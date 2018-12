Helena Lindblad: Stadshuset är bäst på bio

Glenn Close får ursäkta. Visst, hon är Hollywoods coolaste sjuttioplussare. Värd en Oscar vilken dag som helst i veckan. Men när den högtflygande kameran sveper in över ett vintrigt Stockholm i hennes nya film ”The wife” (biopremiär på fredag) är det stadsvyerna, snarare än en internationell filmstjärna, som får mitt hjärta att slå lite snabbare.

Tidigare i år listade sajten The Culture Trip ett antal filmer som är tänkta att peppa turister inför första Stockholmsbesöket. Det roliga är att det knappast är feel good som premieras. Här finns till exempel ”The Square” och ”Låt den rätte komma in” liksom ”The girl with the dragon tattoo”. Här finns också sextiotalsrullen ”Jagad av agenter” med Paul Newman, en underhållande spionthriller som – liksom ”The wife” – också utspelar sig kring en nobelprisutdelning.

Stockholm verkar aldrig så lockande och spännande som i utländska filmer. ”The wife”, som kretsar kring en författarhustru och hennes jobbiga kulturman/nobelpristagare i litteratur, är inget undantag.

Det är inne i det fiktiva Blå hallen, under den ceremoniella banketten, som det börjar hetta till mellan paret. Men missa framför allt inte limousinescenen. Det stilrena och symbolladdade Stadshuset får bilda fond för kaotisk relationsdramatik som lugnt kan mäta sig med de verkliga kriserna i Svenska akademien en bit bort i Gamla stan.

The Culture Trip lär snarast addera ”The wife” till listan på sevärda Stockholmsskildringar. Det är svårt att tänka sig en mer aktuell film december 2018.

Helena Lindblad är filmredaktör på Dagens Nyheter och blir alltid mest lokalpatriotisk på bio.