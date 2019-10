Här ska en ny stadsdel med 2.000 lägenheter växa fram

Löven har precis börjat skifta färg från olika nyanser av friskt grönt till gult, rött och begynnande brunt när DN är på plats i Televerkets tidigare lokaler i Telestaden en knapp kilometer från Farsta centrum. Trädens organiska fräschör står i skarp kontrast till de monumentala byggnaderna i grå betong som utgör det komplex som var Telias huvudkontor till för bara några år sedan.

– Det här fick Kasper Salin-priset 1969, säger Per Högdin och syftar på ett av Sveriges främsta arkitekturpriser.

Per Högdin har hunnit sätta sig in i områdets historia ordentligt under den tid han har varit vd för konsortiet Telestaden. Han berättar entusiastiskt om hur området var centrum för Televerket och sedan Telia under decennier, och hur omfattande flytten för telejätten sedan hade varit.

– De började ju flytta ut under sommaren 2016. Sen tog det sex månader att genomföra det. Kvar stod ju sedan bland annat 3.500 skrivbord, säger han.

Arkitekten Anna Öhlin och Per Högdin, vd för konsortiet Telestaden. Foto: Ali Lorestani

När man promenerar genom området blir 60-talets formspråk för statens byggnader tydligt: Det dåtida Televerkets högkvarter utstrålar både makt och sofistikation. Den grova betongen har hanterats med omsorg och de tusentals väggsegmenten skapades delvis för hand, berättar arkitekten Anna Öhlin vid White arkitekter.

– Fårorna i betongen skapades med hjälp av krattor. Det gjordes för hand på varje segment, säger hon.

Nu ska området göras om i grunden. De gamla kontorsbyggnaderna – inklusive de fyra högre så kallade lamellhusen målade i diskreta färger några hundra meter bort som syns tydligt från Nynäsvägen – ska kompletteras med ett stort antal hus i olika storlek. Huvudkontorets olika hus med vidsträckta betongytor och karakteristiska fönster i rött och gult kommer att ge plats för de verksamheter som hör en stor stadsdel till: företag, kommunala verksamheter och en större polisstation.

– Det är redan nu klart att polisen flyttar hit. Det blir ungefär 800 personer som kommer att sitta här i huset. Inflyttningen börjar redan nu till våren, säger Per Högdin och pekar på en av de stora byggnaderna som har totalt fyra stora innergårdar.

Telestaden i form av en arkitektmodell. Foto: Ali Lorestani

Mittöver det stenlagda långsmala torget kommer det att finnas plats för ett nytt vårdboende med 110 lägenheter.

De redan befintliga byggnaderna kommer att skapa en struktur kring vilka nya bostadshus också kommer att byggas, berättar Per Högdin vidare. Det exakta antalet hus – och därmed en precis plan för hur de ska utformas – är ännu inte bestämt. Men det står klart att det blir ett stort antal människor som kommer att kunna bo i den nya stadsdelen i framtiden.

– Vi pratar om cirka 2.000 nya lägenheter. Dessutom blir det runt 1.200 arbetsplatser i Telestaden när det är klart, säger Per Högdin.

Anna Öhlin visar hur planen för att förändra området ser ut. På en modell över området där små kuber i ett litet landskap i papp illustrerar hon var de olika verksamheterna i den nya stadsdelen kan komma att vara placerade. Skisser från olika framtida gatuvyer visar hur de nu befintliga byggnaderna kommer att samsas med nybyggda sådana när väl projektet är färdigt.

– Det har varit väldigt roligt att arbeta med det här, speciellt i och med att det redan finns något där. Här har det inte bara varit att kavla ut ett nytt område, utan vi har i stället fått ta hänsyn till den gamla stilen här, säger Anna Öhlin.

Längs Nynäsvägen planerar man att bygga hus som kommer att fungera som en barriär mot trafikbruset. Dessa hur kommer att innehålla lägenheter med fönster åt två håll. Ingen lägenhet kommer alltså att ha utsikt enbart mot vägen.

Den planerade husbarriären kommer också att bidra till att det stora öppna stråket som redan nu går rakt genom området kommer att bli lugnt. Dessutom kommer flera nya inflöden mot den befintliga bebyggelsen mot Farsta centrum att skapas, berättar Anna Öhlin vidare.

– Det var ju en utmaning med buller från vägen. Dessutom har vi har jobbat med att få till en lugn och trygg miljö inåt. Vi vill ju få Farsta att hänga ihop. Och så ska det finnas ett publikt stråk här, säger hon och pekar på den centrala delen av projektet.

”Det har varit väldigt roligt att arbeta med det här”, säger Anna Öhlin. Foto: Ali Lorestani

Planen är att den nya stadsdelen ska innehålla två skolor och fem förskolor. Dessutom kommer en helt ny idrottshall att uppföras på området.

Projektplanen har utvecklats av konsortiet Telestaden – som är gemensamt skapat av Rikshem och Ikano bostad – i samarbete Stockholms stad. Nästa steg är att detaljplanen ska ut på samråd. Samrådsperioden börjar på tisdagen den 8 oktober och pågår till den 19 november.

– Vi räknar med att ett antagande av detaljplanen kan ske det andra kvartalet 2021. Sedan kan det första spadtaget för nyproduktionen tas vid årsskiftet 2021–2022. Därefter kommer det säkert att ta tio år att få klart, säger Per Högdin.

Läs mer: Nya stadsdelen Solvallastaden har planerad inflyttning 2026

Läs mer: Bara varannan planerad bostad byggs – Stockholm uppfyller inte målen