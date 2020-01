Hund sprang på spåren – orsakade kaos i tunnelbanan

Det första larmet kom till SL vid 19.45 på torsdagskvällen. En hund hade då setts springa på tvärbanans spår i höjd med Linde i södra Stockholm.

– Vid 20.05 springer den sedan över från tvärbanan vid Globen till tunnelbanans gröna linje. Då uppstår det större trafikstörningar, säger Elin Lindström på SL.

Hunden, som heter Pongo och är en snart åtta år gammal blandras, nöjde sig dock inte med det. Han gav sig ut på en rejäl tur – troligtvis skrämd av tågen och uppmärksamheten – från Globen och ända till T-centralen.

– På något sätt lyckades han där ta sig över till röda linjens spår och springa vidare mot Östermalmstorg, säger Elin Lindström.

Många passagerare blev vittne till hundens framfart och bland SL:s ordningsvakter rådde febril aktivitet för att lyckas få tag i djuret. En del tåg fick stundtals stå stilla, andra krypköra. Både hundfångare och djurambulans kopplades in.

– Det händer att djur befinner sig på spåren men att de springer så långt, och att det blir den här omfattningen, det är ovanligt och ganska spektakulärt, säger Elin Lindström på SL:s presstjänst.

Först fyra timmar efter det första larmet kunde Pongo fångas in. Han fördes därefter till ett djursjukhus där han tillbringade natten mot fredagen.

– Han mår under omständigheterna bra och får troligtvis komma hem under dagen, säger Suzanne Edlund.

Hon är en av dem som varit engagerad i en sökgrupp som sattes samman efter att Pongo försvann från sitt hem den 5 januari. Under torsdagskvällen deltog Suzanne Edlund också i arbetet med att fånga in Pongo. När hunden till slut fångats in följde hon med honom till djursjukhuset.

– Det måste ha varit en jättestressande situation för honom, till slut blev han så trött av allt springande att han bara lade sig ner på spåret. Som tur var lyckades han undvika den strömförande skenan, säger hon.

– Han är en jättesnäll och trevlig hund och det är skönt att han nu är tillrätta.

Pongos färd i tunnelbanan 1. 19:45: SL får information om att en hund springer på Tvärbanans spår runt Linde. 2. 20:05: En förare har sett hunden springa mellan Tvärbanans och tunnelbanans spår vid Globen. Trafikledare kommer till platsen för att hjälpa till att fånga in hunden. 3. 20:30: Hunden är nu i höjd med Gullmarsplan och är nu i tunnelbanans spårområde. Nu är även hundfångare på plats. 4. 20:35: Hunden går vidare norrut från Gullmarsplan – resurser är på plats även vid Skanstull för att kunna fånga in den. 5. 20:40: Hunden vänder söderut vid Skanstull för att ge sig av tillbaka mot Gullmarsplan. Resurser finns på plats både i Skanstull och i tunneln från Gullmarsplan mot Skanstull. 6. 20:55: Hunden är återigen vid Gullmarsplan, men vänder fem minuter senare och smiter förbi resurserna på plats. 7. 21:15: Hunden har passerat Slussen och springer längs Söderströmsbron mot Gamla Stan. Ett hundfångarteam är på väg mot Slussen för att hjälpa till att fånga hunden. 8. 21:30: Hunden är i Gamla stan och resurserna på plats får den att vända söderut igen för att hundfångarna ska kunna plocka upp den i Slussen. 9. 22:00: Hunden har sprungit söderut, och är återigen i tunnlarna mellan Slussen och Skanstull. 10. 22:15: Strömmen stängs av mellan Medborgarplatsen och Slussen, och är avstängd i ungefär en timme. Ersättningsbussar går mellan T-Centralen och Gullmarsplan under avstängningen. 11. 22:25: Hunden springer norrut från Medborgarplatsen. Personal vid Slussen ska försöka förhindra att den springer vidare norrut. 12. 22:30: Personalen lyckas inte få hunden att springa tillbaka söderut – hunden passerar i stället Slussen mot Gamla stan. 13. 22:45: Resurser finns på plats vid T-Centralen. Hunden anländer vid T-Centralen ungefär tio minuter senare, men man lyckas inte fånga in den. 14. 23:00: Hunden springer vidare mot Östermalmstorg. Där finns resurser som står och bevakar spåren, och vi har personal som åker i tåget bakom för att kunna hämta upp hunden. Personal finns dessutom på plats vid både Stadion och Karlaplan. 15. 23:15: Hunden springer tillbaka till T-Centralen, men lyckas inte fångas in. 16. 23:30: Hunden är nu på väg mot Hötorget. 17. 23:45: Hunden omhändertas av väktare någonstans mellan T-Centralen och Hötorget. Sammanställning av SL Visa mer

