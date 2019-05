Här är husen som genererar mer energi än de förbrukar

Just nu: spara 50%

Är det så här framtiden ser ut?

De svarta husen med inglasade träbalkonger ligger precis intill nationalstadsparken. Allmännyttiga Stockholmshem stoltserar med att ha byggt huvudstadens första plusenergihus. Med det menas att byggnaderna alstrar mer energi än det förbrukar – främst genom att taken och fasaderna praktiskt taget är täckta med solpaneler.

Här ska de boendes klimatavtryck minimeras. Sadeltaken är vinklade för optimalt med soltimmar och balkongerna tjänar som ett slags värmeisolering. Husen har även bergvärme och ett system som tar tillvara på värmen från utgående vatten och luft.

– Väggarna är superisolerade och fönstren måste vara extremt högpresterande för att inte släppa ut energi, säger Johan Zetterholm, arkitekt på byrån Dinelljohansson.

Johan Zetterholm, arkitekt på Dinelljohansson, tittar ut från en av lägenheterna.

Klimatfokuset syns också på insidan. Av energiskäl har lägenheterna dusch och inte badkar, varje kök är installerat med avfallskvarn som gör matrester till biogas och det finns nästan fyra cykelplatser per lägenhet. Även mindre detaljer bär spår av husets grundidé. Porthandtagen ser ut som plustecken och balkongerna har cykelhållare på väggen – ifall platserna i cykelrummet inte skulle räcka.

Men det kostar att bo här. För en fyra på ett av de högre våningsplanen får man betala drygt 18.500 kronor i månaden och en tvårummare på 52 kvadrat har en hyra på 12.500 kronor.

– Visst är det himla dyrt för en fyra på nittio kvadrat. Men vi visste att det skulle kosta så mycket. Solceller är i dag inte lönsamt i nyproduktion. Vi riktar oss också till människor som är lite mer intresserade av frågorna, säger Björn Ljung (L), fullmäktigeledamot och styrelseordförande i Stockholmshem.

Husen är i det närmaste helt täckta med solpaneler.

Plusenergihusen är resultatet av en markanvisningstävling som Dinelljohansson och Stockholmshem vann. Kriterierna var att huset både skulle vara väldigt energisnålt och ha arkitektoniska kvaliteter.

Men kraven på resurseffektivitet har lett till vissa utformningsmässiga begränsningar. De inglasade balkongerna gör att ljusinsläppet inte är lika stort som med vanliga fönster. Rummen är även förhållandevis små. Fyrorna är som nämnt på 90 kvadratmeter, saknar separat vardagsrum och mindre sovrum har inga garderober.

– Planlösningen är rationell och enkel. Det är ganska små utrymmen för att spara energi. I ett plusenergihus kan du inte ha burspråk som sticker ut och fasad som kyls ner utifrån, säger Johan Zetterholm.

”Vi räknar med att gå 1,5 kilowattimmar plus per år per uppvärmd yta”, säger Torbjörn Kumlin, projektledare på Stockholmshem.

– Sovrummen har golv i ljust trä för att reflektera mer ljus, säger Torbjörn Kumlin, projektledare på Stockholmshem.

Att husen genererar mer energi än vad de förbrukar är räknat på ett helår. Under soligare årstider går överflödig el från solpanelerna ut i det vanliga elnätet. På vintern köper husen in el utifrån. De är alltså inte självförsörjande.

– Vi räknar med att gå 1,5 kilowattimmar plus per år per uppvärmd yta. Elen som köps in kommer vara miljömärkt. Men i ett senare skede kan hyresgästerna själva välja, säger Torbjörn Kumlin.

De boende ska också få lära sig vara mer klimatsmarta – under inflyttningsperioden kommer Stockholmshem ha informationskvällar om hur man lever hållbart.

Men vilka ska då bo i lägenheterna? Makarna Emma och Niklas Wahlgren har precis fått sonen Noah. De ska flytta in i en trea.

– Det ska bli jättekul. Vi fick inte kolla på lägenheten innan vi sa ja, men vi såg den häromdagen och jag tycker att den är fantastiskt. De har tänkt på så många detaljer, som glas mellan sovrummen och hallen så man inte behöver hallbelysning, säger Emma Wahlberg.

Det äkta paret är båda 29 år, Emma arbetar som kommunikatör och hennes make som 3D-grafiker. Det var inte husets klimatprofil som avgjorde valet utan storleken och läget. Fast hon beskriver dem som en miljömedveten ”vi behöver inte äga bil”-familj som tar sig runt på cykel och nästan inte äter något kött.

– Vi bor redan nu i Norra Djurgårdsstaden och fick lägenheten via den interna bostadskön. Vi kommer att betala ungefär fyra och ett halvt tusen kronor mer per månad än för vår tvåa. Men vi har tur att vi har jobb och inkomst så vi klarar det, säger Emma Wahlberg.

”Vi fick inte kolla på lägenheten innan vi sa ja, men vi såg den häromdagen och jag tycker att den är fantastiskt”, säger Emma Wahlberg som ska flytta in i en trea med sin familj.

Men hur hållbart är ett klimatsmart hus när årshyran ligger på 2.450 kronor per kvadratmeter? Boverket menar att man även måste räkna in ekonomiska och sociala aspekter i begreppet. Hyran för nyproduktion i Stockholmsområdet är avsevärt högre än den för det äldre beståndet.

– Hållbarhet är inte bara en energifråga. En viktig aspekt är att människor ska ha råd att bo i lägenheterna också, säger Kristina Einarsson, civilingenjör på Boverket.

Myndigheten har tagit fram information om hållbart byggande. Enligt Kristina Einarsson finns det inte ett enkelt svar på vad det innebär.

– Det finns flera olika perspektiv på begreppet. Energiförbrukning och klimat är bara en form av miljömässig hållbarhet. Miljö handlar även om hur materialet framställs och byggnadens inverkan på närmiljön, säger hon.

På balkongerna finns krokar där cyklar kan hängas upp.

Stockholmshem menar att plusenergihusen är prototyper och att produktionskostnaderna kommer vara lägre för framtida hus. Deras förhoppning är att fler liknande byggnader ska uppföras.

Stockholmshem är kommunägt. Är inte ert uppdrag att bygga lägenheter som alla har råd att bo i?

– Vi bygger för alla stockholmare och våra hyror varierar. I Stockholmshemmen ligger årshyran på 1.850 kronor per kvadratmeter. Här ligger den på 2.450 kronor. På sikt ska vi få ner kostnaderna för att bygga på det här sättet, säger Björn Ljung.

