säng efter att ha fått besked om att det var fullt på förlossningen. Foto: Elin Åberg

Familjen var förberedd på att barnet skulle komma, och mormor var på plats för att ta hand om syskonen. Vid lunchtid på lördagen var barnen ute med pappa Adam Wern i parken. Camilla Malm berättar att hon låg och vilade mitt på dagen då hon plötsligt hörde ett ljudligt ”plopp”. Sedan kände hon diffusa värkar.

– Jag var lite osäker, för det kändes inte som förra gången. Men jag bad Adam komma hem, säger Camilla Malm.

Efter 45 minuter ringde de förlossningen på Danderyds sjukhus, och fick beskedet att det var fullt.

– De sa, ”det är fullt hos oss, och det är fullt överallt i Stockholm, så vi får väl lösa det”, säger Adam Wern.

20 minuter senare ringde paret igen, eftersom värkarna kom allt tätare. En annan barnmorska svarade i telefonen, och sade att de kunde bli skickade utanför länet. Men det ville inte föräldrarna, då deras andra barn fötts mycket snabbt.

– Vi sade att det var omöjligt. Jag sa att jag föder hellre på toaletten på Danderyd än i en taxi på vägen, säger Camilla Malm.

Camilla och dottern i sängen där hon födde i lördags. Foto: Elin Åberg

Sjukhuset meddelade då att de skulle återkomma. Sedan hörde paret inget mer, utan ringde själva tillbaka efter ytterligare en kvart då Camilla Malm kände ett starkt tryck nedåt. Beskedet från förlossningen var då att de kunde komma in. Adam Wern berättar att han då började ringa runt, till taxi - som dröjde, och sedan 112.

Ambulansen var snabbt på plats. Men när ambulanspersonalen rullade in båren i lägenheten, och ville flytta över Camilla Malm till den så började krystvärkarna och det var det dags att föda.

– Vi hade hunnit till förlossningen om alla tagit det på allvar från början, säger Camilla Malm.

Adam Wern fyller i:

– Det går att nå tre av Stockholms förlossningskliniker på 15 minuter. Men alla marginaler försvann genom samtalen.

De ringde förlossningen igen, men då var barnets huvud redan på väg ut. Efter tio minuter, klockan 14.30, föddes dottern i sängen, med assistans av ambulanspersonalen.

– Det kändes tryggt att ha dem här, men de är ju inte vana att hantera förlossningar, säger Camilla Malm.

Adam Wern lägger till att ambulanspersonalen är van vid pressade situationer.

– Bemötandet från dem, och från larmoperatören på 112 var superproffsig som snabbt skickade en ambulans.

Här syns de särskilda önskemål och orosmoment som stod inskrivna i Camilla Malms födelseplan. Foto: Elin Åberg

I sin födelseplan från mödravården hade Camilla Malm skrivit att hon särskilt oroade sig för att allt skulle gå mycket snabbt, att hon ville att det skulle framgå i journalen då hennes andra barn fötts på bara två timmar efter första värken. Hon var även rädd att hon skulle behöva tjata sig till att få komma in på förlossningen.

– Jag skulle aldrig ha planerat en hemförlossning. Nu gick allt bra, och jag fick trots allt en positiv förlossningsupplevelse - men en hemförlossning måste ju vara planerad - annars blir den inte säker.

Kort efter förlossningen åkte paret till Danderyds sjukhus i ambulans, fortfarande med navelsträngen och moderkakan kvar. Där fick de veta att förlossningen, trots omständigheterna registreras som en sjukhusfödsel, eftersom moderkakan kom ut på sjukhus.

– Vi tycker att det här är ohållbart. Vi hörde på personalen hur pressade de var, och hur de försöker trolla bakom kulisserna. Och medan värkarna pågick kunde vi inte få något besked. Det var platsbrist - i själva verket bemanningsbrist, säger Adam Wern.

Familjen hemma med alla tre barn i Sollentuna. Foto: Elin Åberg

Jenny Westholm, vårdenhetschef på förlossningen på Danderyds sjukhus, säger att det var en hög belastning på förlossningen i helgen, och ont om platser i hela Stockholm.

