Här ska 19 höghus byggas i Axelsberg

Subtila små regndroppar faller över skogspartiet nedanför Haeffnersvägen i Axelsberg. Gräset ångar av dofter och från de lummiga trädkronorna hörs ett stillsamt fågelkvitter.

Här finns gamla ekar, hassel och en mängd känsliga djur- och växtarter.

Totalt planeras 560 lägenheter i 19 flerbostadshus, fem till sju våningar höga, och två nya förskolor utmed Selmedalsvägen i stadsdelen Hägersten. Vissa byggnader kommer att ligga 18 meter från omkringliggande radhus.

Under våren har 130 synpunkter kommit in till staden och grannarna har samlat in runt 200 namnunderskrifter.

Håkan Sernbrant är en av alla missnöjda invånare som anser att byggplanerna inte tar tillräckligt stor hänsyn till de som bor i området.

– Om det här genomförs så kommer vi knappt att kunna se ett enda träd häromkring längre. Det kommer även att bli enorma problem med tunnelbanan, det är fullt redan nu, säger han.

Håkan och hustrun Monika har bott i området sedan 1980-talet. De poängterar att grönytan inte bara används av de som bor närmast.

Håkan Sernbrandt, Anna Stefansson och andra boenden har protesterat mot byggnadsplanerna sedan april. Foto: Alexander Mahmoud

Anna Stefansson har bott i området sedan sju år tillbaka. Hon menar att det finns stora fördelar med att bo nära ett grönområde.

– Som småbarnsförälder märker jag av varje dag vilka positiva effekter det har. Mina barn leker väldigt mycket i skogen. Jag tycker att stadens barnkonsekvensanalys är bristfällig. Även den stora förskolan använder platsen och tar med barn hit på utflykter och olika aktiviteter, säger hon.

Björn Klasson delar sina grannars upprördhet. Han har bott här i över tio år och framhåller att de förstår att det måste byggas bostäder, men att dessa planer går för långt.

– Det är en oerhört hård exploatering på en liten yta. Man tar tyvärr bara hänsyn till de som planeras flytta hit, och inte alls till oss som redan bor här, säger Björn Klasson.

Stadsbyggnadskontoret uppger att byggnadsförslaget innebär viss påverkan på naturmark, men att det är anpassat så att områdena med högst naturvärden bevaras.

Illustration av de nya höghusen som planeras i bostadsområdet. Foto: Jägnefält Milton

Caroline Sjetne är landskapsarkitekt och har undersökt sambandet mellan tillgängliga grönytor i urbana miljöer och människors fysiska och psykiska hälsa.

– Det är svårt att mäta exakt hur det påverkar livskvalitén, men i undersökningar har man sett att psykiska hälsoförbättringar sker både i naturliga miljöer samt i grönområden i urbana miljöer, säger hon och fortsätter:

– Dessutom har man sett att rehabilitering genom vistelse i natur kan minska depression och koncentrationssvårigheter samt verka förebyggande.

Bild 1 av 2 Illustration av de nya höghusen som planeras i bostadsområdet vid Selmedalsvägen i Hagsätra. Foto: Jägnefält Milton Bild 2 av 2 Så här ser de planerade nya husen ut enligt visionsbilder. Foto: Jägnefält Milton Bildspel

Naturskyddsföreningen har kritiserat byggnadsplanerna. Man menar att för mycket natur försvinner och att naturlivet inte har granskats tillräckligt av staden – trots att arbetet har planerats i flera år och att det finns flera känsliga växt- och djurarter i området.

Även Skönhetsrådet har kommit med kritik. I sitt remissyttrande står det att det ”överlag är svårt att förstå vilket som är planens bärande idé”, samt att det är ”nästintill obegripligt” att Selmedalsvägen är tänkt att gestaltas utan cykelbanor.

Avslutningsvis konstaterar man att ”det enda rimliga är ett totalt omtag av planen.”

De flesta inkomna synpunkter handlar om närheten till andra byggnader, förlorade naturvärden och höjden på husen. Till hösten ska en samrådsredogörelse presenteras för stadsbyggnadsnämnden och därefter ska en bearbetad detaljplan ut på samråd.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Larsson (M) har meddelat att han inte vill kommentera kritiken förrän han har tagit del av samrådsredogörelsen.

