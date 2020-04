Fullt på Ecmo-centrum på Karolinska – sjuka flyttas till andra län

För att möta pandemin påbörjades i mars en sedan länge efterfrågad flytt och ombyggnation av Ecmo-centrum på Nya Karolinska. Antalet platser har nu fördubblats från tre till sex. Men det räcker inte.

– Det är tufft. Ecmo-vården är ansträngd. Det vore fel att säga något annat, säger Lars Falk, sektionschef på Ecmo-centrum.

Sedan i fredags är det helt fullt, som Aftonbladet var först att rapportera om, med nio inlagda covid-patienter då extraplatser åstadkommits genom att patienter lagts in på Ecmo på thorax-intensiven. I fredags flyttades två Stockholmspatienter till sjukhus utanför länet, till Uppsala respektive Linköping.

– Det är surrealistiskt. Behovet av Ecmo tycks omättligt just nu.

Karolinska har även ett nationellt ansvar för den avancerade Ecmo-vården, som blir aktuell först då vanlig intensivvård inte fungerar. Men hittills fylls platserna huvudsakligen av Stockholmspatienter då Stockholm drabbats hårdats av pandemin.

– Det som är oroande är att trycket redan är så stort bara av Stockholmspatienter, medan övriga landet kommer efter och vi har ett ansvar för hela.

Om den vanliga intensivvården för covid-sjuka på Karolinska nu märkt av en avmattning i inflödet som DN berättat, så är läget ett annat för Ecmo.

– Vi ligger normalt ett par veckor efter. När man inom den övriga vården just nu talar om en platå, så har vi inte alls nått den. Vi har en uppgående kurva, och vet inte var den slutar.

För att klara den personalkrävande vården har narkossjuksköterskor snabbutbildats samtidigt som all planerad vård ställts in. En Ecmo-sjuksköterska har nu hand om två patienter mot normalt en, samtidigt som tidigare medarbetare rycker in. På tisdag tillkommer två platser inne på barnintensiven på Karolinska, som kan beläggas av både barn och vuxna.

– Jag måste verkligen hylla personalens insatser. Det är väldigt ansträngande att arbeta och andas i skyddsutrustningen.

Att beräkna behovet av Ecmo har varit svårt, då erfarenheterna av behandlingen vid covid-19 är liten.

Ecmo-resurerna samordnas även internationellt, och Karolinska har landets enda mobila transportenhet för att flytta patienter.

– Försvarsmakten har nyligen fått i uppdrag att hjälpa till transporter av vårat ecmo-team för att lättare omdirigera patienter. Det underlättar för oss.

Men i nuläget är vården ansträngd i hela Europa, och i slutet av veckan var alla cirka 500 Ecmo-platser fullbelagda.

Lars Falk skrev i början av mars till socialdepartementet, och pekade på behovet av nationell samordning av landets Ecmo-resurser. Så har det också blivit genom att Socialstyrelsen fått ett samordnande ansvar för alla intensivvårdsplatser, som också ska kunna omfördelas genom myndighetsbeslut.

I brevet varnade Falk för att landets Ecmo-resurser riskerade att uttömmas snabbare än under svininfluensan. En förklaring är de betydligt längre vårdtiderna för covid-patienter i jämförelse med under svininfluensan och vanlig säsongsinfluensa.

– Normalt brukar det handla om vårdtider på i snitt elva dygn. För de elva patienter som hittills vårdats på Ecmo-centrum handlar det om fyra till sex veckor.

Ecmo-vården beskrivs nu som svårt ansträngd. När antalet intensivvårdplatser utökats kraftigt i Stockholm, så har Ecmo-vården inte hängt med. Då det tidigare gick en Ecmo-plats på tio vanliga intensivvårdsplatser så går det nu en på 30.

Under svininfluensan blev Ecmo-centrum på Karolinska internationellt uppmärksammat då patienter hämtades från andra länder för vård på Karolinska.

– Då var läget sådant att vi kunde avlasta andra. Så kommer det inte att bli nu. Det finns ingen luft i systemet och utmaningen är att klara vården när pandemin i andra delar av landet når sin kulmen.