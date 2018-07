Här kan du se utomhusbio i Stockholm

Sommarbio i Rålis, Rålambshovsparken

Sommarbion i Rålis har blivit en tadition. I år är inget undantag och under festivalen kommer fem filmer visas gratis under bar himmel. Här är familjen, vännerna, picknickkorgen och filten välkommen men för den som är spontan finns tilltugg och dryck att köpa på plats.

15 augusti: Wild at Heart

16 augusti: Pianot

17 augusti: Fucking Åmål

18 augusti: Prinsessan Mononoke

19 augusti: Terminator 2: Domedagen

Utomhusbio i Larsberg, Lidingö

Utomhusbion i Larsberg på Lidingö visar för andra året i rad filmer ute. Under två sommarkvällar visar initiativtagare John mattson och Lidingö stad blockbusters och filmer från Stillerska filmgymnasiet i parken nedanför Larsbergsvägen gratis.

Fredag 24 augusti: Vacuum (Stillerska filmgymnasiet),

Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi

Lördag 25 augusti: Ponyo - på klippan vid havet

The Neverending Story, Forrest gump, Memoria (Stillerska filmgymnasiet),The Hunger Games

Bio på Stockholm Under Stjärnorna, Brunkebergstorg

Sthlm under stjärnorna är inte bara en uteservering, resturang och klubb. På sommarsöndagarna framöver visas film på terrassen med Stockholm som bakgrund. Bion är gratis men mat och dryck i alla dess former finns att köpa i barerna.

29 juli: Lost in translation

5 augusti: Moonrise kingdom

12 augusti: Det stora blå

19 augusti: Superbad

26 augusti: St Vincent

2 september: Eternal sunshine of the spotless mind

Drive-in-bio på Stenevi IP, Knivsta

Vill du amerikanisera din utebio så visar Blå Wingen, Lagga Långhundra BK i samarbete med Knivsta Kommun film i drive-in-format på Stenevi IP i Långhundra en kväll i sommar. Arrangemanget har fri entré och filmen visas oavsett väder. Biosnacks och enklare tilltugg säljes på plats.

10 augusti: Grease

Utomhusbiokväll i Filmstaden, Solna

Stiftelsen Filmstadens Kultur firar Bergmans 100-årsjubileum genom att visa ett av filmlegendens mest sedda verk. Filmen visas i Filmstaden där filmen till största del spelades in. Dessutom delar stiftelsen för sjätte året i rad ut ett stipendium till en filmskapare som ännu inte långfilmsdebuterat innan filmen. Visningen är gratis.

26 augusti: Det sjunde inseglet

Utebio i Svandammsparken, Midsommarkransen

Biocafé Tellus inleder september med gratisbio i Svandammsparken i Midsommarkransen. Här kan du ta med dig det och den du vill men serveringen har öppet och säljer hembakat fika från bioföreningen.

2 september: De ofrivilliga