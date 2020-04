Han kontrollerar Stockholms krogar: ”Ser vi trängsel är det allvarligt”

Stockholms krogar kontrolleras nu, så att det inte blir trängsel och för mycket folk. Om restauranger bryter mot Folkhälsomyndighetens riktlinjer riskerar de att stängas.

Malte Molund är en av de inspektörer som ska se till att riktlinjerna följs, även när solskenet och det varma vädret får stockholmarna att vilja sitta ute tillsammans.

Än så länge har staden kontrollerat 90 restauranger och barer i både förorter och innerstan. Och Malte Molund upplever att restaurangängarna är måna om att göra rätt.

– De flesta följer reglerna, och när vi har haft synpunkter så har de rättat det där och då. De plockar bort bord, eller tejpar över bord och sätter upp skyltar.

På Medborgarplatsen var det vid 13-tiden ganska glest med folk på uteserveringarna på påskafton. Foto: Mickan Palmqvist

Inspektörerna går inte runt med måttband och mäter exakta avstånd. I stället försöker de få en överblicksbild över situationen på restaurangerna. De kollar så att det inte blir trängsel i köer och att bord inte står för tätt placerade.

– Ser vi trängsel är det allvarligt och då behöver de åtgärda det. Finns det risk för trängsel med för tätt placerade bord men utan så mycket gäster, så pratar vi med ägaren om hur man kan göra.

Under inspektionerna under veckan har 19 restauranger fått anmärkningar om olika typer av avvikelser, enligt Miljöförvaltningen. Under helgen kommer inspektörerna åter besöka dessa ställen för att se om de vidtagit åtgärder. Har det inte skett så kommer det att rapporteras till Smittskydd Stockholm - som är de som har mandat att besluta om att stänga restauranger som inte följer reglerna.

DN möter Malte Molund på Medborgarplatsen på Södermalm, några timmar innan dagens skift ska börja. Människor har samlats på uteserveringarna i solen. Det dricks öl och spelas musik. Malte Molund vill inte recensera enskilda ställen, men han konstaterar att han hittills har upplevt att det varit mindre människor ute än normalt - trots att en del bilder som har spritts har visat trånga uteserveringar och restauranger som ett tecken på att människor inte följer myndigheternas rekommendationer.

– Sen är det klart att det har funnits en del ställen där det varit för trångt, och då har det framför allt gällt just bordsplaceringen. Det beror såklart också på väder och var man är. När det är soligt och varmt blir det mer folk på uteserveringarna, men annars är det klart mindre än normalt.

Malte Molund tycker att restaurangägarna är måna om att försöka följa reglerna. Foto: Mickan Palmqvist

Stockholms stads miljöförvaltnings inspektörer besöker bland annat ställen när de fått indikationer på att det har varit trängsel och mycket folk. Och det har varit en del privatpersoner som har hört av sig med observationer från olika ställen.

Malte Molund, som till vardags är livsmedelsinspektör, säger att han hoppas att hans nya arbete får effekt.

– Förhoppningen är ju att de redan ska ha vidtagit åtgärder, så att vi inte ska behöva kontrollera. Men vi har märkt att det finns några man behöver prata med. Det här har kommit väldigt snabbt och alla kanske inte har förstått exakt vad som menas.