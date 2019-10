Glest mellan passagerarna i kollektivtrafiken

En stor del av kollektivtrafiken har mycket låg beläggning samtidigt som utbudet är tämligen frikostigt, i synnerhet i länets mer perifera delar och utanför rusningstid. Jonas Eliasson, professor i transportsystem, understryker att kollektivtrafiken måste vara ryggraden i Stockholms transportsystem av både yt- och miljöskäl, och då måste trafikering och priser utformas effektivt.

Vid låg beläggning blir kostnaden och miljöbelastningen per personkilometer mycket hög. Till exempel är den totala driftkostnaden för en buss omkring 500 kronor per mil, vilket kan jämföras med den totala driftskostnaden för en vanlig personbil på 20–25 kronor per mil. Det betyder att om det är färre än 20–25 personer i bussen så lönar det sig rent ekonomiskt om passagerarna reste i varsin bil. Då skulle förstås inte utrymmet räcka till, konstaterar Jonas Eliasson, men det säger något om vikten av att prioritera bland alla önskemål om mer kollektivtrafik.

– Det är inte självklart hur man ska subventionera. I hur hög grad man ska ha en sorts kostnadsutjämning i transportsystemet, det är verkligen en jättesvår fråga men den mår väl av att lyftas upp på bordet, säger Jonas Eliasson.

I genomsnitt sitter omkring 15 personer i länets bussar, skriver Jonas Eliasson i den rapport han har tagit fram åt Stockholms handelskammare.

– Genomsnittsbeläggningen i kollektivtrafiken är alldeles otillräcklig. En bra princip vore att lägga resurserna där det finns tillräckligt underlag för att få en bra beläggning, säger Handelskammarens vd Andreas Hatzigeorgiou.

SL:s taxa borde borde differentieras efter hur mycket trängsel det är i systemet menar Jonas Eliasson, professor i transportsystem. Foto: Magnus Hallgren

Subventionerna i kollektivtrafiken är i genomsnitt 44 procent, men det varierar oerhört mycket i länet. 34 procent av kollektivtrafikresorna är inte subventionerade alls utan genererar ett överskott åt SL, och det handlar framför allt om resor i regionens centrala delar.

16 procent av resorna är å andra sidan subventionerade med över 70 procent, och det handlar framför allt om resor i regionens perifera delar. Invånare i Stockholm, Solna och Sundbyberg får i genomsnitt sina kollektivresor subventionerade med 6 kronor per resa, medan invånarna i länets periferi – Nykvarn, Sigtuna, Nynäshamn, Värmdö, Vaxholm, Östertälje, Österåker, Norrtälje, Vallentuna – i genomsnitt får 58 kronor per resa i subvention.

– Jag tycker faktiskt inte att fördelningsargumentet är jättestarkt, alla inkomstgrupper får i stort sett lika mycket subventioner. Skillnaden i transporttillgänglighet, inklusive vad det kostar, det kapitaliseras sedan i bostadspriserna. Vad som händer när man subventionerar resandet till länets ytterkanter är att fler vill bo där och då ökar marknadspriserna, säger Jonas Eliasson.

Även låginkomsttagare som bor i kärnområdena, menar han, betalar sin landstingsskatt som går till att subventionera kollektivtrafik även i förhållandevis välmående områden som Värmdö och Vallentuna.

– De som bor i ytterkanterna har ju själva valt att bosätta sig där. Vi subventionerar ju inte deras bilresor eller sänker deras fastighetsskatt för att de bor så långt bort. Fördelningspolitik bedrivs effektivast med progressiva skatter och generella bidrag till dem som behöver, för då kan folk själva bestämma hur de bäst använder sina pengar – till resor eller något annat. Att subventionera kollektivtrafik enbart av fördelningspolitiska skäl har ett drag av paternalism, eftersom den låginkomsttagare som inte reser med kollektivtrafik inte får del av subventionen. Attityden är att ”du kanske underkonsumerar kollektivtrafik om vi inte subventionerar den åt dig”.

Skalfördelar – att det blir billigare ju fler som åker – och att locka över bilister till kollektivtrafiken är däremot väldigt bra argument för subventioner, menar Jonas Eliasson.

