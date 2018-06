Hon skriver flest motioner av alla

Moderaterna har lagt flest motioner och interpellationer under mandatperioden. De är dock också största parti. Räknat till förslag per ledamot leder Centerpartiet på motionssidan, 11,6 per ledamot, och Kristdemokraterna på interpellationssidan, 5 per ledamot, visar DN:s genomgång.

Den flitigaste motionsskrivaren i stadshuset är Lotta Edholm, Liberalernas gruppledare. Hon har sedan 2014 lagt 41 motioner.

Interpellationer är frågor till styrande borgarråd. Motioner är förslag. Gemensamt har de två skrivelserna att majoriteten i stadshuset brukar lämna dem därhän.

Så vad är egentligen poängen med att skriva dem?

– Dels är det naturligtvis så att ibland leder de visst till något, fast den som skriver svaret inte erkänner det. Sedan är det också en opinionsbildning och ett sätt att visa väljarna var vi står någonstans. Att vi inte bara låter allting passera, säger Lotta Edholm (L).

Varför har du skrivit så många?

– Den första förklaringen är att jag är gruppledare så jag står med på jättemånga motioner, man markerar att det här är hela partiets åsikt. Ibland om vi har skrivit en motion är det enklast att jag signerar den, jag är ju alltid här.

– Sedan tycker jag generellt att man som oppositionspolitiker måste göra skäl för lönen. Det är otroligt viktigt med en stark opposition i en demokrati.

Edholms motioner spänner över många olika områden. Bland annat har hon föreslagit att staden ska upprätta ett minnesmärke över Anna Whitlock och ett program mot hedersrelaterat våld ska införas. Det förstnämnda var majoriteten försiktigt positiv till, det senare har införts, om än inte i exakt samma utformning som Liberalerna föreslog.

Lotta Edholm har legat i även när det gäller interpellationer – åtminstone under mandatperiodens första halva. Samtliga av Edholms 12 interpellationer är skrivna fram till 2016.

– Det har varit dåligt med det på sista tiden. Senaste tog 1,5 år för majoriteten att svara på, det är ju inte acceptabelt faktiskt. Jag har lagt motioner och skrivelser i kommunstyrelsen i stället.

Utöver motioner och interpellationer ägnar sig oppositionen bland annat åt att skriva reservationer mot beslut som den rödgrönrosa majoriteten tar. Det handlar ofta om att partierna tycker att besluten borde utvecklas på olika sätt, även om de håller med om grundtanken.

– Reservationer är viktiga för det är också texter om ”det här tycker vi egentligen”.

På kommunfullmäktigesammanträdet i måndags röstades nya riktlinjer för barnsäkerhet i kommunala förskolor igenom. Det är något som Jonas Naddebo (C) motionerade om 2016.

– Jag tar åt mig en del av äran för det här, sa han i talarstolen.

Centerpartiet, som alltså leder motionsligan per ledamot, har under mandatperioden skrivit förslag om att ta tillvara ”döda ytor” i Stockholm, om att införa sovmorgon för Stockholms skolelever och om att få till ett skyskrapeprogram. Responsen på dessa idéer har varit sval.