Hårda antagningskrav till Nationella bombskyddet: ”Egoism går inte”

Så gjordes reportaget

Dagens Nyheters journalister Lotta Härdelin och Amanda Lindholm har följt Nationella bombskyddets arbete under fem månader. De har varit med under övningar, möten och intervjuat bombtekniker och andra centrala personer. DN-teamet har också varit på plats under skarpa insatser, men då oftast på samma villkor som övrig media. Före denna publicering har Nationella bombskyddet tagit del av material för att försäkra sig om att inget skulle äventyra rikets säkerhet eller röja operatörernas identiteter.