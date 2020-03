Gå på krogen hemma – Krogkommissionen testar hämtmat

Indian Garden. Foto: Krogkommissionen

Indian Garden

Indian Garden Västgötagatan 18 Tel: 08-640 74 30 www.indiangarden.nu Visa mer

Med sina mustiga kryddblandningar har Indian Garden hållit sig i toppskiktet av det indiska utbudet under många år och krögaren Karim Rezaul håller fortfarande stilen. Det lilla krogimperiet finns på sex platser runt om i staden med en omfattande men inte oöverskådlig meny som döljer få besvikelser.

Som de flesta indiska krogar är Indian Garden rutinerade på hämtmat med snabb och säker leverans. Lamm tikka korai (189 kr/take away) är en kryddig och smaktät gryta för den som inte räds lite hetta. Mildare toner erbjuder chicken tikka garlic masala (169 kr/take away) utan att för den skull vara mesig. Kashmiri lamb chops (219 kr/take away) gör sig dock klart bättre serverad på tallrik än nedpackad i en trång plastlåda.

Omnipollos hatt. Foto: Krogkommissionen

Omnipollos hatt

Omnipollos hatt Hökens Gata 1A Tel: 072-287 22 24 www.omnipolloshatt.com Visa mer

Omnipollos hatt mellan Götgatan och Mosebacke torg har hållit de pizzaätande Söderborna i ett fast grepp under flera år och fortfarande är det få som kan mäta sig med de ölbryggande pizzabagarna på Hökens gata. Under coronatider har priset på hämtpizza sänkts till högst rimliga 100 kronor för samtliga varianter, och man tar till skillnad mot tidigare emot beställningar på telefon.

En KK-favorit är varianten med gruyère, körvel och enrisrökt bacon, som trots stark sälta är en ljuvlig smakkombination mellan mild ost och rejält rökigt fläsk. Den som föredrar vegetariskt beställer med fördel versionen med fårost, rucola, mandlar och fänkålshonung. Provolone, pancetta och vaniljmarinerade aprikoser är en spännande och alls inte oäven kombination som dock bör undvikas av dem som har svårt för den lite jolmiga vaniljaromen.

Il Tempo. Foto: Krogkommissionen

Il Tempo

Il Tempo Högbergsgatan 40 Tel: 08-684 23 830 www.iltempo.se Visa mer

Normalt välbesökta Il Tempo på Högbergsgatan har snabbt anpassat sig efter coronasmittans konsekvenser och erbjuder hämtmat från delar av menyn. Det är ett klokt beslut att inte låta alla rätter bli hämtmat, italienska köket lämpar sig långt ifrån alltid för annat än tallriksservering.

Antipasti misti (199 kr) är generösa mängder kallskuret i sällskap av goda oliver, parmesan och pecorino, som med fördel kan delas av två personer. Samma gäller bruschetta med prosciutto och fikon (110 kr), som domineras av en stadig brödskiva med fin grillsmak men som tyvärr blir lite tråkig efter hemtransporten.

Spaghetti frutti di mare (229 kr) och maccheroni med tryffelsås och kammusslor (245 kr) är två bra pastaalternativ där den senare klarar transporten bäst. Vi rekommenderar att skippa förrätterna, äta det varma först och sen fylla på med ost och kanske en chokladtryffel (40 kr).

Två små svin. Foto: Krogkommissionen

Två små svin

Två små svin Årstavägen 49, Årsta Tel: 08-722 75 20 tvåsmåsvin.se Visa mer

Två små svin är ett uppskattat vattenhål (eller förlåt, snapshål) i Årsta, och här är inte direkt öde när vi svänger förbi och plockar upp en påse smörrebröd. De matiga danska mackorna passar alldeles utmärkt som lite lyxigare hämtmat. Ungefär två smörrebröd per person rekommenderas och här finns omkring 30 att välja mellan.

I vår påse ligger lådor med både kalla och lite mer ljumna varianter, som till exempel fläskschnizel med tjeckisk potatissallad (123 kr), en skiva nystekt, panerat saftigt kött med pigg potatissallad. Räkor dijonnaise (141 kr) är en maxad men fräsch smörgås med rikligt med räkor, krämig sås, avokado, kokt ägg och tunt hyvlad grön sparris. Rostbiff med pickles, dansk remouladsås och rostad lök (99 kr) är extremt matig men smakrik och välbalanserad.

