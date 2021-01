Hård kritik mot att Kry kan ta över sjukvårdsrådgivningen: ”Klart olämpligt ur konkurrenssynpunkt”

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är sjukvårdsrådgivning som finns i alla Sveriges regioner. Samtalstjänsten till 1177 Vårdguiden hanteras i Region Stockholm av Medhelp.

Ersättning per samtal in till 1177 Vårdguiden på telefon var under 2020 90,73 kr. För prioriterade samtal var ersättningen 108,88 kr.

Ersättning för rådgivningssamtalen:

2020: 134 miljoner kr

2019: 105 kr

2018: 102 kr

Källa: Region Stockholm