Helldén: Cyklister får företräde på vissa gator

På en cykelgata måste bilister köra på cyklisternas villkor. Hastighetsgränsen är 30 kilometer i timmen, och bilar har väjningsplikt mot cyklar. Cykelgator skulle kunna bli aktuella på platser där det inte finns utrymme för både bilväg och cykelbana.

Är hastigheten 30 även för cyklister?

– Ja, det gäller samma hastighetsbegränsning för alla trafikslag. Men bilisterna får anpassa sig, om cyklisten kör i 18 kilometer i timmen får bilarna inte köra om, säger Daniel Helldén.

Vilka gator har ni tänkt på?

– På huvudgator där det går busstrafik fungerar det inte. I innerstaden har vi tittat på Surbrunnsgatan i Vasastan, utanför tullarna finns det ett stort antal av gator som kan passa som cykelgator.

Den nya cykelplanen är en uppdatering av stadens tidigare plan, som lades fram 2012.

– Mycket av det som bestämdes då har vi kommit långt med. Men det har hänt mycket sedan dess – cyklandet har ökat och beteendet har förändrats med elcyklar och elsparkcyklar. Vi behövde göra en översyn för att se om vi är på rätt väg, säger Daniel Helldén.

Enligt planen kommer elsparkcyklar att räknas som cyklar på cykelgatorna.

Syftet med cykelplanen är att lägga fast en långsiktig inriktning för cykelplaneringen i Stockholms stad, fram till år 2040. Målet är fortsatt att cyklingen ska öka. Det ska, enligt Daniel Helldén, vara enkelt, tryggt och säkert att cykla och infrastrukturen ska byggas ut för att skapa ett sammanhängande cykelnät.

Slussen är en viktig knutpunkt för cyklister, här är de på väg uppför Götgatsbacken. Foto: Magnus Hallgren

Cykelplanen från 2012 fokuserar främst på arbetspendling. I den nya cykelplanen breddas fokus till att underlätta cykling generellt. Det handlar alltså inte bara om cykling till och från jobbet utan även om cykling för att ta sig till skolan, fritidsaktiviteter, butiker eller besök hos vänner – vardag som helg.

Planen innehåller också cykel- och gångbroar på strategiska platser. De kan, enligt Helldén, fylla en funktion både som strategiska länkar i ett övergripande cykelnätet och för att binda samman stadsdelar för trafik av mer lokal karaktär.

Exempel på möjliga platser för broar är Strandvägen–Djurgården, Lövholmen–Bergsunds strand och Hammarby sjöstad–Södermalm.

Stockholms stad kommer 2022 att ha investerat över 2 miljarder kronor i cykelinfrastruktur på 10 år, och fler och fler stockholmare väljer cykeln för att få vardagen att fungera.

Mätningarna visar på en långsiktigt uppåtgående trend för cyklingen i Stockholms stad sedan början av 1990-talet. De senaste 15 åren har antalet cykelpassager i innerstadssnittet mer än fördubblats.

Över Västerbron mellan Södermalm och Kungsholmen passerar som mest över 15.000 cyklister om dagen. Foto: Nicklas Thegerström

Västerbron har som mest över 15.000 cykelpassager per dag. Över Skanstullsbron och Skansbron passerar det sammanlagt fler än 20.000 cyklister per dag under högsäsong, och på Slussen runt 35.000.

Den andel av stockholmarnas resor som sker med cykel ska vara minst 25 procent år 2040. Hälften av stockholmarna har mindre än 30 minuters cykelväg till jobbet, och en tredjedel mindre än 15 minuter.

Av dem som reste till arbete och studier i september 2020 använde nästan 25 procent cykeln, visar en mätning.

Är vi där redan?

– Nej, målet på 25 procent gäller alla resor, inte bara arbetsresor. Vi har haft mycket fokus på pendlingsstråk – och har samkört vår plan med den regionala cykelplanen – men också vardagscykling i närområdet ska fungera, säger Daniel Helldén.