Alla smörrebröd kommer på gott grovt bröd, och här finns även desserter att beställa. Det finns dessutom alkoholfri öl som man rent teoretiskt skulle kunna köpa med sig hem. Men den verkar tyvärr inte alls lika god som resten av ölutbudet.

Kvarnen. Foto: Krogkommissionen

Kvarnen

Kvarnen Tjärhovsgatan 4 Tel: 08-643 03 80 www.kvarnen.com Visa mer

Som stabil leverantör av svensk husmanskost står sig Kvarnen väl, även om maten hämtas i folieformar. Den traditionsfyllda Söderkrogen har en meny som är väl anpassad för coronatider och särskilt på måndagar går det att få en utmärkt hämtmiddag till rimligt pris. För 240 kronor erbjuds en förrätt och en varmrätt från den klassiska delen av menyn.

En bra kombination är till exempel toast Skagen och Kvarnens köttbullar, eller varför inte klassisk sillmacka och renskavspanna med potatisstomp och rårörda lingon. Båda valen klarar utmärkt att fraktas kortare sträckor. Ångad skreitorsk (325 kr) från den fasta menyn tas också hem utan nämnvärda transportskador och vi uppskattar särskilt att ägg, potatis och räkor placeras i separata formar inför hembärningen.

Restaurang Knut

Restaurang Knut Upplandsgatan 17 tel. 08-30 40 57 https://restaurangknut.se/ Visa mer

Vasastans norrländska utpost kör hem ett urval av menyn. Robusta rätter med mycket smak som levereras i snygga bruna pappersförpackning med ordentliga instruktioner (tillagningsfilm finns också på hemsidan), vilket behövs eftersom maten kommer med många tillbehör och måste värmas och monteras på plats. Mikro är en fördel men vanlig ugn funkar också.

Älgwallenbergaren (175 kr) är en stadig bit färsbiff som kommer med brynt smör och gröna ärter, dessvärre har köket missat att lägga ner potatispurén. Men den bakade torsken (195 kr) är lyckligtvis komplett med stuvat fläsk och en fräsch sallad av fänkål och blodapelsin.

Tunnbrödpizzorna är toppen, särskilt Torne älv (165 kr) som gratineras med västerbottensost. Sedan strösslar man själv med kallrökt lax, spenat, forellrom, picklad lök och citronkräm. Samma gör-det-självteknik gäller Tryffelsvinet (165 kr) som toppas med rödlökschutney, friterad brysselkål, äpple, och tryffelcréme. Gratis leverans till dörren (om man beställer tillräckligt mycket) och hjortronkolor på köpet.

Haga Tårtkompani & Bageri

Haga Tårtkompani & Bageri Fleminggatan 107, Torsgatan 75 Telefon: 08-19 34 34 hagabageri.se Visa mer

Bakverk, bullar men även luncher går fort att beställa hem från Haga Tårtkompani & Bageri. Matiga och fantasifulla smörgåstårtor finns på menyn, liksom sallader. Räksalladen (185 kr) är en generös och god men överprisad portion räkor, ägg, skivade polkabetor och sallad. Mer prisvärt är till exempel Salt karamelltårta (395 kr) som är en smaskig, äggfri moussetårta med intensiv smakbrytning mellan sälta och sötma. Brownie- och hasselnötsbotten täckt med en chokladkola och salt karamellmousse som är en fluffig dröm.

Kanelbullarna (28 kr styck) är pinfärska och härligt kladdiga av smör. Haga lilla (60 kr) är ett av stans bästa surdegsbröd, mellanmörkt och stenungsbakat, gjort på råg och smaksatt med muscovadosocker.

Rolfs kök. Foto: Krogkommissionen.

