Gångbron mellan Södermalm och Riddarholmen åter öppnad

Den bron är en del av den så kallade getingmidjan, de hårt trafikerade järnvägsspåren söder om Centralstationen.

Järnvägsbron öppnade redan 18 augusti, men på grund av en del efterarbete har gångbron inte kunnat öppnas förrän nu. Den nya bron är bredare och trappan ned till Munkbrohamnen är fäst litet längre söderut, litet närmare vattnet, så att det finns bättre plats i trappans nedre del.

Allt är dock inte klart. Enligt Trafikverket ska trappans tillfälliga räcke bytas till ett permanent senare i höst och under nästa år planerar man att sätta upp ett genomskinligt bullerskydd mot järnvägen för att göra det mindre bullrigt.

Bild 1 av 2 Fortfarande återstår arbete med den nya öppnade gångbron mellan Södermalm och Riddarholmen. Bland annat ska trappan få ett permanent räcke. Foto: Nils Öhman Bild 2 av 2 Den nya gångbron mellan Södermalm och Riddarholmen är bredare än den gamla. Foto: Nils Öhman Bildspel

Så just nu kan man ta sig gående eller med cykel från Södermalm via Riddarholmen och vidare över en motsvarande gångbro över Norrström till Klara mälarstrand och Tegelbacken. Men redan 1 mars nästa år stänger gångbron över Norrström. Då ska den järnvägsbron bytas ut. Så då för gång- och cykeltrafikanterna i stället fortsätta mot City via Vasabron. Trafikverket planerar då också för pendelbåtstrafik mellan Tegelbacken och Riddarholmen.