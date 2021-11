Pappan i Hässelby medger att han kastat barnen från lägenheten

Medieuppbådet var stort inför häktningsförhandlingarna i Solna tingsrätt på onsdagseftermiddagen.

Mannen anhölls tidigt i måndags morse och har sedan dess, enligt häktningsframställan, varit förvarstagen på Karolinska sjukhuset i Solna.

När han fördes in i rättssal 1 i Solna tingsrätt hade han en vit frottéhandduk över huvudet som han höll nedböjt under hela tiden som åklagaren gjorde sin sakframställan. Han vilade sin panna i höger hand och under ett vitt skynke kunde man skymta häktets gröna kläder.

Hans advokat Malin Rådström medgav sedan häktningsskälen. Den 43-årige pappan vidgår att han knivskurit barnen och kastat ut dem från familjens lägenhet. Hans inställning till huruvida han erkänner brott eller om han bara medger de faktiska omständigheterna kommer han och hans advokat utveckla bakom stängda dörrar.

Även mamman till barnen greps och anhölls inledningsvis. Hon försattes dock på fri fot i måndagskväll efter att misstankarna mot henne försvagats.

Medieuppbådet var stort vid häktningsförhandlingarna i Solna tingsrätt på onsdagseftermiddagen. Foto: Ulrika By

Det var vid 21.45-tiden i söndagskväll som polisen larmades av privatpersoner som då påträffat två barn, båda under tio år, på marken nedanför ett sex våningar högt flerfamiljshus i Hässelby strand i västra Stockholm. Barnen var mycket allvarligt skadade.

Avspärrningarna på platsen togs bort tidigt på måndagsmorgonen. Strax därefter meddelade polisen att det yngsta barnet hade avlidit av sina skador. Enligt de senaste officiella uppgifterna, från i måndagskväll, vårdas det äldre barnet fortfarande för livshotade skador.

Händelsen har skakat de boende i Hässelby och skapat förstämning. Många har besökt platsen för att hedra barnen.

