”Har inte träffat min pappa på sju månader”

Hastigt och under stor medieskugga införde Kriminalvården under vårvintern flera begränsningar i de intagnas fri– och rättigheter.

Syftet var att undvika att det nya coronaviruset skulle spridas inne på landets överbelagda häkten och anstalter. Det skulle innebära en säkerhetsfara och en stor belastning för den allmänna sjukvården, resonerade ledningen.

Snabba beslut togs och infördes – i likhet med situationen för äldrevården.

Alla privata besök förbjöds på obestämd tid. Permissioner och rätten till frigång drogs in. All fysisk kontakt mellan intagna och omvärlden skulle minimeras för att inte föra in smitta på institutionerna.

Justitieombudsmannen blev varse om vad som hände när ett stort antal anmälningar från intagna och deras familjer började ramla in i myndighetens brevlåda.

”Vi får inte träffa våra barn”.

”De isolerar oss från nära och kära”

”Det här är ett spel för galleriet för vi utsätts ständigt för smittkällor”

Bild 1 av 3 Besöksförbudet och de indragna permissionerna har slagit hårt mot de intagna och deras familjer. En intagen svarar JO i enkäten. Bild 2 av 3 En intagen svarar JO i enkäten. Bild 3 av 3 En intagen svarar JO i enkäten. Bildspel

En granskning med fokus på Region Stockholm inleddes. Enkäter skickades ut till 200 intagna på fyra anstalter och två häkten i Stockholms län. 145 av 200 svarade på frågorna.

Av enkätsvaren framgår att intagna uppfattar besöksförbudet som ologiskt eftersom tjänstepersonal som advokater, åklagare, hantverkare, kiosk- och kriminalvårdspersonal tillåts att gå in och ut på anstalterna för att träffa intagna och kan ta in smitta samt att Kriminalvården – i strid med policyn om att minska smittspridning genom att minimera kontakten med utsidan – på flera håll tvingat intagna att dela cell med nyintagna som precis inställt sig själva, för att lösa problemet med överbeläggning.

– Jag har väldigt stor förståelse för den oro de känner och att de tycker att det är inkonsekvent med besöksförbudet och de indragna permissionerna samtidigt som vissa får komma in och börja avtjäna sina straff utan att genomgå en ordentlig hälsokontroll och sedan, dessutom få dela cell med en annan, säger Justitieombudsmannen Katarina Påhlsson till DN.

Bild 1 av 3 En intagen svarar JO i enkäten. Bild 2 av 3 En intagen JO-anmäler Kriminalvårdens restriktioner under Corona. Bild 3 av 3 En intagen JO-anmäler Kriminalvårdens restriktioner under Corona. Bildspel

JO var kritisk på flera punkter, men lyfte särskilt fram hur besöksförbudet påverkade de intagnas relation till sina barn. Under sju månader har barnen till de intagna inte haft möjlighet att träffa sin förälder i det verkliga livet. JO är tveksam till om det är förenligt med Barnkonventionen och efterlyser omedelbara åtgärder för att öppna upp.

Madeleine Kattel är verksamhetschef för organisationen Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, som hjälper barn till frihetsberövade.

- De här månaderna har varit väldigt tunga och svåra för många barn. Speciellt för dem som har en regelbunden bra kontakt med sin förälder eller för dem som har förlorat en förälder i häkte och inte har kunnat träffa den sedan den plötsligt försvann för att se den och få svar på sina frågor. När det är en kris som den i samhället just nu vill man vara nära sina nära och kära och ha kontakt med dom.

– Många barn har funderingar kring hur det blir för mamma eller pappa därinne när det är corona. Alla barn har fått höra om det här viruset och fått lära sig att tvätta händerna. Klart man får en rädsla för hur blir det för min förälder om det här viruset kommer in. Vad har de för läkare och vad får han för hjälp.

I torsdags i förra veckan – samtidigt som äldreboendena slog upp dörren – öppnades möjligheten för barn att besöka föräldrar som sitter på en klass tre-anstalt – den lägsta säkerhetsklassen där nästa steg är att släppas fri i samhället.

De första besöken på klass tre skedde i helgen övervakade med en plexiglasruta mellan barnet och föräldern.

