Hård kritik mot läkarbolag för brister i vård på äldreboenden

Den 24 november riktade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skarp kritik mot samtliga regioner för brister i den medicinska vården av äldre på äldreboenden under pandemin och konstaterade att äldre inte fått den vård de har rätt till enligt hälso- och sjukvårdslagen.

– Den medicinska nivån är för låg, även under pandemin. Bor man på ett äldreboende har man samma rätt att få medicinsk vård som alla andra, sade Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström då.

Ivo presenterar sin pågående stora granskning av äldrevården i etapper, och har nu fattat beslut som gäller läkarorganisationerna, offentliga och privata, som utför läkarinsatserna på regionernas uppdrag.

I Region Stockholm ansvarar två stora bolag, Familjeläkarna i Saltsjöbaden och Capio Legevisitten, för läkarvården på cirka 90 procent av boendena. DN har i flera granskande artiklar bland annat avslöjat att läkarbesöken minskade kraftigt under pandemins värsta fas, och att läkarkontakterna ofta skett på distans.

Ivo har granskat journaler hos äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 på äldreboenden över hela landet som drabbats hårt av covid-19. 98 äldreboenden är föremål för fördjupad granskning, därav 15 äldreboenden i Region Stockholm, för att se om de fått vård och behandling efter sina individuella medicinska behov. Intervjuer har också gjorts med sjuksköterskor och patientansvariga läkare.

Kritiken mot Familjeläkarna i Saltsjöbaden, som svarar för läkarvården på åtta boenden är hård.

Ivo konstaterar att ett flertal äldre med covid-19 inte har fått vård och behandling utifrån sina individuella behov och att de inte fått en individuell bedömning av läkare.

”Läkares bedömning har i dessa fall varken skett genom fysisk bedömning på plats eller på distans utifrån en sjuksköterskas uppgifter om patientens tillstånd”, enligt Ivo.

Vid ett boende har det i intervju med sjuksköterska framkommit att läkares individuella bedömning gjorts utifrån tredjehandsuppgifter från annan omvårdnadspersonal. På samma boende har alla läkarkontakt skett på distans under drygt två månader.

I intervjuer med patientansvariga läkare har det framgått att det fanns riktlinjer om att äldre skulle vårdas på boendet. En läkare uppger ”0” vid en skattning mellan 0 till 5, om hur väl den enskildes behov av medicinsk vård och behandling kunde tillgodoses. Anledningen var att boendet i början av pandemin inte kunde skicka patienter till sjukhus.

Samtidigt konstateras brister i journalföring samt att beslut om vård i livets slutskede inte följt gällande regelverk.

Familjeläkarna kritiseras också för bristande journalföring som gör att det inte går att följa vilken vård och behandling de covidsjuka äldre fått.

Även Capio Legevisitten kritiseras av Ivo, för att äldre inte fått medicinsk vård efter sina individuella behov.

Ivo konstaterar också att det hos Capio förekommit beslut om vård och behandling bara förekommits av en notering om en skattning av skörhet enligt CFS-skalan, utan att en individuell bedömning om vård och behandling på boendet finns dokumenterad.

Samtidigt konstateras stora bristerna i journalföringen så att det inte går att följa vård och behandling av de äldre.

Henrik Brehmer, presschef på Capio Sverige skriver i ett mejl att granskningen gäller fyra av de 190 boenden som bolaget ansvarar för.

”Ivo:s slutsatser visar att det finns utrymme för förbättringar i vården av äldre vid SÄBO i hela landet, främst avseende dokumentation och delaktighet. Det är i grunden bra att dessa frågor synliggörs och banar väg för relevanta förbättringar i såväl styrningen av vården såväl som vårdens utförande”, och vidare:

”Capio har påbörjat ett förbättringsarbete avseende kvalitetskontroll, anhörigkontakter och dokumentation inom vårt vårdgivaransvar för SÄBO. ”

Familjeläkarnas vd Stefan Amèr säger att han inte hunnit sätta sig in i Ivo:s beslut.

– När det gäller journalföringen så känner vi till att det har funnits brister i dokumentationen, och där jobbar vi med förbättringar.

Enligt Amér har Familjeläkarna redan under våren satt in extra jourlinjer för att möta det ökade behovet hos de äldre under pandemin. Han säger också att bolaget arbetar aktivt med testning och tidigt lyft frågan om brist på skyddsutrustning.

Enligt Ivo har ett flertal patienter på olika boenden inte fått en individuell bedömning av läkare. Vad säger du om det?

– Jag känner till att en av våra läkare, som är i riskgrupp inte besökte äldreboendena men hade daglig kontakt med dem. Samtidigt fanns en yngre kollega som kunde göra fysiska besök.

Har ni haft ett för stort ansvar för att klara av verksamheten?

– Nej, det skulle jag inte säga. Men en del företag har bara ett boende, och det är klart att om man granskar flera så kan man hitta brister. Men självklart har alla rätt till en individuell bedömning.

De två bolagen har till den 31 januari på sig att återkomma till Ivo med förslag på åtgärder.

Två av de granskade läkarorganisationerna, Tiohundra i Norrtälje och Stockholms sjukhem, får samtidigt ingen kritik i Ivo:s granskning, varför utredningarna läggs ner.