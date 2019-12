Här odlas alger som får kor att släppa ut mindre metan

Det bubblar i vattnet i e-kolvarna nere i källaren vid Norr Mälarstrand. Här odlas rödalger som ska bli fodertillskott för att minska kornas klimatpåverkan. En ko släpper ut mellan 300 och 600 liter metan per dag, en växthusgas som är 27 gånger mer aggressiv än koldioxid.

– Om alla Sveriges kor fick algtillskottet skulle vi kunna ta bort 4,6 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser, säger Fredrik Åkerman 22 år, och en av grundarna till Volta Greentech.

Den röda algen Asparagopsis har en ovanligt hög halt av bromoform, ett ämne som minskar metanbildning i kons magar. Studier har visat att kor som får bromoform i fodertillskott rapar och släpper ut uppemot 80 procent mindre metan.

– Vi vill få fram ett sjögräs som har så hög halt av bromoform som möjligt. Vi ska även testa hur vi får fram en högre tillväxttakt med hjälp av koldioxid, säger Fredrik Åkerman, 22 år, och en av grundarna till Volta Greentech.

Testlabbet på Kungsholmen är bara början för det nystartade bioteknikföretaget som siktar mot en storskalig algproduktion redan 2021. En visionsbild visar en två fotbollsplaner stor fabrik som ska producera 450 ton algfoder till 12.500 kor. Den initiala klimatvinsten beräknas minska metanutsläppen med 50.000 ton per år vilket motsvarar utsläpp från 12.750 bilar.

”Om alla Sveriges kor fick algtillskottet skulle vi kunna ta bort 4,6 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser”, säger Fredrik Åkerman, en av grundarna till företaget. Foto: Beatrice Lundborg

– Vi letar nu efter en plats på västkusten där vi kan bygga en sjögräsfabrik. Vi behöver saltvatten men odlar inte i havet utan i stora tankar på land. Det har aldrig gjorts tidigare, det är en utmaning, säger Fredrik Åkerman.

Det nystartade Stockholmsbaserade bioteknikföretaget har redan prisats för sin affärsidé i den årliga konferensen Brilliant minds i Stockholm, som i somras gästades av både Barack Obama och Greta Thunberg.

Det var även då som australiensaren Ian Tuart hittade till Volta Greentech via ett Youtube-klipp. Han är en av forskarna bakom de första algstudierna vid Thomas Cook universitetet och mejlade och frågade svenskarna om de behövde hjälp.

– Jag har varit forskarassistent i tester på kor med vilda alger i Australien 2006. Sedan dess har jag främst jobbat i tropiska vatten, på Fiji och Papua Guinea, och hjälpt små folkgrupper att odla sjögräs i havet. Men nu flyttar jag hit, med fru och hund, säger Ian Tuart.

Han är gruppens algexpert och jobbar just nu med Angelo Demeter som är molekylär biolog med källarodlingarna. Företaget kommer även att använda koldioxid som fångas in från Värtaverkets skorstenar för att ge algodlingen en extra skjuts.

Erik Dahlén, ansvarig för forskning och utveckling på Stockholm Exergi. Foto: Beatrice Lundborg

Stockholm Exergi inviger nu sin testanläggning i Hjorthagen som ska dammsuga kraftvärmeverkets rök på 800.000 ton koldioxid inom ett par år. Företaget vill ogärna bara släppa ut den infångade koldioxiden under testperioden.

– Vi vill göra något vettigt av koldioxiden som vi fångar in under testet. Det handlar om 700 kilo per dag och en del ger vi bort till Volta Greentech. Upp till fem gånger mer koldioxid än vad som finns i luften är bra för växterna, säger Erik Dahlén, ansvarig för forskning och utveckling på Stockholm Exergi.

Flera spekulanter står på kö för att dra nytta av potent koldioxid infångad i Stockholm.

– Vi har fler intressenter, bland annat växthus, som vill göra något av det. Jag tände direkt på Volta Greentechs idé för att det är en sådan hävstång med metanet. De flesta andra byter bara koldioxid mot koldioxid, det här ger en betydligt större hävstång, säger Erik Dahlén.

