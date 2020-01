Greps med narkotika för 20 miljoner – döms till långa fängelsestraff

Det är Noa, polisens nationella operativa avdelning, som i samverkan med flera andra polisregioner har hanterat det stora narkotikamålet. Det innefattar också bland annat grovt penningtvättsbrott, dopningsbrott och urkundsförfalskning. Utöver de sju som nu dömts till fängelse mellan 3 och 9 år, döms tre personer till villkorlig dom och dagsböter.

Ärendet rullades upp i april 2019 tack vare att polisen avlyssnade två av de inblandade i nätverket. Det gjorde att man kunde följa dem när de åkte till Göteborg och hämtade en skåpbil som hade lastats med 13 flyttkartonger som i sin tur var fulla med cannabis. Totalt handlade det om 13 kilo narkotika. Polisens spanare följde efter skåpbilen till Morabergs trafikplats i Södertälje där den stoppades. Föraren greps och narkotikan togs i beslag.

Skåpbilen som spanarna följde efter från Göteborg till Stockholm innehöll 62 kilo cannabis, förpackade i 13 flyttkartonger. Foto: Polisen

De båda huvudmännen var dock inte med på den resan. Dagen efter att skåpbilen stoppats kunde polisen spana på dem då de tog sig till Kronofogdsmyndigheten i Sundbyberg för att lösa ut en annan bil som tidigare omhändertagits i ett utmätningsärende.

Den bilen hade påträffats felparkerad i Farsta i slutet av mars. När några parkeringsvakter skulle ”lappa” dem upptäckte man att det redan fanns felparkeringsavgifter för 7.800 kronor registrerade på bilen. Den forslades därför bort till kronofogdens uppställningsplats i Sundbyberg. Dess registrerade ägare hade 230.000 i skulder.

Då polisen redan hyste misstankar mot bilens ägare tog man dit narkotikahundar som omedelbart markerade för narkotika.

Därefter lät man bilen stå – fram till dess att de som polis och åklagare tror är huvudmännen i ligan kom dit för att lösa ut bilen den 4 april. Polisen stoppade bilen efter att den hämtats ut. När man gjorde en genomlysning med röntgen hittade man ett lönnfack i bilen. I facket påträffades 21 kilo amfetamin och sex vapen; ett automatvapen, ett halvautomatiskt gevär och fyra pistoler.

Hittills har polisen kunnat konstatera att en av pistolerna användes vid ett uppmärksammat dubbelmord i Hallonbergen i november 2018.

– Vår hypotes är att ligan hade vapnen till utlåning, uthyrning eller försäljning, säger kammaråklagare Henrik Söderman.

Sex vapen, var av fyra pistoler, hittades i ett lönnfack i en bil som omhändertagits av Kronofogdemyndigheten. Ett av vapnen användes vid et dubbelmord i Hallonbergen. Foto: Polisen

Under utredningens gång kunde man också koppla ligan till ett fem kilo stort parti kokain som beslagstogs tidigare under året på gränsen mellan Sverige och Norge. Så sent som i höstas gjorde ytterligare beslag av 4 kilo kokain på en av de nu dömdas arbetsplatser – det ärendet utreds dock fortfarande.

Under hösten beslag togs även ytterligare en telefon som visar att det skett mycket omfattande narkotikahandel under åren 2018 och 2019. Även när det gäller den delen har det startats en ny utredning.

Två av de nio inblandade är kvinnor. En av dem körde bilen med narkotika från Göteborg till Södertälje. Hemma hos henne kunde polisen beslagta 60.000 euro. Kvinnan, som är i 30-årsåldern, hävdar att hon tjänat dem då hon arbetat som eskortflicka åt rika män i bland annat Barcelona i Spanien. Den förklaringen trodde dock inte Södertälje tingsrätt på.

Den andra kvinnan, som är i 50-årsåldern, har hjälpt till att tvätta svarta pengar vita genom att bland annat hanterat insättningar av pengar. Hon förnekar brott.

Kammaråklagare Henrik Söderman är förtegen med vilken typ av kriminellt nätverk de nio ingår i eller har kopplingar till. Samtliga involverade är dock kända av polisen sedan tidigare i olika sammanhang. Några av dem är skrivna i en kommun söder om Stockholm, ett par bor i Stockholms innerstad, en i Farsta, en bor i Spånga och en i Sundbyberg.

De två som av polis och kammaråklagare Henrik Söderman pekats ut som huvudmän får nio respektive åtta års fängelse för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott. Den förstnämnde, en 45-årig man skriven på Södermalm i Stockholm, döms även för grovt vapenbrott.

Två av de dömda i nätverket är kvinnor. En av dem, en 30-åring, döms till tre års fängelse för medhjälp till grovt narkotikabrott och urkundsförfalskning, den andra, en kvinna i 50-årsåldern, till villkorlig dom och dagsböter för grovt penningtvättsbrott.

När rättegången avslutades yrkade Henrik Söderman på högre straff än det de åtalade nu fått. Tingsrätten underkände dock några av åtalspunkterna.

– Jag har ännu inte bestämt mig för om jag ska överklaga, säger kammaråklagaren.

De nu dömda har på sig till den 7 februari att överklaga domen.