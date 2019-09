Helena Sjödin Öberg: Vem vill vara budbäraren av dåliga nyheter?

Bredvid mig på bänken sitter en man i en tunn grå kostym och en liten halmhatt och jag gissar att han är ny i Stockholm. Han fingrar på en skrynklig vit lapp och tittar på den om och om igen. ”Stockholms bostadsförmedlings öppettider” står det i svart på vitt. Och så den nya adressen.

Vi sitter utanför Tekniska nämndhuset på Fleminggatan men bostadsförmedlingen har flyttat till Slakthusområdet. Nu ska han nog åka dit istället.

Men hur ska han bli hjälpt där?

Han nynnar lite. Är på gott humör. Själv blir jag på allt sämre humör ju längre vi sitter där. Ska jag ta ur honom förhoppningarna på Stockholms bostadsförmedling? Ska jag säga ”Excuse me”, för han verkar inte kunna svenska, ”excuse me, but it takes many years to get an apartment from the bostadsförmedling”. Säga att det inte är någon idé att han sätter av till söderort, han kan lika gärna ställa sig i kö via hemsidan? Sedan skulle jag kunna försöka tipsa om andra sätt att hitta boenden. Vi på DN har ju skrivit om det några gånger.

Jag velar och blir bara surare inombords. Nu är jag helt uppslukad av tankarna på den här mannens framtid. Men nej, missmodig låter jag bli. För vem vill vara budbäraren? Och redogöra för en undermålig svensk bostadspolitik sedan decennier? Mannen med den lilla hatten och den vita lappen, nynnar glatt vidare. Och vem vet, han kanske ​skulle ha svarat ”Åh, jag bor redan bra!”​

Sedan kommer bussen.

Helena Sjödin Öberg är redaktör på DN och förstår varför Wien nyligen rankades som världens bästa stad av tidningen The Economist. Där går det att hitta någonstans att bo. Hon har bland annat skrivit Ställ dig inte bakom mig i kön och Finns det något viktigare än att rädda liljekonvaljer från medelålders kvinnor?