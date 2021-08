HD nekar prövning – sänkt straff för tidigare RFSL-anställd kvarstår

Mannen, som arbetade som rådgivare vid RFSL Stockholm under många år, dömdes i april till fängelse i fyra år för att ha våldtagit och sexuellt ofredat flera asylsökande unga män som kommit till hans kontor under 2018 och 2019 för att be om hjälp med sin asylprocess.

Fallet var unikt eftersom det för domen spelade in att de unga männen befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sin status som hjälp- och asylsökande.

Efter att ha överklagat till hovrätten friades mannen från två av våldtäkterna och hans straff sänktes med sex månader. Hovrätten bedömde att en målsägandes agerande varit sådant att det sexuella umgänget i lagens mening var frivilligt och inte våldtäkt.

Men det ansåg inte den målsägande som vädjat till Högsta domstolen att tingsrättens dom om våldtäkt skulle fastställas.

I ansökan om prövning till Högsta Domstolen skriver den målsägandes advokat att målsäganden sökt upp den tilltalade på hans tjänsterum på RFSL för att få hjälp och rådgivning i sin asylprocess och fått uppfattningen att sex varit en förutsättning för att få sådan hjälp och rådgivning.

Den tidigare anställde vid RFSL Stockholm, som också överklagat till Högsta Domstolen och bett att bli friad på flera punkter, har hela tiden nekat till brott och hävdat att sexakterna skedde frivilligt. Inte heller hans ansökan om prövning tas upp utan hovrättens dom står fast.

Stockholms tingsrätt dömde i april mannen till fyra års fängelse, för fem våldtäkter och två fall av sexuellt ofredande som ägde rum på mannens kontor på RFSL Stockholm.

