Hanna Mellin: Glad och lagom tacksam är den goda gästens viktigaste budord

Vissa beteenden är verkligen förbluffande charmlösa. Barn som skriker efter mer godis med munnen full av just godis är ett bekant exempel men bör förlåtas mycket fort då barn är just barn. Värre är det med vuxna som beter sig som bortskämda snorungar, något som dessvärre förekommer under sommarsäsongens kalas och bröllop.

Är man inbjuden, har tackat ja och dyker upp finklädd till en fest är det inte ok att uppträda på något annat sätt än glatt och lagom tacksamt oavsett vad man tycker om frusen krabbsallad till förrätt eller organiserade lekar.

Det är dyrt att ha fest. De eller den som generöst nog ändå bjuder in till något har rätt att bestämma hur de vill ha det. Om det innebär att bröllopsparet försvinner i två timmar efter vigseln för att ta bilder och all dricka hinner ta slut, tja, då är det så läget är.

Som värdpar är det förkrossande trist att misstänka att gästerna inte har kul. Det är därför frågan ”har ni trevligt?” allt som oftast plägar poppa upp från en nervös värd eller värdinna i minglet.

Vill du uppleva hur evig tacksamhet känns så anmäl dig att passa eventuella barn.

Även små sammankomster kräver organisation, fix och don. Är du gäst i någons hem, hyrda stuga eller sommarnöje har du två alternativ. Antingen hjälper du till. Eller inte. Väljer du det förstnämnda så tänk efter före. Det sista de som bjudit in behöver är den sortens gäster som följer efter var de än går och frågar var knivarna finns, hur många tomater som ska användas och på vilket sätt de ska skäras upp. Din välvilja drunknar i hur irriterande och i vägen du är. Sluta genast och lämna köket.

Gör i stället nytta genom att erbjuda dig att utföra enkla uppgifter som inte kräver någon speciell kunskap om hushållet, torka disk och prata med gamla faster.

Vill du uppleva hur evig tacksamhet känns så anmäl dig att passa eventuella barn tills föräldrarna fått allt på bordet. För det mesta behövs bara en boll, uppmärksamhet och normalintelligent tålamod.

Får du sen stentråkigt på grund av en ouppfostrad bordsdam, full bordsherre eller blir festens lekfarbror för alla under fyra under fyra timmar så kan du alltid roa dig med att planera hämnd på alla under din nästa fest. Tipspromenad anyone?