Här fångas koldioxid in från Värtaverkets skorsten

Nedanför Värtaverkets högsta skorsten står en blå container som ska tvätta röken från biokraftvärmeverket på koldioxid. Bioenergy and Carbon capture and Storage, Bio-CCS, kallas tekniken som fullt utvecklad ska fånga in 800.000 ton koldioxid årligen. Det motsvarar utsläppen från Stockholmstrafiken under ett år.

– Vi vill vara koldioxidnegativa till 2025. Med fossil energi kan man bara minska sina egna utsläpp. Med bio-CCS kan man motverka utsläpp som har skett på annan plats. På det sättet skapar vi en kolsänka med negativa utsläpp, säger Erik Dahlén, chef för forskning och utveckling på Stockholm Exergi.

På måndagen invigdes anläggningen som Stockholm Exergi hoppas ska fungera i full skala 2025. Bolaget har redan skrivit avtal med ett företag om att slutlagra den infångade koldioxiden tre kilometer ned under havsbotten i Nordsjön utanför Bergen i Norge.

”Vi vill vara koldioxidnegativa till 2025”, säger Erik Dahlén, chef för forskning och utveckling på Stockholm Exergi. Foto: Magnus Hallgren

Stockholm Exergi delägs av Stockholms stad och enligt finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) är infångningen av koldioxid en förutsättning för att Stockholm ska nå sina högt satta klimatmål.

– Vi vill visa världen att det finns metoder att fånga upp koldioxiden och binda den. Stockholm ska vara klimatpositivt till 2040 och det här är en av de viktigaste teknikerna som kan hjälpa oss att nå dit, säger Anna König Jerlmyr (M).

Bara i Sverige finns 27 tunga utsläppspunkter från industrier, bland annat cement-, stål- och pappersfabriker, där tekniken skulle kunna användas effektivt för att skapa minusutsläpp.

– Vi vet att det inte räcker att bara minska utsläppen. Vi har för mycket koldioxid i atmosfären och måste börja samla in det på ett eller annat sätt. Stockholm Exergi har en enormt viktig roll i detta och med sin biokolsanläggning. Jag hoppas att det här blir en teknik som vi kan visa upp för resten av världen, säger miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP).

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP). Foto: Magnus Hallgren

Med på invigningen vid Värtaverket är även en av medförfattarna till IPCC-rapporten, professor Oliver Geden, vid Stiftung Wissenschaft und Politik i Berlin. Han varnar för att utvecklingen går åt fel håll.

– Koldioxidutsläppen fortsätter tyvärr att öka även 2019. Vi måste bryta den trenden men det räcker inte med att minska utsläppen. För att nå Parisavtalet måste vi ha negativa utsläpp och hitta sätt att ta bort koldioxid ur atmosfären, säger Oliver Geden.

Sverige var först i Europa med målet om nettonollutsläpp av koldioxid till 2045. I slutet av veckan eller senast efter nyår väntas hela EU följa efter med ett gemensamt nettonollutsläppsmål.

– Därför är den här testanläggningen mer än bara en lokal och svensk fråga. CCS- teknologin spelar en allt större roll i IPCC:s utsläppsscenarier. Vi vet inte om det är tekniskt eller ekonomiskt hållbart. Men vi hoppas att ni får det att fungera och därmed sätter en standard för oss andra, säger Oliver Geden.

Värtaverket i Hjorthagen i Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

I dag satsar regeringen 200 miljoner på investeringar för att nå negativa utsläpp, bland annat på koldioxidinfångningen på Värtaverket.

– Jag tror att vi behöver satsa mer. Men vi ska se till att tekniken kommer igång. Sedan ska tekniken vara marknadsdriven. Då måste priset på koldioxid vara så högt att det är lönsamt att avskilja och lagra eller använda koldioxiden, säger Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister som klippte bandet till containern.

För att göra klimatsmart energi till en lönsam affär måste den som smutsar ned luften med koldioxid betala, och den som städar upp få betalt.

– Tekniken kostar ungefär 1.000 kronor per ton infångad koldioxid i dag. Vi hoppas att regering och riksdag efter nyår fattar beslut om styrmedel för att stötta utvecklingen av kolsänkor, säger Kåre Gustafsson, som jobbar med forskning och utveckling på Stockholm Exergi.

De stora kostnaderna för projektet i Värtan är infångningen, transporterna och lagringen av koldioxiden. Vem som ska betala för lufttvätten är fortfarande oklart, en del av kostnaden kommer troligen att belasta fjärrvärmekunderna i Stockholm.

– Det är det stora frågetecknet. Hur vi hittar ekonomiska modeller för vem som ska betala. Det är ganska dyrt att rena utsläppen. Men jämfört med andra åtgärder skulle det kunna vara ekonomiskt hållbart. Men framför allt måste vi fortsätta att jobba med att minska utsläppen. VI har ett nollmål till 2040, säger Katarina Luhr (MP).

Klimatpositiv fjärrvärme har dock redan visat sig vara kommersiellt gångbar i Stockholm.

– Vi har börjat försäljningen av fjärrvärme med minusutsläpp. Nu har vi fem kunder som köper fjärrvärme som tar bort koldioxidutsläpp netto från atmosfären genom biokolsanläggningen. Det är början till att bygga en affärsmodell för minusutsläpp, säger Kåre Gustafsson.

Med hjälp av tekniken bioenergy and Carbon capture and Storage, Bio-CCS, ska fånga in 800.000 ton koldioxid fångas in årligen. Foto: Magnus Hallgren

Stockholm Exergi har sedan tidigare en biokolsanläggning vid Högdalen där Stockholmarnas trägårdsavfall blir biokol. Biokolen används i planteringar och blir samtidigt blir en kolsänka som binder koldioxid från atmosfären.

– Vi hoppas kunna skala upp biokolsanläggningen 20 gånger ungefär, men när är ännu inte beslutat. Biokol har globalt lika stor potential som Bio-CCS-tekniken om man tittar på hela världen. Vi måste använda alla tekniker som finns för att fixa klimatmålen. säger Kåre Gustafsson.

En fördel med röken från Värtaverket är att den redan är relativt ren. Under årtiondena har man tvättat utsläppen från både svavel och kväveoxider. Stockholm Exergi har till och med fångat koldioxid tidigare.

– På 70-talet fångade vi in koldioxid ur stadsgasen här i Stockholm för att kunna använda den till hushållsspisar. Den koldioxiden gick tyvärr bara ut i en annan skorsten. I fredags fattade vi beslut om att stänga vår sista kolpanna och i dag inviger vi testanläggningen för bio-CCS. Det visar att vi som företag menar allvar med vår omställning och vilja att motverka klimatförändringarna, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

