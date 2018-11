Gulddraken – Dagens Nyheters pris till de bästa restaurangerna, barerna och kaféerna

Gulddraken delades ut för första gången i juni 2001, på initiativ av På stans dåvarande redaktör Viggo Cavling. ”I veckans På stan instiftar vi ett nytt pris – Gulddraken. Det går till fyra krogar i lika många kategorier som vi tycker är exceptionellt bra och till en person som har gjort väldig mycket för stockholmarna under det gångna året” skrev han när han presenterade priset för läsarna 8 juni.

Detta första år delades det ut pris i kategorierna bästa krog/gourmet lyx, bästa krog/mellanklass, bästa krog/budget och bästa bar liksom ett specialpris, årets Gulddrake, till en person som förgyllt livet för stockholmarna.

Den ursprungliga Gulddraken designades av Nille Svensson på Sweden, och har senare omtolkats i en mer guldglänsande 3d-version.

Genom åren har upplägget skiftat, antalet nominerade varierat och kategorier tillkommit och försvunnit. Exempelvis har kafékategorin tillkommit, försvunnit och kommit tillbaka igen. Sedan 2015 delas också stipendiet Framtidsdraken ut, i samarbete med Daniella Illerbrand, till studenter på restaurangutbildningar, för att de ska få chansen att prova det bästa i svensk gastronomi.

Grundbedömingen av krogar, barer och kaféer densamma som när Gulddraken startade: Man bedömer mat, service och miljö. Och försöker hitta det där ogreppbara som gör vissa krogar till dagsländor och andra till oumbärliga klassiker. Även prisnivån vägs in.

DN:s Krogkommissionen ansvarar både för att ta fram nomineringarna och för att utse vinnarna. Krogkommissionen gör alla tester anonymt, och den utgörs av medarbetare på Dagens Nyheters redaktion under ledning av Elin Peters, mat- och krogredaktör, med ansvar för Krogkommissionen och Gulddraken sedan 2004.

Dagens Nyheter startade med krogtester 1975, som första tidning i Sverige. Initiativet kom från Magdalena Ribbing (1940–2017), och DN På stans anonyma testare gick då under namnet Matpatrullen, men bytte namn till Krogkommissionen 1999 när Viggo Cavling tog över.

Så här definieras kategorierna:

Krog lyx: Till lyxkrogarna går vi för att få en extraordinär matupplevelse. Det betyder inte att det alltid är svindyrt – även om det så klart ofta blir det om man går ”all in”. Här ska alla upplevelser, mat, dryck, miljö och service, vara på topp och ett besök här är något vi bär med oss länge och drömmer om.

Krog mellan: Mellankategorin rymmer alltifrån enkla kvarterskrogar till ambitiösa krogkoncept som håller en hel kväll. Även prisspannet är brett, och även om man kan få betala en slant för en komplett måltid på de dyrare ställena kan man komma betydligt billigare undan genom att göra rätt val på de billigare.

Krog budget: Stockholm vimlar numera av små enkla matställen. De nominerade ska servera god, vällagad mat, men det kan lika gärna vara en enkel ståservering med begränsade öppettider, smart gatumat eller en bra burgare så länge vi trivs och har trevligt.

Bar: Stockholm har blivit en lysande barstad, och för att sticka ut krävs mer än gott i glaset. En nominerad bar ska ligga i framkant, utmana sina gäster och samtidigt kunna ge dem exakt det de vill ha. Alla ska känna sig välkomna, oavsett om man vill sippa på en mellanöl hela kvällen eller testa avancerade cocktails.

Kafé: Ett Stockholmskafé gränsar i dag till både krog och bar. För att nomineras måste helheten inte bara vara bra utan genomtänkt. Miljön ska ha en tydlig identitet, frukostpaket och lunchsoppa ska tåla jämförelse med budget- och medelpris-restauranger. Och så vägs kärleken till kaffet in, förstås.