Snöskrapan

Om du går genom Skrapan finner du ett nytt vattenhål för ute-relaxälskaren. Här är det mycket bad för pengarna och avskalat. För tillfället är det drop-in men framöver kommer Snöskrapan vara bokningsbar för upp till 20 personer.

Adress: Skrapans innergård, Götgatan 78.

Badutbud: En vedeldad bastu, två eldrivna bastur, en vedeldad badtunna.

Servering: Miniburgarrestaurangen 8th Brrrrger

Öppettider: Onsdag, torsdag: 16.00-20.00, fredag: 16.00-22.00 och lördag 12.00-22.00.

Säsong: 23 november 2018- 23 februari 2019.

Pris: 80 kronor för obegränsad tillgång till bad och bastu.

Män gör saker tillsammans på Snöskrapan. Foto: Pressbild

Downtown Camper by Scandic

På Scandics hotell på Brunkebergstorg finns konceptet Night Swimmers på lördagar, med dryck och dj. Alla andra dagar har de öppet och med eller utan klubb är det här stället för dig som vill få en spa-upplevelse både inne och ute. Det här är en både lyxigare och dyrare utebad-upplevelse med tillgång till det mesta du kan önska dig i mat och dryckesväg.

Adress: Brunkebergstorg 9.

Badutbud: Utomhuspool, bastu och upplevelseduschar.

Servering: The Nest Cocktail Lounge med mocktails, cocktails, afternoon tea, lunch och frukost.

Öppettider: Alla dagar 07.30-20.00, lördag 07.30-22.00.

Säsong: Året om.

Pris: 395 kronor för hotellets gäster och 595 kronor för utomstående.

Spa Bar Clarion

För dig som inte vill vara någon annanstans än i stan och samtidigt bada är Selma City Spa ditt tillhåll. Här kan du boka eller ta en drop-in på dags- och kvällsspa både ute och inne eller i loungen.

Adress: Östra Järnvägsgatan 35.

Badutbud: Utomhuspool och bastu samt relaxavdelning.

Servering: Takbaren är stängd under vinterhalvåret, men det som önskas kan köpas i hotellets bar och restaurang.

Öppettider: Alla dagar ca 8.30-21.30. Dagsspa till 14.00 och kvällsspa från 15.00.

Säsong: Året om.

Pris: 350 kronor måndag till torsdag per person, 550 kronor lördag och söndag per person.

The Winery Hotel

I Solna finns vinhotellet The Winery som vill osa Italien och fokuserar helt på vin. Men för den badsugne har de också en året-runt-öppen takpool. Här slipper du Stockholms innerstad och kan låtsas att du är utomlands men med svensk kyla. Poolen är endast för hotellets gäster, men du kan boka ett dagrum från 11-21 och få fri tillgång till poolen.

Adress: Rosenborgsgatan 20

Badutbud: Takpool, 30°C och hotellets alla andra bekvämligheter.

Servering: Under vinterhalvåret är takbaren stängd men det går bra att beställa från hotellets bar och ta med sig förfriskningar upp till poolen.

Öppettider: Alla dagar 11-21.

Säsong: Året runt med undantag för kallare väder än -10°C.

Pris: 800 kronor för två personer.

En vinvin-situation på The Winery. Foto: Jan Malmström

Bastuflotte/Bastubil Stockholm

Är du en rörlig person som vill ha det mesta i farten kan du med Stockholms Bastuflotte och Bastubil får med dig en bar och bastu till ditt utebad. Vad gäller bastubilen kan du välja fritt var du vill bli hämtad och lämnad samt var du vill bada. Vill ni köpa till en komplett middag går det lika bra.

Adress: Till havs eller på väg.

Badutbud: Bada från bastuflotten eller stanna till med bastubilen vid önskad badplats.

Servering: Bar och mat efter önskemål.

Öppettider: När du bokar i minst två timmar.

Säsong: Året om.

Pris: Från 2.000 kronor

Bastubad på Nämdö

Det här är bastu- och utebadet för dig som vill göra det själv, billigt och i skärgården. Skärgårdsstiftelsen i Stockholm erbjuder många bastubad nära havet via vandrarhem och på sommaren, men på Nämdö kan du basta och bada som du själv önskar, med dem och det du önskar, året om. Inträdet kostar en tjugolapp.

Adress: Långvik, Nämdö.

Badutbud: Bastu med havsbad.

Servering: Ta med det du önskar.

Öppettider: Alla dagar 17-19 för obokade bad.

Säsong: Året runt.

Tillgång: Förboka på plats, ta med egen ved efter oktober. Häll endast sötvatten på aggregaten. Städa själv.

Pris: 20 kronor per person, betala med swish.

