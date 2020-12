Hårdare, mjukare, långsammare och starkare på Odenplan

Ett knöligt landskap i silver böljar bakom glaset. I landskapet – en kulle, en dal och mängder med sänkor och gropar att förirra sig i.

Mitt i allt ihop – en skärm på vilken videokonstverket ”Harder, softer, slower, stronger” visas, om och om igen. Det är rosa, ljusblått, pastelligt – men ändå långt ifrån den ”gullighet” som normalt sett förknippas med den färgskalan.

– Betraktaren är fri att läsa in och tolka det som händer precis som den vill. För mig handlar verket om identitetssökande och relationer; kanske till andra, kanske till den spegling man uppfattar av sig själv, men kanske också till det barn man har inom sig, säger Alexandra Larsson Jacobson när vi ses på Odenplans tunnelbaneperrong.

”Det känns stort och fint att få ställa ut i världens största konstutställning, Stockholms tunnelbana”, säger konstnären Alexandra Larsson Jacobson. Verket går att se till mars. Foto: Roger Turesson

Vi ses ett par dagar innan jul. Den andra vågen av pandemin är påtagligt närvarande i allas medvetande och på skärmen ömsom smälter de två kvinnliga aktörerna samman i, ömsom värjer de sig i från varandra i det isolerade rum de befinner sig.

Varje rörelse avspeglar en känsla, varje ansiktsuttryck förmedlar olika sinnestillstånd som är lätta att relatera till för var och en.

I nuläget känns verket kusligt aktuellt. Vad händer när vi blir isolerade – med oss själva, med dem vi (kanske) trots allt är med? Vad upplever vi, vilka frågor ställer vi oss, medvetet, omedvetet?

– När vi satte upp konstverket var det många som nyfiket tittade på. En treårig flicka frågade mig vad det var för något. Jag minns att jag svarade att det var ett landskap fyllt med känslor som man inte alltid kan sätta ord på eller uttrycka, säger Alexandra Larsson Jacobson.

I videoverket uppstår ett slags kamp om en silverfärgad ”känsloblobb”, som Alexandra Larsson Jacobson väljer att benämna den. (Stillbild från videoverket.) Foto: Alexander Rosenlund

Verket växte fram under förra hösten, helt utan vetskap om vilka sociala utmaningar vi skulle ställas inför under 2020. Det har visats tidigare, på Konstfack med också som som en livestreamad performance via Youtube.

– Med tanke på läget känns det speciellt att få visa den så publikt, i världens största konstutställning, som ju tunnelbanan är. Det blir en väldig kontrast mellan den intensiva närheten i vissa scener och den distans som vi nu alla ska hålla. Verket har fått ytterligare en dimension, konstaterar Alexandra Larsson Jacobson.

Men vem fixar att stå still åtta och en halv minut på en perrong om det inte är stopp i trafiken?

– Jag förväntar mig inte det. Men jag har sett människor stå och titta, jag har sett att folk även tittar genom fönstren på tunnelbanevagnarna – rakt inne i den värld som verket är. Jag tror det hinner väcka något även om man inte tar del av allt på en gång, säger Alexandra Larsson Jacobson.

Bakom det glittriga draperiet tittar två par fötter fram. Vilka tillhör de? Dig, mig? Och vilken relation har de till varandra och sig själva? (Stillbild från videoverket.) Foto: Alexander Rosenlund

Det fina är också - även om det tyvärr är väl dolt på glaset som omger verket – att det går att scanna en QR-kod som finns på rutan. Då får man med sig hela verket hem i mobilen – då inklusive den av Mira Eklund specialkomponerade musik som tillhör det. Det gick inte att lösa att få med ljudet även på perrongen.

– Så det ville vi gärna bjuda på, som konstnär vill jag ju att verket ska ses och upplevas i så stor utsträckning som möjligt.

Alexandra Larsson Jacobson är utbildad på Fotoskolan STHLM, konsthögskolan i Umeå och tog sin masterexamen i fri konst på Konstfack i våras. Utställningen pågår till och med den 7 mars 2021. Den är den 97:e i raden av utställningar med nyutexaminerade konstnärer som SL har arrangerat sedan 1996.