– I det här fallet var det en lokalmässig brist, inte bemanningsmässig. Men jag vet att det fanns platser i Södertälje, säger hon.

Det är ett förhållande som inte uppfattades av föräldrarna.

– Sjukhuset uppgav att man skulle återkomma men vi fick inga konkreta förslag alls, säger Adam Wern.

Jenny Westholm säger att det kan handla om en miss i kommunikationen, men att hon inte vill gå in på det enskilda fallet. Hon uppger att det kan vara svårt att på telefon avgöra situationen när en kvinna ringer in till förlossningen.

– Man försöker att göra en så bra bedömning som vi kan, men det har sina begränsningar. Är det minsta tveksamhet försöker vi ta in dem. Är det bråttom så ordnar vi med ambulans. Har man inte planerat hemförlossning men ändå föder hemma så är det naturligtvis inte bra.

Ser ni någon risk med att ni håller kvinnorna hemma för länge när det fattas platser?

– Vi strävar efter att inte göra det.

DN har tidigare berättat om bristen på barnmorskor och bemannade förlossningsplatser i Stockholm. I nuläget fattas cirka 3000 platser, och antalet kvinnor som tvingas föda i ett annat län för att det är fullt ökar.

Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet, säger att barnmorskorna som tjänstgör som koordinatorer, och svarar i telefon på förlossningsenheterna genom samtalen gör en bedömning om var i förlossningsarbetet kvinnan befinner sig.

– Jag jobbade själv i lördags men i Huddinge, och det var galet och fullt i alla extrautrymmen. Då är man rädd för att telefonen ska ringa. Det är inte roligt, för man vet att en kvinna som tidigare haft en snabb förlossning ska få komma in. Men då måste det också finnas en plats att ta emot.

I regel hänvisas inte omföderskor att föda i landsting utanför Stockholm, säger Mia Ahlberg, eftersom man vet att förlossningen då oftast går fortare.

– Att detta lades fram är ett tecken på desperation. Men sådana här historier är ett symptom på att det finns för få förlossningsplatser i Stockholm och för få barnmorskor.

Johan Bratt, chefsläkare i Region Stockholm, säger att sommaren normalt är ansträngd inom förlossningsvården, då barnafödandet går upp samtidigt med semesterperioden.

– I helgen vet jag att det periodvis var tufft, och att det bland annat var fullt på Danderyd, säger Johan Bratt.

Han vill inte uttala sig om hur vanligt det är att platsbristen i förlossningsvården slutar med en ofrivillig hemförlossning.

– Min bild är att det är ovanligt. Att födseln sker i hemmet kan ju bero på olika saker, bland annat om förlossningen går väldigt fort.

Hur påverkas patientsäkerheten om förlossningen sker hemma?

- Det är självklart bättre att föda på en förlossningsklinik. I det enskilda fallet är det viktigt att Danderyds sjukhus utreder frågan i efterhand och har kontakt med föräldrarna.

Adam Wern och Camilla Malm har själva kontaktat DN. De säger att de vill berätta för att inte andra ska drabbas. Parallellt planerar de också att anmäla händelsen, i första hand till sjukhuset.

– Det här var en jättebra förlossning, så länge det går bra. Men om man sätter det i system så kommer människor att skadas, och till och med dö, säger Adam Wern.

Camilla Malm lägger till:

– Det är ju inte så att politikerna inte känner till situationen, men det kanske krävs många historier från patienterna för att något verkligen ska hända.

Jenny Westholm säger att Danderyds sjukhus kommer att undersöka närmare vad som hänt.

– Vi vill titta närmare på det. Är det någonstans vi har brustit? Jag kommer att ta kontakt med det här paret och höra deras berättelse, och se om vi kan göra något annorlunda.

Läs mer: Nytt BB-larm: Fler kvinnor tvingas föda utanför länet

Läs mer: Oppositionen kräver fler barnmorskor – inte bara mer personal