Rolfs Kök

Rolfs Kök Tegnérgatan 41 Tel: 08-10 16 96 https://www.rolfskok.se/ Visa mer

Klassikermatsalen Rolfs Kök i Tegnérbacken har sedan 1989 haft en trogen stammispublik, inte minst vid lunchtid då det är huggsexa om Jonas Bohlin/Thomas Sandellska träborden. En kylslagen torsdag i mars kan en spänstig bit kolja hämtas i plastlåda ihop med smörade, dilltoppade, potatisar samt morötter med örtkräm för 165 kronor - inklusive en het, frankofil, löksoppa och frasiga brödbullar. Rejält och vällagat. En stöddig bit pannbiff med klangrik gräddsås, en rejäl klutt potatispuré, pressgurka och rårörda lingon till samma pris mättar – ihop med soppan – också den särskilt svultne. Take away-förpackningarna håller dessutom värmen överraskande väl också i snål motvind.

Itamae Izakaya Foto: Krogkommissionen

Itamae Izakaya

Itamae Izakaya Odengatan 106 Tel: 08-30 25 10 http://itamae.se/ Visa mer

Japanska Itamae Izakaya på Odengatan 106 fick stammisar omgående efter öppningen 2013. I denna minirestaurang skapas dagligen – också innan coronautbrottet – granna, smaksäkra, hämtlådor laddade med exempelvis makimono-rullar, sashimi, nigiri, sushi eller fisktacos. En pokebowl med saftig råmarinerad lax (179 kr) respektive pankofriterade bitar kycklingbröst med läcker frasighet (189 kr) serveras med pålitligt utmärkt ris och grönsaksvariationer. Billigt? Inte särskilt. Å andra sidan är lådorna här så smakrika och tilltagna att den normalhungrige knappeligen behöver någon omfattande kvällsmat.

Falafelbaren

Falafelbaren Hornsgatan 39B Tel: 0729-07 26 37 www.falafelbaren.se/ Visa mer

Mellanösternköket lämpar sig väl för att ta med. Om man väljer en deluxerulle (105 kr), favvorulle (100 kr) eller en combosallad med halloumi (110 kr) får man en grön, skön och smakrik måltid med stor variation i råvarornas textur. Kan med fördel kombineras med utmärkt frasiga pommes (30 kr) eller sötpotatisfrittes (45 kr) och tillbehör som hummus (10 kr) och chili cheese (15 kr). En klar fördel är att rätterna kommer i miljövänligt tunt papper eller kartongform i stället för onödiga plastförpackningar.

Matsu. Foto: Krogkommisionen

Matsu

Matsu Hornsgatan 94 Tel: 08-84 97 40 Visa mer

En familjesushi (300 kr) – 20 blandade nigiri och 10 rullar – är perfekt hämtmat för 2-4 personer, beroende på grad av hunger och aptit. Rätten kommer uppdelad på två plasttråg med genomskinligt lock – prydligt och vackert. Japansk soja och misosoppa för 4 personer ingår.

Det är ett bra urval nigiri med lax, makrill, tonfisk, räkor, yellowtail och avokado. Hälften av rullarna är tempurafriterade men de bör hellre ätas på plats. För dem som inte vill dela finns förstås också ett antal olika rätter att beställa; från mixsushi och rainbow-rolls till sashimi, lättgrillad lax sushi, vegetarisk sushi och rätter som yakotori, yakiniku eller teriyaki. Vid beställning via Wolt kan leveranstiden anges till 60-70 minuter medan det tar max en kvart om man hämtar själv.

Taverna Brillo. Foto: Krogkommissionen

Taverna Brillo

Taverna Brillo Sturegatan 6 Tel: 08-519 77 800 https://tavernabrillo.se/ Visa mer

En karantäntillvaro behöver inte betyda att man inte kan få en fläkt av Stureplan. Att beställa hem middagen från krogar som Sturehof, Riche eller Taverna Brillo är smidigt. Cirka 35 minuter efter det att man knappar in sin order i telefonens ”Uber Eats”-app kommer pappkassarna med Brillo-loggan som ett brev på posten. Rätterna är dessutom föredömligt paketerade i bruna, komposterbara pappkartonger.

