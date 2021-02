Hård kritik efter uteblivna vaccinbesked: ”Bristande beredskap”

I vad som kallas fas 2 av vaccineringen mot covid-19 ingår för Region Stockholms räkning ungefär 500.000 personer.

Enligt regionens vaccinsamordnare Magnus Thyberg är det troligt att fas 2 inleds i mitten av mars, men att vaccinationsfaserna går in i varandra, alltså att fas 2 inleds i slutet av fas 1.

Men mycket hänger på att vaccinet levereras i de utlovade mängderna, säger han.

– Vi ser att vi behöver göra slutjusteringarna tätt inpå själva vaccineringen. När vi kommunicerar till den här gruppen, då vill man kunna börja vaccinera. Just nu kan de inte vaccinera sig. Det som styr oss just nu är tillgången på vaccin, säger vaccinsamordnaren Magnus Thyberg.

Inga klara besked kan ges om hur den breda vaccineringen i Stockholm ska gå till rent praktiskt, och man har ännu inte beslutat hur vaccinationer ska bokas.

Aida Hadzialic, finansregionråd (S) i opposition i Region Stockholm, säger att de uteblivna beskeden är anledning till oro. Den grundas i att Stockholm har haft dålig beredskap genom hela pandemin, menar hon.

– Jag har tyckt att mycket har skett ad hoc. Jag begärde redan i somras efter att första vågen lagt sig att vi skulle använda det andrummet för att ta fram en generalplan för kommande år, där man tydligt lägger ut strukturerna för en storskalig testning, vaccinering och för att klara av en stor vårdskuld. Det har dessvärre inte mötts av den sittande högermajoriteten.

Hon fortsätter:

– Snarare har man från deras håll haft farhågor och vetskap om att det vårdsystem vi har i Stockholm är uppstyckat på oerhört många aktörer, och att det kommer att vara stjälpande för oss. Med den bakgrunden har man inte heller tagit ut ambitionerna allt för mycket.

Hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L) under en pressträff med Region Stockholm om pandemiläget. Foto: Jessica Gow/TT

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionsråd, säger att hon att hört kritiken från Socialdemokraterna förut. Och modellen för vaccinationer i Stockholm, med en blandning av privata och offentliga vårdgivare, fungerar bra, inskärper hon.

– Jag tycker inte Socialdemokraterna är jätteseriösa just nu utan det känns bara grälsjukt. Den kritik som de framför är samma som de alltid kommer tillbaka till, att det är för många olika vårdgivare. Men när det är sånt tryck i vården på vaccinering skulle det snarare vara ett problem om vi inte hade så många vårdgivare, då skulle vi sitta i klistret.

Den växande frustrationen bland invånarna kring uteblivna besked om vaccinering och hur den ska gå till är förståelig, säger Anna Starbink. Samtidigt har ändringar i prioriteringsordningen och nedjusterade vaccinleveranser försvårat planeringsarbetet, menar hon.

– Jag tycker att kraften måste läggas på att säkerställa leveranser på vaccin till Sverige. För all den här frustrationen kommer vara som bortblåst när alla fått sin spruta. Just nu diskuterar vi ordningen på vaccinationen i stället för att försöka få hit mer vaccin.

Region Stockholm arbetar just nu med att köpa in ett nytt bokningssystem, som skulle möjliggöra för medborgare att boka vaccinering via telefon. På så sätt, säger Anna Starbrink, samlar man upp de som exempelvis inte har tillgång till mobilt bank-id eller en anhörig som kan hjälpa till med tekniken.

– Jag önskar att vi kunde gå ut och berätta precis alla detaljer om precis alla delar av vaccinationsprocessen men eftersom vi själva inte har all information ännu så har inte det gått. Men vi räknar med att under den här månaden skicka ut brev, till i första hand de äldsta som ska få vaccin, med direktinformation om hur de ska agera. Och då ska det vara konkret hur de ska göra.

För Socialdemokraterna, säger Aida Hadzialic, är det viktigt att vaccineringen sker snabbt och jämlikt.

– Region Stockholm är ju landets rikaste så vi har de ekonomiska resurserna för att få fart på det här. Vi har ju också varit den mest drabbade regionen i landet rent epidemiologiskt, vilket innebär att det är oerhört viktigt att alla resurser mobiliseras för det här.