Här är sommarens stora trafikarbeten i Stockholm

Som vanligt utförs en rad stora trafikarbeten i länet när många är lediga och söker sig bort från Stockholm. Det här kommer liksom tidigare år påverka framkomligheten under sommaren.

Enligt Maria Landelius, mediekommunikatör för Trafikverket, är det ovanligt svårt att avgöra hur mycket störningar det handlar om. Pandemin kan göra att färre väljer att resa, samtidigt som vissa kanske väljer att resa med bil i stället för med tåg och annan kollektivtrafik.

– Vissa av våra arbeten har även pågått en längre tid och många kan ha lärt sig var det är bökigare och planerar redan nu sin resa på ett annat sätt, säger Maria Landelius.

I SL-trafiken görs några större avstängningar som berörda resenärer bör ha koll på, även om det är färre arbeten i SL-trafiken jämfört med tidigare somrar.

Avstängningar i SL-trafiken

Det kommer att vara flera arbeten på Roslagsbanan, bland annat ska dubbelspår färdigställas mellan Täby kyrkby och Kragstalund.

● Roslagsbanan är avstängd mellan 24 och 28 juli. Den 25-26 juni vänder tågen i Visinge. Avstängningen fortsätter på Näsbyparkslinjen mellan Djursholms Ösby och Näsbypark 29-30 juli.

● På Kårstalinjen är sträckan mellan Täby kyrkby och Kårsta avstängd 25 juni-16 oktober. Det kommer även vara mycket byggtrafik i området till följ av gräv- och bilningsarbeten. Ersättningstrafik kommer finnas tillgänglig.



Även utbyggnaden av Mälarbanan från Tomteboda till Kallhäll fortsätter, där två spår ska bli fyra. Det för att fjärr- och regionaltåg ska komma fram snabbare och inte behöva köa bakom pendeltågen.

● Den 4 juli klockan 02.30 fram till 9 augusti klockan 04.30 stängs banan mellan Huvudsta och Barkarby. Mellan den 9 och 15 augusti är järnvägen vid Barkarby avstängd. Resenärer hänvisas till ersättningstrafik eller alternativa resvägar.

En del av tunnelbanans röda linje 13 kommer vara stängd under en vecka till följd av grävningsarbeten för elkablar.

● Mellan 11 juli klockan 22.00 och 16 juli klockan 04.30 går inga tåg mellan Sätra och Liljeholmen. De ersätts av direktbussar mellan Sätra och Liljeholmen samt mellan Sätra och Axelsberg.

Solnatunnlarna under Hagalund ska rustas upp under de tre kommande somrarna. En tunnel i taget kommer att stängas av under fem till sex veckor.

● Arbetet med en av tunnlarna pågår mellan 5 juli klockan 01:30 och 9 augusti klockan 04:30. Det påverkar tågtrafiken norr om Stockholm, som måste dela på övriga tunnlar.

● Pendeltågstrafiken påverkas också i båda riktningar. Linje 41 som kör mellan Märsta och Tumba samt mellan Märsta och Älvsjö kommer inte att stanna i Solna och Ulriksdal.

För resenärer innebär det att resan kan ta längre tid än vanligt, de uppmanas också att hålla sig uppdaterade på tågoperatörernas hemsidor.

Några av de arbeten som påverkar biltrafiken

Runt om i Stockholms län sker en rad större trafikarbeten, både i Stockholms innerstad och på större trafikleder. I Slussenområdet är stockholmarna numera vana vid lite stök. Där ska den så kallade guldbron få undersidan målad i samma gulaktiga färg.

● Målningen pågår i juli månad, då kommer trafiken att regleras på Stadsgårdsleden under bron. Köbildningar och fördröjningar är att vänta, även för trafik från Centralbron på Riddarfjärdsavfarten.

● Södra mälarstrand i riktning mot Stadsgårdsleden stängs för biltrafik under arbetstiden. Resenärer uppmanas att gå eller cykla om de vill undvika rusning alternativt ta andra vägar. Biltrafikanter på Södra Mälarstrand mot Stadsgårdsleden hänvisas till Torkel Knutssonsgatan och Hornsgatan.

Sommar i Stockholm betyder trafikarbeten. Foto: Alexander Mahmoud

Vid Trafikplats Arninge på E18 byggs nya busstationer och en gångbro över motorvägen som ska binda samman Roslagsbanan med annan trafik.

● Arbetet pågår i sex veckor under sommaren vid Trafikplats Arninge och 500 meter i varje riktning. Under tiden kommer endast ett körfält i vardera riktning vara öppet. Trafiken påverkas också av arbeten på bron och av arbetet med en ny cirkulationsplats, väster om Trafikplats Arninge.

Trafikverket fortsätter med den nya Skurubron över Skurusundet på väg 222.

● Under sommaren påverkas biltrafiken mellan Trafikplats Skuru och Björknäs. Arbetet sker vid sidan av vägen, samma antal körfält kommer att vara öppna. Trafiken kommer att flyttas i sidled när arbeten pågår, samtidigt som hastigheten sänks.