En förrätt som calamari fritto (115 kr) håller sig överraskande frasig (115 kr) trots transporten. Entrecoten (280 kr) är perfekt rosaröd med fin stekyta och ljuvlig skysås, frasiga pommes samt grillad plommontomat och kronärtskocksbotten - en bistroklassiker i bästa utförande, väl värd sitt pris. Linguini frutti di mare (190 kr) är en njutning för ögat och gommen, medan spagetti carbonara (150 kr) hunnit självdö någonstans på vägen.

Indian Stories. Foto: Krogkommissionen

Indian Stories

Indian Stories Jungfrugatan 6 Tel 08-442 69 95 www.colorofindia.se/indian-stories Visa mer

Indiska kvarterskrogar hör till de matställen som är vana vid avhämtning. Ett stenkast från Hedvig Eleonora ligger Indian Stories, i regi av bröderna Sadique (som också driver Bollywood bar och East India). Nästan allt på menyn går att ta som hämtmat, och grytor av olika slag passar perfekt för detta – rätterna förstörs inte nämnvärt estetiskt av transport. Också vegetariska samosa (75 kr styck), en friterad pirog med fyllning av tärnade rotsaker, klarar sig utmärkt väl; den kommer med en liten sallad och en yoghurtbaserad mintsås.

Chicken Tikka Butter Masala (185 kr) är en klassiker som görs utan anmärkning; barnvänlig och mild är också Malai Kofta (185 kr), lammfärsbullar med en tjock, krämig sås på tomat och yoghurt. Shabji Balti (175 kr) är en rätt med mer hetta, med en blandning av färska grönsaker, färskosten paneer och färsk koriander i en tomatsås, med en kryddblandning med smak av till exempel koriander, senapsfrö, kummin, fänkål, kanel och paprika. Lamb garlic (185 kr) är bra bitar kött och några grönsaker i en smakrik sås med vitlök och kanel. Alla rätter serveras med basmatiris. Naanbröd (naturellt 25 kr) är ett givet tillbehör.

Allt kommer i riklig ranson, och med lunchlådan inräknad blir detta en prisvärd middag.

Broms. Foto: Krogkommissionen

Broms

Broms Karlavägen 76 Tel 08-26 37 10 Bromskarlaplan.se Visa mer

Normalt är det fullt från frukost till sent i lokalen på hörnet av Karlavägen och Grevgatan, alldeles intill Karlaplan. Nu är det tunnare. ”Tack för att ni stöttar Broms” står det också skrivet på Foodoras papperspåse när maten kommer, punktligt. Avhämtningsmenyn är relativt begränsad, men rätterna håller god kvalitet – lax sashimi (235 kr) på en bädd av tärnad gurka, sojabönor, salladslök, avokado och cashewnötter är lika fräsch som på krogen. Köttbullar med gräddsås och mos (235 kr) är sex, sju rejäla köttbullar och tjockt mos, som har hårdnat något när det svalnat på vägen.

Tillbehören kommer i separata burkar: inlagd gurka, lingon, soja, pepparrot, pepparrotssmör och den äggula som hör till biff Rydberg (355 kr), en rätt som är tillagad som sig bör på mör oxfilé, råstekta potatiskuber och stekt, hackad lök.

Portionerna är i minsta laget, och det är inga problem att få ned efterrätten – crème brûlée (105 kr) har klarat sig bra (den lilla porslinsformen kommer på köpet), men ostkakan (125 kr) med hjortronmylta har blivit stabbig när den är kall. Grädden ligger på avstånd och har inte blandats ut.

Vinleverans. Foto: Krogkommissionen

Systembolaget

Systembolaget systembolaget.se Visa mer

För den som vill ta ett litet glas till middagen har faktiskt också Systembolagen hemkörning till vissa områden numera. Det tar ett par arbetsdagar men Systembolaget levererar hem till dörren för en kostnad på 120 kr. Drycker under rubriken Tillfälligt sortiment går inte att beställa hem i coronatider, men däremot kan man lugnt botanisera både i fasta sortimentet och bland varorna i Lokalt & Småskaligt-sortimentet. Tidsfönstret för leveransen är ganska långt, cirka fem timmar, men man får avisering i telefonen i god tid och kan även följa leveransen på nätet.

