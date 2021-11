Höjda språkkrav i hemtjänsten riskerar leda till personalbrist

På måndagskvällen klubbade kommunfullmäktige en förändring av de kontraktsvillkor som ska gälla för privata utförare av hemtjänst. De har nu fram till 1 januari 2024 på sig att öka andelen anställda med relevant vårdutbildning från 50 till 80 procent, varav minst 30 procent ska vara undersköterskor.

När det gäller kunskaper i svenska höjs kraven från att det räckt med att ha läst svenska i årskurs 9 till att man måste ha klarat den kurs som heter svenska 1 på gymnasiet. Alternativet är att man läst motsvarande gymnasiekurs i kursen svenska som andra språk. Kraven gäller samtliga anställda.

– Vi har alltid förstått att det krävs utbildad personal, men det är först nu vi har förutsättningar att faktiskt ställa de här kraven , säger äldreborgarråd Erik Slottner (KD).

Ersättningarna till utförarna höjdes med 4,5 procent i år och nästa år höjs de med ytterligare 3,8 procent.

– Redan när vi klubbade höjningarna var vi tydliga med att det kommer att kopplas till tuffare krav. Vi är medvetna om att kompetensutvecklingen kommer att bli kostsam, säger Erik Slottner.

De drygt 70 olika privata utförarna, som har drygt 5 000 anställda och som står för drygt två tredjedelar av den hemtjänst som utförs i staden, kommer att få en kvalitetsbonus om de klarar av kraven. 25 miljoner har avsatts för ändamålet.

– Vi inser att det kommer att bli svårt, men samtidigt har utförarna en unik möjlighet att genomföra detta nu. Dels via de pengar vi skjuter till, men också via äldreomsorgslyftet där staten går in och betalar vikarier för dem som vidareutbildar sig, säger Slottner.

”Vi är medvetna om att kompetensutvecklingen kommer att bli kostsam”, säger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD). Foto: Magnus Hallgren

Flera av stadsdelsförvaltningarna påpekar dock i sina remissvar att man redan i dag har stora svårigheter att rekrytera utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Famna, riksorganisationen för idéburna aktörer inom vård och social omsorg, går så långt att de säger att de är kritiska. De menar att som de nya kraven är formulerade så går det inte ens att uppfylla dem – det finns helt enkelt inte tillräckligt många undersköterskor eller vårdbiträden tillgängliga.

Även om utförarna har på sig fram till den 1 januari 2024 att kompetensutveckla befintlig personal tror flera remissinstanser att det kan bli svårt – om inte staden samordnar kompetenshöjande insatser för hela staden.

Det är dock inte aktuellt i nuläget.

– Utförarna har två år på sig. Det kommer säkert bli tufft för vissa, men ska vi ha en hemtjänst som utvecklas måste vi ställa krav på utförarna, konstaterar Slottner.

För att undvika risken för personalbrist finns det en ”nödutgång” – även efter den 1 januari 2024 får man behålla 20 procent av personalstyrkan som ännu inte tillgodogjort sig den nya utbildningsnivån.

Förutom de höjda kraven på språk och utbildning höjer man ambitionsnivån när det gäller anställningsformerna. Heltid ska erbjudas i ”möjligaste mån”. Det finns dock inget specificerat krav – men önskemålet är att man ska undvika tillfälliga anställningar – något som staden har för avsikt att följa upp och kontrollera.

Erik Slottner menar att de nya kraven kommer att förbättra arbetsförhållandena och öka personalkontinuiteten.

– Det har varit lite av droppen som urholkar stenen. Detta har vi tjatat om i flera år, säger Mirja Räihä (S) i äldrenämnden som välkomnar de nya kraven och gläds framför allt åt att de lyfter statusen för yrket.

I de nya avtalen ställs också nya tydliga krav på utformningen av en demensspecialisering, samt att alla anställda ska ha rätt till en timmes så kallad reflektionstid i veckan.

Kraven kommer även i nästa steg att gälla den kommunala hemtjänsten.

Läs mer:

Kommunal hemtjänst hotas av nedläggning – går inte med vinst

Ingrid, 74, drar sig för att fråga om hemtjänsten är vaccinerad