– I helgen var det barnbesök på Svartsjö. Det gick bra i det stora hela. I något fall var det några barn där som ville krama sin pappa. Då fick vår personal tillrättavisa dem så att de fick sätta sig på andra sidan av plexiglaset. Det här är tufft för barnen som inte har träffat sina föräldrar på länge men också för vår personal som ska ge de här anvisningarna, säger Gustav Borg pressekreterare på Kriminalvården.

Madeleine Kattel har precis fått veta att många barn till intagna i klass 3 valde att ändå inte besöka sin förälder på grund av plexiglasrutan.

– Det blir för jobbigt för dem att inte få kunna vidröra och krama sin förälder.

På säkerhetsklass 1 och 2 kan det bli aktuellt att öppna upp för barnbesök med plexiglasruta först i mitten av november enligt myndigheten – men allt beror på smittläget.

Lydia har inte träffat sin pappa på flera månader. Innan han greps bodde hon hos honom varannan vecka. Hon vet inte när hon får träffa sin pappa igen. Han sitter på en klass 1-anstalt.

Under tiden sedan i februari har hon hunnit gå ut fyran, varit på ridläger för första gången och fylla år.

– Jag längtar jättemycket och tänker på honom och undrar hur han mår och vad han gör. När vi får träffas igen ska jag krama honom jättehårt.

Det känns konstigt att inte veta när i tiden som hon kan krama sin pappa igen och röra vid hans händer.

– Om det ska vara en plastruta mellan oss när vi ska få träffas så kanske jag inte vill gå. Jag kommer bli för ledsen om jag inte får krama honom.

JO är kritisk till hur Kriminalvården implementerat besöksförbudet för de intagna. Hon skriver att ”tillämpningen för att vägra besök ska vara restriktiv. Starka humanitära skäl talar mot att vägra en intagen att ta emot besök av en anhörig. Redan 1992 underströk Regeringsrätten att beslut om besökstillstånd har sådana verkningar för den intagne att de bör kunna överklagas. ”

De nya restriktionerna som innebär begränsningar i fångarnas fri och rättigheter på obestämd tid under pandemin finns bara nedskriven som en ny rutin för personalen i en bilaga till en handbok. Men formellt har allting fortsatt precis som vanligt. Besökstillstånd har beviljats - trots att intagna inte tillåtits ta emot besök.

För den intagne innebär det att det är osäkert om han eller hon kan få sina uteblivna besök under de här månaderna prövad av en högre instans.

– Det blir ett rättsosäkert vakuum för de intagna. Jag har ett besökstillstånd beviljat på papper men mina besök får inte genomföras, på hur lång tid då? säger JO.

Madelein Kattel på Bufff ser detta som djupt problematiskt:

– Enskilda ärenden måste ändå kunna prövas. Även om man förstår att det just nu inte går att besöka på grund av smittan så kan det finnas barn där det enskilda behovet är så pass viktigt att man måste kunna pröva det rättsligt mot risken av en smittospridning.

JO:s granskning har överlämnats till regeringen.

Har generella besöksförbud på häkten och anstalter som det här skett någon gång tidigare?

– Inte vad jag känner till, säger JO Katarina Påhlsson.

Justitieombudsmannen: *Riksdagens ombudsmän (JO) ser till att myndigheter och kommuner efterlever lagar och författningar. I sin tillsyn ska ombudsmännen särskilt tillse att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej överträds i den offentliga verksamheten. *JO har ett uppdrag som ett nationellt besöksorgan till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Opcat). Opcat-uppdraget går ut på att förebygga att frihetsberövade utsätts för grym, omänsklig eller annan förnedrande behandling eller bestraffning. Källa: JO Visa mer

Enkäten: Enkäter med frågor kring hur de intagna påverkats av restriktionerna som Kriminalvården vidtagit för att hindra en spridning av covid 19 skickades ut till anstalterna Hall Beateberg Svartsjö Färingsö Kronobergshäktet Färingsö-häktet Granskningen innehöll också dialoger med Kriminalvårdens ledning och en granskning av Kriminalvårdens interna dokument. 145 av 200 besvarade enkäten. Visa mer