Jonas Eliasson menar att en lösning på beläggningsproblematiken skulle kunna vara att införa ett särskilt SL-kort som gäller när som helst utanför rusning och att resor i rusningstid kostar extra. Foto: Thomas Karlsson

SL:s taxa behöver också reformeras: den borde differentieras efter hur mycket trängsel det är i systemet. Högre taxa när det är trångt, och tvärtom, borde vara lika självklart som trängselskatter i vägtrafiken, menar Jonas Eliasson. Precis som i vägtrafiken finns det vissa resenärer i rusning som skulle kunna ändra restidpunkt om taxan var lägre utanför rusningstid.

– Det allra enklaste vore att ta bort månadskortet och bara ha väsentligt billigare enkelresor. Om man vill ha kvar månadskortet kan man ha ett särskilt kort som gäller när som helst utanför rusning och så betalar man en extrapeng för varje resa man gör i rusningstid, säger han.

Att betala extra i rusningen behöver inte ens gälla i hela länet, menar han, trängseln uppstår i de centrala delarna av pendeltågsnätet, tunnelbanan och bussnätet. Det är inte så jättestora delar av nätet som är överfullt.

Det tredje problemet, anser Eliasson, är månadskortets funktionssätt. I de flesta branscher försöker man locka sällankonsumenter genom olika rabatter och erbjudanden. I kollektivtrafiken är det tvärtom: om man redan är vaneresenär med månadskort så är varje ytterligare resa gratis, men om man som ibland-resenär överväger en enstaka resa så är priset tämligen högt.

– Jag som är cyklist tycker att kollektivtrafiken är ganska dyr, eftersom jag bara åker enkelresor. Om jag åker in till stan, gör ytterligare någon resa därinne och sedan åker tillbaka hem, så kostar det drygt 100 kronor. Som sällananvändare på kortare sträckor känner man nog inte att kollektivtrafiken är så enormt prisvärd, jämfört med dem reser ofta och långt.

För innerstadens stombussar är det inte bara trängsel ombord, de har också svårt att ta sig fram. Stombusslinjerna skulle behöva ett nät av gator med prioriterade signaler och körfält, och hållplatser utformade så att hållplatsstoppen tar så lite tid som möjligt. Stombussarna fraktar överlägset mest människor och bör därför ha högst prioritet, menar Jonas Eliasson.

Stombussarna i innerstan skulle behöva ett nät av gator med prioriterade signaler och körfält, och hållplatser utformade så att hållplatsstoppen tar så lite tid som möjligt, enligt Jonas Eliasson. Foto: Magnus Hallgren

Det betyder att på de gator som har flest målpunkter för resenärerna, till exempel affärsgator som Kungsgatan, ska stombussarnas framkomlighet vara högst prioriterad medan övriga funktioner och transportslag får rymmas i mån av plats.

– Om vi tar Kungsgatan så är det nästan omöjligt att definiera vilka funktioner som ska prioriteras om man inte samtidigt talar om Tegnérgatan och Hamngatan och ytterligare några parallella gator. Ska man flytta biltrafiken måste man göra plats för åtminstone delar av den någon annanstans. Och man behöver bestämma på vilka gator de prioriterade cykelstråken ska gå. Därför måste man planera hela nätverket som en helhet – man kan inte planera bara en innerstadsgata i taget, då blir det inte bra för någon, säger Jonas Eliasson.

Men han anser att vi talar lite för mycket om innerstan.

– Innerstan har sina problem, när man säger ”vi kommer aldrig att kunna bygga bort trängseln”, då pratar man om innerstan och kanske några platser till. Men ytterstan har helt andra förutsättningar och helt andra problem.

De verkligt lågt hängande frukterna är ytterstadsbussarna, i ytterstaden finns många gator och vägar som man skulle kunna bredda lite grann för att få plats med ett busskörfält.

– I ytterstaden görs alldeles för lite. Man kan börja med bättre information om var och vart bussarna går. Att alla vet hur tunnelbanenätet ser ut beror på att vi har sett den kartan hur länge som helst. En motsvarande busskarta som sprids överallt skulle kunna betyda mycket, säger Jonas Eliasson.

