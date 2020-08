Hemestrande sjöfarare ökar trycket på Sjöräddningen

En nära nog obarmhärtig sol trycker så hårt mot den faluröda gaveln på Möja sjöräddningsstation att värmestrålningen ger sig till känna i form av väl synliga, uppåtgående, darrande streck.

Prognosen säger vind, hyfsat mycket vind. 8 sekundmeter, kanske uppåt tio-tolv i byarna, ökande under dagen.

En dröm för den seglande skärgårdsfantasten med erfarenhet, möjligen mindre charmigt för den som ska ta sig fram med motorbåt i motvind och motsjö.

– Och framför allt stökigt för den som bara har lite sjövana och som kanske saknar båtvett. Det ser så vackert och enkelt ut, men kan vara ack så bedrägligt, konstaterar Thomas Runholm, frivillig sjöräddare och stationsansvarig på Möja sjöräddningsstation, RS.

I år har sjöräddningsstationen haft dubbelt så många akuta uppdrag som förra sommaren. Foto: Anette Nantell

Dagens väder skvallrar för den erfarne sjöräddaren om att uppdragen under detta arbetspass kan komma att handla om förtöjningar i naturhamnar som inte stått pall mot vindvrid och svall. Att ge sig ut till sjöss är nämligen inte bara att ta sig fram på vattnet, det är en konstart som är mycket mer mångfacetterad än så – och något som många av årets hemestrande och nyblivna sjöfarare fått lära sig den hårda vägen.

– Ja, man upphör aldrig att förvånas. Är man ledig och har tråkigt någon dag är det bara att sätta sig vid valfri gästhamn och ta del av skådespelet. Det händer alltid något dråpligt, säger Thomas Runholm med ett tonfall som innehåller lika stora delar empati för nybörjarnas misstag som förvåning över hur många som ger sig ut utan att vara vare sig pålästa eller förberedda.

I år har sjöräddningsstationen i Stockholm har haft dubbelt så många akuta uppdrag som förra sommaren. Antalet så kallade medlemsutryckningar – det vill säga att man i mån av tid hjälper medlemmar i Sjöräddningssällskapet som hamnat i icke akut sjönöd på grund av strejkande motorer eller drivmedelsbrist (populärt kallat soppatorsk) – har ökat med 50 procent.

Till saken hör att även antalet medlemmar ökat under det senaste två åren – med hela 25.000 personer.

Sjöräddarna Per Westerberg och Thomas Rudholm vid Sjöräddningsstationen på Möja i Stockholms mellanskärgård har haft bråda dagar hela sommaren. Deras specialbyggda båt, som kan vända på en femöring och förflyttas i sidled, styrs med en joystick. Foto: Anette Nantell

För sjöräddarna vid RS Möja har inte det ökade trycket märkts lika markant som vid RS Stockholm och RS Dalarö. (RS står för räddningsstation).

– Det beror sannolikt på att vi agerar längre ut i skärgården. Hit ut kommer inte de absoluta nybörjarna. De flesta som rör sig i våra vatten har trots allt lite erfarenhet, säger Per Westerberg, en av drygt 30 Möjabor som ägnar hela sin semester – och stor del av övrig ledig tid – åt att arbeta som sjöräddare utan att få så mycket som ett öre för ”besväret”.

Att vara sjöräddare är ett intresse, ett engagemang, en livsstil. Att det dessutom kan vara livsavgörande eller åtminstone betydelsefullt för andra är ett slags gyllene bonus, en tillfredsställelse som är svår att beskriva.

– Det går det inte att sätta någon prislapp på den tacksamhet vi får av dem vi hjälper, konstaterar Thomas Runholm.

Han värjer sig mot solen bakom solglasögon och keps. Det är ännu tidig förmiddag och det blev inte särskilt många timmars sömn i natt. Han och Per var färdiga med det senaste uppdrag först vid halv två.

