Hotellhäng är vårens bartrend - DN Sthlm guidar till stans hetaste hotellbarer

DN Stockholm har kollat in fem av stans nya hotellbarer:

1. Designfokus och takbarshäng i Hagastaden.

Blique by Nobis, Gävlegatan 18

En hyllning till Sigurd Lewerentz där arkitektur och design går sida vid sida. Så presenteras det nya hotellet (var ursprungsbyggnad ritades av den världsberömda arkitekten i fråga) som öppnar på Gävlegatan fredagen den 26 april. Vid sidan av stora sociala ytor (bland annat med en grönskande innergård) och ”kreativa uttryck inom design, konst, musik, mat och dryck” utlovas barterrass med utsikt över stans takåsar.

2. Kosmopolitisk cocktail i 20-talsmiljö

Bank Hotel, Arsenalsgatan 6

Schackrutigt stengolv, sammetsfåtöljer, skulpturer, konst och glastak. Den som är i behov av en lyxinjektion i 1920-talstappning kan slinka in på den forna banken på Arsenalsgatan. Bakom mastodontporten här döljer sig ett litet palats som för tankarna till ”The great Gatsby” eller ”Titanic” (filmen alltså, och då första klass, innan undergång). Smutta på en Dry martini i någon av cocktailbarerna. Eller slå sönder en gris - ”Smash the Piggy Bank”, en chokladgris som innehåller svarta vinbär, hasselnötter och kolasås, kan vara instagram-Stockholms mest filmade desserter.

3. Parisisk elegans intill Stureplan

The Sparrow Hotel, Birger Jarlsgatan 24.

Ett besök på Birger Jarlsgatans senaste hotelltillskott känns som att teleportera sig till en parisisk bistro. Franska kafébord, franska viner, fransk bistromat, fransk musik och frukost på färska croissanter. Boutiquehotellet intill Spy Bar är grannens raka motsats: enkel, elegant och ett toppval för den som söker intimt hotellhäng med storstadspuls. Och i mitten av maj öppnar innergård med uteservering i samma franskinspirerade tappning.

4. Loungigt, opretentiöst och jazzigt i Vasastan

BAR 115, Elite Palace Hotel, St Eriksgatan 115.

Avslappnad jazz och cocktails på filmtema - med namn som ”Rädda Menige Ryan” eller ”Into the wild”. Ja, det är några av specialiteterna i Elite Palace Hotels nya barsatsning BAR 115. Lyxig vardagsrumskänsla med sköna soffor och för hungriga är det fritt fram att beställa in mat från intilliggande gastropuben Bishops Arms. ”Varierad” livejazz minst två gånger per månad”, utlovas.

5. Vinbar och utehäng på Södermalm

Nofo Hotel, Tjärhovsgatan 11

Ett stycke stämningsfull vinbar med en mysig innergård erbjuder Södermalms senaste hotellsatsning. ”Dynamiskt och okomplicerat” är ledorden på nyöppnade Nofo Hotel - såklart uppkallat efter sitt läge norr om Folkungagatan. Lokalt bryggd öl, ett gäng utvalda viner och rätter som ceviche på hälleflundra och lättfriterad bläckfisk finns på menyn.