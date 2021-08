Hälften av Stockholms 16–17-åringar vaccinerade

Under perioden 25-31 augusti har 2 147 fall av covid-19 konstaterats i Stockholm, smittan ligger alltså på ungefär samma nivåer som under föregående vecka då 1 965 rapporterades in i regionen.

– Vi ligger på en platå, men det är ännu för tidigt att säga att vi har nått en ny topp. Det får vi se de kommande veckorna, säger Johan Bratt tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Antalet stockholmare inlagda på sjukhus med covid-19 har ökat med 20 patienter sedan förra tisdagen, från 79 till 99. Tolv personer vårdades under tisdagen på intensivvårdsavdelning, en fler jämfört med förra veckan.

– Det är en ökning från låga nivåer, men det är en tydlig ökning och det är oroväckande. Pandemin biter sig fast vid dem som är ovaccinerade. Vi vet ju att den absoluta merparten av de som sjukhusvårdas är personer som inte är vaccinerade alls eller som bara fått den första sprutan vaccin. säger Johan Bratt.

Sedan den 9 augusti har ungdomar födda 2005 eller tidigare kunnat boka tid för vaccination i Region Stockholm. Tisdagens siffror visar att över hälften, knappt 51 procent av länets 16–17-åringar nu fått en dos vaccin mot covid-19.

– Det är glädjande att så pass många unga tagit sig till vaccinationsmottagningarna, vaccinet är ett skydd både för dem och för deras familjer, säger Bratt.

Av alla stockholmare över 18 år har nu 75,7 procent fått minst en dos vaccin mot covid-19 och 64 procent är fullvaccinerade. Skillnaderna är dock fortsatt stora runt om i regionen. I Vaxholm är över 75 procent fullvaccinerade och i Rinkeby-Kista bara 43,7 procent.

– Vi måste fortsätta jobba för att nå ut i de områden där vaccinationstäckningen är lägre, vi har mobila vaccinationsenheter och försöker jobba nära. Samtidigt som vaccineringen skalas ner under hösten måste vi anpassa oss och se till så att vi har tillräcklig kapacitet i dessa områden, säger Johan Bratt.