– Vi fick ett larm strax innan 22 i går kväll och vi var inte tillbaka förrän tre och en halv timme senare. Det är så det ser ut – avstånden är ganska långa och det beror helt på vågor och vind hur fort vi kan ta oss fram, berättar Per.

”Avstånden är ganska långa och det beror helt på vågor och vind hur fort vi kan ta oss fram”, säger Per Westerberg. Foto: Anette Nantell

Nattens uppdrag var halvstökigt. En äldre kvinna hade ramlat så illa ute på Björkskär i ytterskärgården att hon fått ett väldigt otäckt benbrott.

I normalfallet skulle hon ha plockats upp av ambulanshelikoptern, men den enda helikopter som är i luften under nätterna var upptagen med ett fall av hjärtstopp.

Per och Thomas fick därför i uppdrag att så fort som möjligt plocka upp ambulanssjukvårdare vid Boda brygga på Värmdö, transportera dem ut till Björkskär, lasta patienten och köra tillbaka till Boda för i lastning i ambulansen.

Det är ganska många sjömil, och en ganska bråkigt fjärd att passera tur och retur. Bara resan ut till Björkskär från Boda brygga tog 50 minuter under de väderförhållanden som rådde.

– Det senaste dygnet har vi haft två allvarliga sjukdomsfall som ambulanshelikoptern inte kunnat ta. Det tar visserligen längre tid för oss, men det är ju ändå bättre än ingenting, konstaterar Per.

Den rakt igenom specialbyggda, 12 meter långa båten som sponsrats av ett ett livförsäkringsbolag, har all livräddande utrustning man kan tänka sig – utom läkemedel. Hjärtstartare, syrgas och förbandsmaterial, vanlig ambulansbår och en så kallad skopbår finns tillgängligt. Under fördäck finns ett stort utrymme där patienter kan vårdas under, oftast guppig, färd.

Sjöräddningen har 36 båtar av den här båtklassen i tjänst. Marschfarten vid utryckning är 34 knop om vågorna tillåter. Just den här båten har sponsrats och döpts av ett livsförsäkringsbolag. Foto: Anette Nantell

– Vårt huvudsakliga uppdrag är att rädda liv, vi har utbildats i akut omhändertagande, men vi kan inte ge några läkemedel, inte ens Alvedon, förklarar Thomas.

Båten är gjord av komposit, däcket är halkfritt, gjort av gamla uppruggade bildäck. Marschfarten är 34 knop i goda förhållanden och med två 500 hästkrafter stora motorer och vattenjet kan man vända på en femöring och även förflytta sig i sidled.

På Möja har man även tillgång till en 8 meter lång räddningsbåt samt en så kallad Rescuerunner, en vattenskoter som kostar närmare en halv miljon.

– Våra båtar ska tåla allt; alla väder, alla årstider. Och det gör det, säger Per som när han inte frivilligt är sjöräddare är en av endast 34 personer som faktiskt är avlönade av Sjöräddningssällskapet – då som distriktsansvarig för tillsynen av alla båtar i Norrland och på Gotland.

På Möja är fyra personer i beredskap dygnet runt, året runt. Båten ska lämna kaj inom femton minuter efter att larm gått. Förra året hade man en genomsnittlig inställelsetid på sex minuter.

Klockan är tio på förmiddagen när nästa larm går. Återigen handlar det om ett akut sjukdomsfall. Per och Thomas drar iväg mot Boda brygga för att hämta ambulanssjukvårdare. Den som insjuknat befinner sig i en naturhamn nära Möja.

För sjöräddarna vid Möja har inte trycket ökat lika markant som vid exempelvis Dalarö. ”Det beror sannolikt på att vi agerar längre ut i skärgården. Hit ut kommer inte de absoluta nybörjarna”, säger Per Westerberg. Foto: Anette Nantell

Den här gången tar uppdraget knappa två timmar. Väl tillbaka hinner de inte ens sätta sig innan nästa larm går. Ytterligare en person på en holme inte långt i från Möja har blivit sjuk, den här gången bedömer man inte att det handlar om en så kallad prio etta, så tanken är att Per och Thomas ska hämta upp patienten först.

