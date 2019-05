Fyra klimataktivister gripna efter klotter vid riksdagshuset

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

– Det var skyddsväktare som såg när det hände, säger Eva Nilsson, polisens presstalesperson.

Vid kajen har personerna sprejat ”No need to panic” med stora, vita bokstäver. Under fredagsmorgonen skickade Greenpeace ut ett pressmeddelande där de tar på sig ansvaret.

Aktionen genomfördes med anledning av en klimatdebatt som kommer att hållas i riksdagen under dagen.

Personerna lämnade platsen med båt, men kunde senare gripas vid Riddarholmen. Några av de misstänkta är födda på 90-talet och en av den är i 60-årsåldern, enligt polisen. De är misstänkta för skadegörelse och kommer att förhöras under dagen.