Hanna Mellin: Står du naken i en hotellkorridor är det bara att hålla masken

Med risk för att bli lite personlig så involverar detta exempel på god hotellservice min nakna rumpa och en indisk gentleman. Jag ber känsliga läsare om ursäkt men verkligen inte i närheten så mycket som jag bad den indiske gentlemannen om ursäkt. Han tog det kallt. Jag höll på att dö av skam.

I förälskelsefasen av alla relationer är man som bekant en idiot, i mitt fall ville jag inte just den här gången att kärestan skulle vakna av mitt toalettbesök mitt i natten så jag smög in i vad jag trodde var badrummet utan att tända lampan och drog igen dörren. Hårt.

Jag befann mig inte alls i badrummet. Jag stod utanför dörren till vårt rum. I en upplyst hotellkorridor utan rumsnyckel. Därinne snarkade kärestan som ett vildsvin med astma och det fanns ingen chans i helvetet att den lille gullegrisen skulle vakna av mina knackningar. Jag vågade inte banka på av skräck att någon annan gäst skulle sticka ut huvudet och se mig stå där som en annan Peter Dalle.

Jag hade hellre praoat som just brandvarnare på hotellet i två veckor än att behöva gå fram till den rara indiske gentlemannen bakom disken

Inget annat att göra än att gå ner två trappor till receptionen och be någon låsa upp. Det fanns inte så mycket som en brandvarnare att skyla sig med och konsten var fastskruvad i väggarna.

Jag hade hellre praoat som just brandvarnare på hotellet i två veckor än att behöva gå fram till den rara indiske gentlemannen bakom disken. ”How may I help you Madam?” undrade han. Jag skrattade i brallan, ja eller utan bralla, sen förklarade jag vad som hänt. ”Don't worry, it happens all the time”, sa han och lät mig till och med gå före uppför trapporna, jag bjöd på det.

Det kan vara knepigt att bo på hotell, inte bara för nykära puckon. Som tur är finns det lösningar på det mesta om man är lite kreativ. Ingen laddare till mobilen? Kolla om tv:n har USB-uttag. Vaknar du av att gardinerna glipar och släpper in ovälkommet ljus? Prova att knipsa fast en byxhängare för att hålla ihop dem.

Att stretcha semesterbudgeten till den grad att man börjar pressa varma mackor från frukostbuffén med ett varmt järn på strykbrädan till lunch är inte ok, för att inte tala om ohygieniskt men att vira duschmössan runt den sällan avtorkade fjärrkontrollen är bara smart.