Det svenska bioteknikföretaget har även lockat investerare som ser affärspotential i i att minska växthusgasutsläppen. Batteritillverkaren Northvolts grundare Peter Carlsson är en av flera finansiärer som nu satsat tre miljoner kronor i projektet.

Australiensaren Ian Tuart har flyttat till Sverige med familjen för att jobba för företaget som algexpert. Foto: Beatrice Lundborg

Grundarnas drivkraft är tydlig: att rädda klimatet. Leo Wezelius säger att han inte hade ro att sitta kvar i skolbänken under en brinnande klimatkris och hoppas att projektet även ska ge andra entreprenörer energi och handlingskraft.

– Vi måste göra allt vi kan här och nu. Jorden brinner, och vi analyserar hur mycket och när det kommer att brinna ned, i stället för faktiskt börja släcka branden. Genom att kavla upp ärmarna hoppas jag både kunna inspirera andra och få inspiration tillbaka, säger Leo Wezelius.

Affärsidén betyder inte nödvändigtvis grönt ljus för fortsatt obekymrad köttkonsumtion eller business as usual för köttindustrin.

– Jag tror att vi på sikt behöver äta mindre kött. Samtidigt kan vi äta kött som är mindre dåligt för klimatet. Just nu kan vi inte hålla på att välja och jämföra. Det handlar om att göra allt. Det här är ett väldigt snabbt sätt att minska metanutsläppen från världens 1,5 miljarder kor, säger Fredrik Åkerman.

Sveriges lantbruksuniversitet är också involverat i projektet och ska göra försök på kor i Umeå under året. Trettio kor kommer att få olika algtillskott under två månader för att kontrollera att inte mjölkproduktionen störs.

Sveriges lantbruksuniversitet är involverat i projektet. Foto: Beatrice Lundborg

– Det är noga att inte metanet minskar för att fodret utnyttjas sämre eller korna äter mindre så att de faktiskt producerar mindre mjölk. Vi ska bland annat undersöka hur mycket metan det blir per kilo mjölk, säger Rebecca Danielsson, forskare vid SLU och ansvarig för projektet.

Forskarna kommer också att titta på vad som sker i både mjölken och köttet på behandlade djur.

– Bromoform i sig i höga doser är cancerogent, men tidigare studier visar att väldigt lite bromoform kom ut i mjölken, långt ifrån gränsvärdena. Algerna innehåller också mycket jod, det får inte gå över gränsvärdet för när det blir toxiskt för kossan, säger hon.

SLU vill också studera hur länge bromoformdosen håller i sig. Tidigare studier av oregano som också sänker metanhalten har gett varierande resultat.

– Med andra preparat har man sett en effekt i början men över tid har mikroorganismsamhället i kons mage gått tillbaka eller hittat andra vägar att producera metan. Vad som är mer lovande med substansen i algerna är att de går direkt på mikroorganismerna och blockerar metanbildningen.

Att bromoform har en positiv effekt är känt från tidigare studier men har då gällt vildväxande alger. Exakt hur stor klimatpåverkan produktionen i en algfabrik blir är också oklart.

– Om man ska få en klimateffekt är det viktigt att algerna skördas på rätt sätt, att de frystorkas optimalt så att man behöver ge en så liten mängd som möjligt. Det är även viktigt att ta reda på hur mycket energi det går åt i processen, säger Rebecca Danielsson.

Volta Greentech har stora expansionsplaner och hoppas tiodubbla produktionen på sikt, utan att försämra klimatet med ett brett kretsloppstänk.

En ko släpper ut mellan 300 och 600 liter metan per dag. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Algerna behöver även näring i form av fosfor och ammoniak. Vi funderar på att kombinera algerna med en fiskodling och använda fiskbajset som näring. Tanken är också att använda restvärme för att värma tankarna, säger Fredrik Åkerman.

Parallellt kommer företaget även att göra pilotstudier med kommersiella gårdar.

– Vi måste hitta ekonomiska incitament för bönderna att använda fodertillskottet. Vi vill inte att det ska vara en premiumprodukt som är dyrare utan vi vill att det ska bli en branschstandard för hur man minskar metanutsläppen från kor, säger Fredrik Åkerman.

Läs mer: De odlar fisk och mat i källaren i Solberga