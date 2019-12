Hundratals våldsutsatta söker hjälp på skyddat boende

Hemlig adress, skalskyddad fastighet, låsta dörrar och en sluss för att ta sig in.

Någonstans i Stockholmsområdet ligger ett av de skyddade boenden som Stockholms stad driver för kvinnor och barn som drabbats av våld i nära relation. Fastigheten har fyra våningar, inrymmer 18 lägenheter, inredda 1:or och 2:or, samt flera allmänna utrymmen, så som samtalsrum, lekrum, en verkstad och ett litet gym.

Här har, hittills i år, 135 kvinnor och 135 barn placerats för att få skydd från en våldsam partner och kanske också pappa. Det finns personal på plats dygnet runt, alla anställda är utbildade socionomer.

Kvinnorna – som ofta har barn – kommer hit via den stadsdel de tillhör eller via socialjouren, ibland även från kommuner utanför Stockholm. Kostanden är 1.600 kronor per dygn, majoriteten stannar i minst en och en halv månad.

– De allra flesta upplever en oerhörd lättnad när de kommer. Det kan vara första gången på mycket länge de kan andas ut och känna sig säkra, säger Anastasia von Zweigbergk, biträdande verksamhetschef sedan fem år tillbaka.

Det är här kvinnorna i första hand ska få skydd, några av dem från en direkt livshotande fara, andra från en situation som behöver ”kylas av”. De lider ofta något oerhört, och mitt i all smärta har de inte sällan förlorat sin kapacitet att se och ta hand om sina barn.

– Barnen är alltid 100 procent offer i de här situationerna. Det är vanligt att mammorna tror att de har skyddat dem från det våld som utövats innanför hemmets väggar, men det stämmer sällan. Även om de kanske inte varit ögonvittnen så har de hört, upplevt och förstått. Det påverkar deras mående negativt, säger Anastasia von Zweigbergk.

”Om en våldsutsatt kvinna behöver skyddat boende får det aldrig blir en budgetfråga. Men det är det i dag”, säger Anastasia von Zweigbergk. Foto: Anette Nantell

På det skyddade boendet, ett av fyra kommunalt drivna boenden i Stockholm där man har professionell personal på plats dygnet runt, får varje kvinna och medföljande barn direkt en kontaktperson. Det görs omgående en säkerhetsplanering kring varje individ där man kartlägger nätverket kring kvinnan och vilka möjligheter hon har att röra sig ute. Vilka platser är säkra? Var och hur ser riskerna kring henne ut?

Här har hon sedan tillgång till krisbearbetande samtal och framför allt – en chans att börja bygga upp sig själv igen. Bara att få berätta vad man har varit med och bli trodd kan vara en stor lättnad:

– De flesta kvinnor vi möter har förlorat mycket av sin självkänsla och är till en början helt nedbrutna. En del av dem har, trots svåra upplevelser, svårt att tänka sig kunna lämna relationen. Här är samtalen med kontaktpersonen avgörande, säger Anastasia von Zweigbergk.

Våldet de har utsatts för har oftast utövats på flera olika nivåer; fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. När de har ska försöka plocka ihop spillrorna av sig själva, sina barn och de materiella resurser de fortfarande har – så har de dessutom att möta en snårskog av myndighetskontakter, blanketter att fylla i, samtal att ringa, besök att göra.

– Det krävs en enorm styrka för att klara det. Den som polisanmält och dras in i en rättskedja och en vårdnadstvist kommer också väldigt snart inse att de är processer som riskerar att kännas evighetslånga, säger Anastasia von Zweigbergk.

”Det krävs en enorm styrka för att klara av att hantera alla myndighetskontakter som våldsutsatta måste ta”, säger Anastasia von Zweibergk. verksamhetschef på Kriscentrum för kvinnor. Foto: Anette Nantell

På Kriscentrum för kvinnor får även de medföljande barnen tillgång till samtalsstöd, skapande verksamhet och undervisning av ett ambulerande team av lärare.

Utöver stadens egna boenden finns det en rad kvinnojourer som erbjuder boenden. De drivs dels i privat regi, dels av stiftelser och organisationer. Där arbetar ofta människor ideellt. Det är aningen billigare att placera kvinnor där.

– Väldigt många gör fantastiska insatser som verkligen behövs. Men jag skulle önska att de hade lika stora resurser som vi, så att de kunde ha personal dygnet runt och även ha möjlighet till kompetensutveckling, säger Anastasia von Zweigbergk.

Det stora problemet är dock sällan det akuta omhändertagandet – det är det som händer sedan. Bostadsbristen gör oftast de här kvinnorna bostadslösa. Många placeras i stället på ett vandrarhem eller på hotelljourer, där framför allt barnen riskerar att fara illa igen – inte minst av rotlösheten och otryggheten.

Behovet av de många myndighetskontakterna kvarstår, men upplevs inte sällan som övermäktigt.

– Det stöd som erbjuds räcker oftast inte till. De drabbade barnens behov ramlar mellan stolarna och den ekonomiska utsattheten blir större och större ju längre tiden går.

Fick Anastasia von Zweigbergk önska skulle ingen kommun eller stadsdel behöva ta ekonomisk hänsyn när man fattar beslut om vilket typ av skydd och stöd en utsatt kvinna ska få:

– Vi har sett hur antalet kvinnor som placerats i skyddade boenden minskat de senaste åren. Jag vill hävda att det är en budgetfråga – för behovet – det har definitivt inte minskat.