Tjugo minuter senare är de dock tillbaka, uppdraget har återkallats, faran är över.

– Det är förstås viktigt att vi inte drar mer resurser än vad situationen kräver, så det är bra att det görs nya bedömningar och att nya beslut fattas. Det vore ju olyckligt om vi inte är tillgängliga när det är skarpt läge, säger Thomas.

Han tycker det är ”häftigt” att jobba i en organisation där 2.300 personer arbetar så mycket och på så professionellt utan att ha betalt. Förra året hade man, i hela Sverige, 1.100 räddningstjänstuppdrag och agerade sjöambulans vid 652 tillfällen. Utöver det gjorde man 3.300 förebyggande utryckningar och 1.500 övriga uppdrag – som till exempel att hjälp medlemmar med motor- eller rigghaverier.

– Vi bistår ju även vid bränder och miljöfarliga utsläpp, så det finns att göra, säger Thomas.

Thomas Runholm kommunicerar så väl med Sjöräddningssällskapets egna larmcentral som med SOS Alarm. ”Vårt huvudsakliga uppdrag är att rädda liv till sjöss, men det vanligaste uppdraget är att hjälpa till när motorer eller propellrar havererar”, berättar Thomas. Foto: Anette Nantell

Förutom de mer akuta ambulanstransporterna hinner de med tre bogseringar under det dygn som DN håller ögonen på dem. Antalet flytetyg de ska hålla reda på har inte bara ökat i antal – utan även i antalet sorters farkoster. Fler kajaker, fler kitesurfare, fler vattenskotrar och fler stand-up paddelboards har skapat nya utmaningar.

– Sen har vi alla de jättelika, rosa uppblåsbara flamingoformade badleksakerna som blivit väldigt populära. Harmlöst kan man tycka, men när de sliter sig och guppar omkring på havet knyter det sig i magen på en sjöräddare – saknas någon person? Ett barn?

Thomas och Per är garvade och erfarna, de tar det mesta med ett stort lugn, men förnekar inte att årets hittills blåsiga sommar också bjudit på adrenalinkickar som fått dem på tå.

Fick de önska sig något vore det förstås att ingen vare sig förolyckas eller skadas till sjöss.

– Glöm inte flytvästen. Lär dig navigera, läsa sjökort – och förbered dig på att det värsta kan hända. Ett extra ankare kan vara en livlina, säger Thomas.

Thomas Runholm, som är stationsansvarig på Sjöräddningssällskapets station på Möja, kliver i land efter ett uppdrag. Han tillbringar hela sin semester som sjöräddare utan att få ett öre i ersättning. Foto: Anette Nantell

– Lite respekt skulle inte vara fel heller. Både för andra och för vädret makter, tillägger Per.

Sedan skriver de, som de allt som oftast gör, på den Facebooksida där man kan följa deras arbete:

”Ta det varsamt på sjön, och hjälp oss gärna att hjälpa er, genom att tipsa era vänner och bekanta om medlemskapet hos oss.”

Fakta. Sjörädningssällskapet • Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som bemannar 72 räddningsstationer runt Sveriges kust samt runt sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och några utvalda sjöar i Dalarna och Kronobergs län. • 2.300 frivilliga, det vill säga icke betalda, sjöräddare turas om att bemanna dessa stationer dygnet runt, året om. • Organisationen lever på medlemsintäkter, gåvor och donationer. 2019 fick man in knappt 200 miljoner. 81 av de miljonerna var medlemsintäkter, 49 miljoner var gåvor, 41 miljoner testamenterades till SSRS, 14 kom från Postkodlotteriet, resten från företagssamarbeten och bidrag från stiftelser. • Sjöräddningssällskapet medverkar vid 80 procent av alla fall av sjöräddning i Sverige. Deras främsta uppgift är att rädda liv till sjöss. Källa: Sjöräddningssällskapet årsbok 2020 Visa mer