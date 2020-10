Här misstänks polisen och hans fru ha tjänat miljoner på bordellverksamhet

Tillslaget mot den misstänkta bordellen i Vasastan i centrala Stockholm i maj i år väckte uppmärksamhet bland boende i närheten. Enligt ett vittne dubbelparkerade stora suvar vid entrén och polisens tekniker började genast säkra spår på platsen.

Samtidigt var polisens agerande ingen direkt överraskning för boende i kvarteret, enligt uppgifter till DN. En granne beskriver det som att ”torskar trålar upp och ner för gatan” i väntan på att bli insläppta i lokalen – som förment erbjuder thaimassage.

Det uppseendeväckande är att en polis nu sitter på den anklagades bänk i Stockholms tingsrätt.

– Det är ju väldigt ovanligt att en polis åtalas för något som kan ge flera års fängelse, säger åklagaren Per Nichols.

Tillsammans med sin fru ska polisen, enligt Per Nichols, ha bedrivit koppleriverksamhet på adressen under två års tid och fått in cirka 400.000 kronor i månaden. Totalt ska paret ha dragit in åtminstone elva miljoner kronor.

Polisen nekar till brott och bedyrar sin oskuld genom sin advokat Patric Lindblom.

– Min klient har inte känt till eller förstått att det har sålts sex i den här salongen. Han är helt chockad över de här uppgifterna, sa advokaten tidigare till DN.

Samtidigt har utredningen inneburit att flera komprometterande detaljer har avslöjats.

Polisen – en man i 40-årsåldern – och hans fru var bevakade av polisens spanare under lång tid. Redan den 17 oktober 2018 inkom ett tips till polisen. En anonym inringare larmade då om människohandel på den aktuella thaisalongen. ”Ägaren uppgav flera gånger att hennes man är polis”, säger då tipsaren och lägger till att massörerna på salongen ”bara fick betalt om de utförde sexuella tjänster”, enligt förundersökningsprotokollet.

Ett annat tips som inkom i februari i år är rakt på sak angående de thailändska kvinnorna som jobbade på salongen: ”De behandlas som slavar.”

Den misstänkte polisen har arbetat i yttre tjänst i södra Stockholmsområdet under tiden som hans fru – som är i samma ålder – i utredningen uppges ha drivit massagesalongen i Vasastan. Under de senaste två åren ska stora summor ha flutit in till paret, men det har inte lämnat spår i deras kortkonsumtion.

Enligt utredningen har polisen under förra året köpt mat med kort för totalt 3.226 kronor – och denna summa inkluderar restaurangbesök. För hans fru gäller en liknande summa.

De ska inte heller ha betalt bensin till sina bilar med kort, utan använt kontanter för detta. Polisen medger i förhör att han har sett stora summor kontanter som har varit inslagna i folie.

– Jag vet att frugan har en förkärlek till att slå in pengarna, säger han.

Han vill inte medge att han har förstått att det är svarta pengar det handlade om, och berättar att paret har bråkat om stora summor som frun har förvarat.

– Hon har sagt att hon samlar till sin morsa, säger han i förhör.

Mannen kom in på Polishögskolan på nionde försöket. I processen kan man spåra en frustration över att han har blivit nekad utbildningsplats. Efter att ha sökt sex gånger gjorde han en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, 2011 för att kritisera påstådd könskvotering. Den avslutande formuleringen i hans DO-anmälan lyder: ”Att PHS låter mindre lämpliga personer påbörja utbildningen med den anledningen av dessa är kvinnor kommer resultera i att vi får sämre poliser ute på gatan framöver.”

Innan han blev polis arbetade mannen bland annat som dörrvakt och för ett säkerhetsföretag. En tidigare kollega beskriver den åtalade mannen som ”väldigt privat” och att det var svårt att lära känna honom. Kollegan menar vidare att mannen verkade oerfaren bland kvinnor, att han var ”en kuf och en total nörd”. I utredningen framträder bilden av en man som har få vänner, gillar tekniska prylar och håller privatlivet hemligt för andra. Han har också beskrivits som blåögd.

Under perioden som han arbetade som dörrvakt åkte den nu åtalade polisen, enligt förhöret med kollegan, ofta till Thailand där han även träffade sin fru – kvinnan som nu har åtalats. Paret gifte sig 2010.

Efter en tid blev det tydligt att frun tjänade ”orimligt mycket pengar”, berättar kollegan vidare i förhöret. Det hela ska ha blivit en snackis på jobbet, men när någon tog upp ämnet med mannen så ska denne ha blivit ”sur och förnärmad”.

Enligt mannens advokat Patric Lindblom ska mannen inte ha förstått att de stora summorna som ska ha kommit in i hushållet kom från brottslig verksamhet.

– Ingenting har flutit in på hans konto, det kan jag ju säga. Han har inte vetat om att det har bedrivits en bordell, som det påstås. Om han hade känt till det så skulle han ha varit tvungen att agera, sa advokaten tidigare till DN.

Polisens tillslag mot adressen i Vasastan den 18 maj i år blottlägger en verksamhet som kontinuerligt har haft en strid ström kunder. En rapport från en av polisens spanare vittnar om en homogen kundskara: samtliga är män.

I de trånga och mörka lokalerna kan man se enkla bäddar placerade direkt på golvet. Rummen är sparsamt dekorerade och på olika ställen är flyttbara element utställda. Verksamheten har saluförts på nätet med bilder på unga, leende kvinnor.

I utredningen framgår att runt åtta kvinnor har arbetat på salongen. I förhör med en kvinna som sökte jobb där ska den åtalade kvinnan ha varit relativt öppen med att det krävdes att man utför sexuella tjänster om man ville jobba på salongen. Polisens spaning visade också flera andra tecken som indikerade vilken typ av verksamhet som egentligen pågick i lokalerna. Bland annat finns flera hänvisningar till hur kvinnor som arbetade där köpte stora mängder kondomer i affärer i närheten. De ska också ha slängt använda kondomer på olika ställen.

I åtalet finns tre av kvinnorna som ska ha arbetat i salongen som målsägande.

Under rättegången, som avslutas nu i veckan, har mannen förnekat brott, berättar åklagaren Per Nichols.

Enligt åtalet misstänks mannen även för medhjälp till grovt bokföringsbrott, dopningsbrott och vapenbrott efter att skarp ammunition hittades hemma hos honom. Vid husrannsakan hittades även fyra militära så kallade larmminor, vilket innebär att han dessutom misstänks för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det har tidigare varit känt att frun har gjort vissa medgivanden. Bland annat har hon i förhör erkänt att hon även själv har sålt sexuella tjänster, men hon framhåller sin roll som massör.

– Det vill jag understryka, att jag är en person som masserar bra, säger hon i förhör.

Hon åtalas även för grovt bokföringsbrott för att systematiskt ha dolt stora intäkter i verksamheten i Vasastan.

Rättegången planeras att avslutas på onsdagen och dom väntas falla två veckor efter detta.

