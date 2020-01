Fyra dömda för människorov – åklagaren överklagar

Fyra unga män har nu dömts i Södertörns tingsrätt för människorov och rån efter att ha dragit in en musikstudent i en bil och slagit, hotat och misshandlat honom under en flera timmar lång biltur med start i Hammarbyhöjden. Tre av männen är i 20-årsåldern och har dömts till minst två år i fängelse. Den sista var bara 16 år när brottet begicks och har därför dömts till sluten ungdomsvård i åtta månader.

Men åklagaren Lisa dos Santos är inte nöjd med domen där brottet rubricerades som ”människorov, mindre grovt brott”.

– Jag delar faktiskt inte alls bedömningen att det rör sig om mindre grovt brott, säger hon.

Senare i veckan kommer hon att överklaga domen till Svea hovrätt. Hon hänvisar till att det var ett utdraget förlopp och att det var fyra gärningsmän och att många olika faktorer därför bidrar till att rubriceringen borde vara människorov av normalgraden.

– Att han inte har allvarliga skador ska inte påverka straffvärdet, menar jag. Och det är så många omständigheter som tyder på att det ska bedömas som människorov av normalgraden, säger hon.

Det var den 10 augusti som musikstudenten drogs in i en bil på Garagevägen nära Hammarbyhöjdens tunnelbanestation. Under rättegången i början av december redogjorde åklagaren för hur de fyra åtalade unga männen under en nio timmar lång biltur på olika sätt misshandlade, hotade och plågade studenten samtidigt som de försökte tvinga honom att ta ut stora summor pengar till dem.

En av de misstänkta gärningsmännen observerade studentens försök att ta ut pengar på Forex. ”Jag hoppades att någon skulle märka att något var fel. Att någon skulle reagera”, sa studenten senare under rättegången. Foto: Polisen

Med en stor kökskniv rispade de fyra unga männen studenten på flera ställen på kroppen och fick honom att tro att han skulle dö.

– De duttade med kniven mot flera olika ställen på min nacke. ”Kanske här, kanske här, kanske här”, sade studenten under rättegången.

Lisa dos Santos kompletterade sin framställning med ett antal övervakningsfilmer där man kan se hur studenten, som är i 20-årsåldern, också tvingas försöka ta ut pengar för att ge till de fyra kidnapparna. Bland annat gick han in på Forex i Eskilstuna där han får sällskap av en av gärningsmännen in i lokalen. Försöket misslyckas eftersom studenten inte kunde visa upp någon legitimation.

Vid tillfället kan man på övervakningsfilm se hur studenten med ett uppgivet ansiktsuttryck går ut från Forex-kontoret, där det också hade befunnit sig en annan kund.

– Jag hoppades att någon skulle märka att något var fel. Att någon skulle reagera. Det är väldigt jobbigt att se stillbilden på mitt ansikte, sade han under rättegången.

Den 21-åring som hade gått in på Forex tillsammans med studenten – enligt åklagaren efter att ha hotat honom till livet för att få honom att ta ut pengar – syns också tydligt på övervakningsfilmen. Men han hävdade i rätten att han bara hade gått med in som ”stödperson” när studenten skulle ”göra bedrägeri på sig själv”.

– Jag kände ingen oro. Det var bekvämt, det var normalt. Jag kollade mest på mobilen, sade han i tingsrätten om situationen.

I domen från den 17 december framgår att alla fyra åtalade döms. En man som var 19 år när brottet begicks får två år i fängelse. En 20-åring får två år och åtta månader, och en 21-åring får tre år och fyra månader. Dessa tre har också förnekat brott men erkänt ”viss delaktighet och att de förekommer på övervakningsfilmerna”, enligt domen.

Tingsrätten bedömer att samtliga fyra personer som medverkade under hela händelseförloppet under de timmar som kidnappningen varade. Det framgår också i bedömningen att studenten utsattes för ”ett mycket stort psykiskt lidande som präglades av hänsynslöshet” och att det hela avbröts först när polisen ingrep. Samtidigt menar tingsrätten att våldet var av ”relativt lindrig art” och att gärningen därför ska bedömas som ”mindre grovt brott”.

16-åringen skiljer sig från andra genom att han erkänner att han är en av gärningsmännen. På grund av sin låga ålder och att han är ostraffad sedan tidigare blir straffet ungdomsvård i åtta månader.

